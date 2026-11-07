Agnės meilė varnoms jaudina tūkstančių internautų širdis: Karkūšą ir Kiešą pradėjo globoti prieš 1,5 metų

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Dvi karksinčios juodaplunksnės A. Ščiučkienės namuose apsigyveno daugiau kaip prieš metus: pirmąją – mažutėlę Karkūšą – moteris surado ant kelio, vėliau į namus atkeliavo ir Kieša. 2026-ųjų rugsėjį sustiprėjusi bei plunksnas atsiauginusi Kieša tik sumosavo sparnais ir išplasnojo į laisvę.
„Kieša skraido. Vasarą 5 kartus buvo išskridusi, mokėsi skraidyti, o rugsėjo 4-ąją išskrido jau visam laikui“, – pasakojo moteris.
Viena iš globotinių staiga dingo
Tiesa, toli nuo globėjos namų ji nesitraukė – vis karksisavo aplinkui.
„Aš ją iš balso atpažįstu, tai viename, tai kitame medyje matydavau ar girdėdavau. Būdavau rami, kad ji mano kieme, skraido aplink“, – sakė moteris.
Bet vieną dieną A. Ščiučkienė Kiešos nebeišgirdo.
„Dingo, ir apėmė toks nerimas. Galvoju, kur mano Kiešytė dingo. Tuo metu kaip tik kilo vėtra, uraganas, galvojau, gal kas nutiko. Bet vis sakiau sau, kad gyvenime stebuklų būna“, – prisiminė moteris.
TV3 žinių komandai planuojant siužetą apie tai, į ką išaugo Agnės meilė varnoms, moteris gavo netikėtą žinutę.
„Žmonės man atsiuntė žinutę: „Ar ne jūsų Kieša?“. Pasirodo, ji buvo Žiegždriuose, už 5 kilometrų. Nuvažiavau – ir ten tikrai buvo mano Kiešytė“, – emocijomis dalijosi varnų globėja.
A. Ščiučkienė pabėgėlę globotinę vėl parsivežė namo. Kiešos ir Karkūšos susitikimas buvo itin jautrus.
Moters meilė juodaplunksnėms tirpdo internautų širdis, o jos skelbiamos istorijos socialiniuose tinkluose sulaukia tūkstančių peržiūrų. Taip pamažu į A. Ščiučkienės namus ėmė plaukti ir „varniški“ eksponatai.
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