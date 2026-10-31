Į Kauno klinikas su sergančiu vaiku skubėjusi Jolita to nesitikėjo: nustebino 1 medikų taikoma naujovė

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Sunegalavus dukrai, Jolita su mažyle į Kauno klinikų Skubios pagalbos skyrių atvyko naktį. Medikai atliko įvairius tyrimus, bet dar nusprendė patikrinti ir vidaus organus.
Greitesnė diagnozė – be papildomo streso pacientams
Tačiau keliauti iki ultragarso kabineto mamai su dukra nereikėjo – jį gydytojai atsiveža prie pat mažylės lovos.
„Labai patogu, nes su mažu vaiku ant rankų vaikščioti vargina“, – sakė mama Jolita.
Ultragarsinis tyrimas prie paciento lovos (sutrumpintai POCUS) yra patogesnis ir pacientams, ir medikams – nereikia be reikalo vežioti ligonio į kitus padalinius.
„Tų ultragarso aparatų visos medicinos įstaigos turi ir gal net ne vieną, bet šio metodo principas yra tas, kad jis atliekamas prie paciento lovos“, – pasakojo gydytoja Lina Jankauskaitė.
„Nors ultragarsas mums yra lengvai pasiekiamas, mes galime jį naudoti kaip dar vieną įrankį, pavyzdžiui, kaip stetoskopą. Tai labai padeda nukreipti pacientus tam tikra linkme – taip galime juos greičiau ištirti ir jie sparčiau sužino atitinkamą diagnozę“, – pridūrė rezidentė Urtė Oniūnaitė.
Tokio tyrimo nauda, anot specialistų, ypač juntama sudėtingose situacijose.
„Turime įvairiausių infekcijų atvejų, kai rentgeno tyrimas ne visada gali būti tikslus, o ultragarsas, kaip rodo tam tikri moksliniai įrodymai, gali daug specifiškiau parodyti tam tikrą infekciją“, – kalbėjo U. Oniūnaitė.
Sutaupo laiko ir padeda tiksliau nustatyti ligą
Anot medikų, toks ištyrimas padeda sutaupyti daug laiko, greičiau įvertinti paciento būklę ir nutarti, kokių veiksmų imtis pirmiausia. O tai ypač aktualu skubiojoje pagalboje, kai svarbi kiekviena minutė.
„Iki šiol ultragarso tyrimas buvo priskiriamas specialistui – kardiologui ar gastroenterologui, kai tikrinamos, pavyzdžiui, inkstų ligos. Tačiau vis daugiau tai daroma ir skubiojoje pagalboje, kai reikia čia ir dabar sutaupyti paciento bei personalo laiko“, – sakė L. Jankauskaitė.
Pasak specialistų, svarbiausia yra ne tik mokėti naudotis moderniomis technologijomis, bet ir suprasti, kada bei kaip jas taikyti tiriant ir gydant pacientus.
„Mes nesakome, kad radiologas nesvarbus, nes yra atvejų, kai POCUS tyrimas ne visada gali atsakyti ir ne viską galime matyti, bet tai turi būti komandinis darbas“, – kalbėjo L. Jankauskaitė.
Būsimieji skubios pagalbos medikai jau studijuodami universitete mokosi naudotis įvairiomis moderniomis technologijomis, o tokie specialistai itin patrauklūs gydymo įstaigoms – jie leidžia sutaupyti kaštų ir atlikti daugiau tyrimų.
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