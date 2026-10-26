Nauji traukiniai Lietuvoje: brangūs ir greitesni, bet kelionė jais užtruks dar ilgiau?

Valdantieji dar anksčiau džiaugėsi, kad traukiniai veš daugiau žmonių, tačiau dabar pripažįsta, kad keleivių skaičius tikriausiai ženkliai nedidės. O ir reisai nedažnės: nauji traukiniai tiesiog pakeis senus, kurie bus išimti.
Daugiau apie tai – TV3 žinių reportaže.
Vilniaus geležinkelių stotyje pristačius naujuosius elektrinius „Stadler“ traukinius, premjeras Mindaugas Sinkevičius ir susisiekimo ministras Juras Taminskas ragina nesustoti ties atnaujintu riedmenų parku ir toliau gerinti keliavimo viešuoju transportu patirtį.
„Lapkričio mėnesį bus galutinai pabaigta elektrifikacija ir jau „Stadler’iai“ iš Vilniaus važiuos į Klaipėdą“, – atidarymo ceremonijoje skelbė susisiekimo ministras Juras Taminskas.
Įsigijome 15 tokių traukinių, nuo lapkričio jie visi jau riedės bėgiais. Visgi žmonėms, kurie tikisi dažnesnių reisų, teks nusivilti. Šie įsigijimai nereiškia, kad turėsime daugiau traukinių – naujieji tiesiog keičia senus.
„Seni bus išiminėjami, ne iš karto, etapais, bet seni bus išiminėjami“, – pranešė laikinasis LTG vadovas Arūnas Rumskas.
Ne visai tai, ko tikėjomės
„Stadler“ gali lėkti iki 160 km/h greičiu, tačiau ne mūsų bėgiais. Klausimas, kokia nauda pirkti tokius greitus traukinius, jei jų potencialo net negalėsime iki galo išnaudoti.
„Pirma reikia tvarkyti pačius bėgius, jie yra seni ir nusidėvėję. Antras dalykas yra kontaktinė elektros linija, kuri skaičiuoja ne vieną dešimtmetį, ją irgi reikia atnaujinti“, – sakė J. Taminskas.
Tačiau kol kas traukiniai važiuos dar net lėčiau nei įprasta, kelionė bus 8 minutėmis ilgesnė dėl vykstančių bėgių remontų. Nors valdininkai iš pradžių gyrėsi, kad traukiniai galės vežti daugiau žmonių, tiesa ta, kad ir anksčiau buvę galėjo vežti iki 200 žmonių. Geležinkelių vadovas gyrėsi, kad šiuos traukinius galima sujungti ir vežti iš viso 600 žmonių, tačiau panašiai jungti buvo galima ir senuosius.
15 traukinių kainavo virš 200 milijonų. Atidarymo ceremonijoje dalyvavo ir krašto apsaugos ministras. Mat nauji traukiniai ir atnaujinamas krovos terminalas – labai reikalingas karinei technikai gabenti. Tiesa, karinė technika jau buvo gabenama ir iki šiol, tačiau pagrindinės europinės vėžės iki šiol nėra, tad Pabradės arba Rūdninkų poligonų technika nepasiektų.
„Jeigu daugiau žmonių pradės naudotis traukiniais, mažės spūsčių autostradoje, keliuose, kuriais irgi keliauja karinė technika“ – teigė R. Kaunas.
Geležinkelininkai tikisi, kad remontams pilnai pasibaigus naujieji traukiniai „Stadler“ nuo Vilniaus iki Klaipėdos nuriedės per 4 valandas.
Daugiau apie tai sužinokite straipsnio pradžioje esančiame vaizdo įraše.
Tekstą parengė tv3.lt praktikantė Aira Švagždytė.