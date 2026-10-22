Apsimetusi mokslų daktare indė Divya gavo Latvijos pilietybę: mokslininkai šokiruoti

Plačiau apie tai – TV3 Žiniose.
Be klausimų ir be prieštaravimų – štai taip Latvijos parlamentarai praėjusį ketvirtadienį nusprendė moteriai iš Indijos išimties tvarka suteikti Latvijos pilietybę.
Divya Kannan Vishwanath prisistatė mokslų daktare, šį laipsnį esą įgijo universitete Indijoje. Dabar mokslinį darbą dirba Latvijoje, jos sfera – kompiuterių mokslas, dirbtinis intelektas ir farmacija. Bet latvių mokslininkams kilo įtarimų.
„Bandžiau rasti jos publikacijas ir man nepavyko. Jeigu tai tiesa, vadinasi, autorė neturi nė vieno straipsnio. Ir jeigu taip yra iš tikrųjų, vadinasi, nėra jokios priežasties ją pripažinti išskirtine mokslininke ir kartu suteikti pilietybę“, – teigia Latvijos mokslininkas Andrius Šutka.
Kai kurie latvių mokslininkai, dirbantys srityse, kuriose ir neva dirba indė, sako apie ją nieko negirdėję, nors ji pati nurodė, kad Latvijoje gyvena ir dirba jau 7 metus.
„Abejotini duomenys ir dėl laikotarpių. Būna atvejų, kai publikacija paskelbta 2018 m., bet joje pateikiami 2026 m. duomenys. Arba kai kuriose publikacijose rodomos 2026 m. sukurtos nuotraukos, kurios, kaip nurodyta, buvo pridėtos šį savaitgalį. Trumpai tariant, viskas yra blogai“, – sako Latvijos mokslininkas Kristapas Jaudzemis.
Pilietybę atėmė
Suteikti indei Latvijos pilietybę išimties ir skubos tvarka parlamentui pasiūlė Latvijos mokslų akademijos prezidentas. Politikai turėjo uždarą komisijos posėdį, o iš karto po jo klausimą greitai išsprendė ir parlamentarai Seimo salėje.
„Pasitikėjimas mokslininkais, finansavimo skyrimas mokslininkams – tai taps politiškai nepopuliaru. Tai stabdys inovacijų plėtrą, ir visa kita – kaip grandinėje. O to mums nereikia“, – sako A. Šutka.
Dabar patys latvių mokslininkai prie kryžiaus kala mokslų akademijos vadovą, reikalauja jo atsistatydinimo.
Į šią istoriją įsikišo ir prezidentas – pareiškė, kad parlamentas turi išsklaidyti dvejones dėl indės nuopelnų. Latvių parlamentarai, kaip skubiai priėmė sprendimą suteikti latvišką pasą indei, taip skubiai nusprendė ir jį pakeisti. Šiandien surengtame posėdyje jie nubalsavo atimti prieš savaitę suteiktą pilietybę apgavikei iš Indijos.
„Deja, pastaruoju metu atsirado galimybių už pinigus sukurti mokslinius rezultatus. Šioje srityje veikia ištisi „fabrikai“. Turimi duomenys rodo, kad ir šiuo atveju galėjo būti pasinaudota tokių „fabrikų“ paslaugomis“, – teigia K. Jaudzemis.
Nesąžiningi žmonės iš Indijos apgavo ir Estijos valdžią – garsiai nuskambėjo atvejis, kai estų vyriausybė norėjo nupirkti artilerijos sviedinių Ukrainos kariams, tačiau sumokėjus apie 70 milijonų eurų, sviedinių negavo. Paaiškėjo, kad įmonė, priklausanti indams, anksčiau tokios produkcijos nė negamino. Dabar estų ir indų ginčas persikėlė į teismą.
Daugiau apie tai sužinokite straipsnio pradžioje esančiame vaizdo įraše.