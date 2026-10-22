Atskleidė didžiulę bėdą tarp paauglių – laiko miegui nelieka, kenčia pažymiai: „Šią naktį miegojau gal 4 valandas“

Tad sostinėje startuoja socialinė kampanija „Miegucci“, kuria siekiama pakeisti jaunimo požiūrį į miegą. Mokyklose lankysis nuomonės formuotojai, o tėvams bus rengiamos specialistų paskaitos.
Daugiau apie tai – TV3 Žinių reportaže.
Miego trūkumo pasekmės
Abiturientai Kajus ir Simonas puikiai žino, kad norint ryte jaustis žvaliems, reikia gerai išsimiegoti. Tad į lovą stengiasi keliauti apie dešimtą vakaro. Tačiau planai ne visada pavyksta.
„Būna kartais ir trečią, ir antrą. Mokslams pavėluoju truputį padaryti, reikia labai pasistengti – „užsiscrollinu“ ir panašiai“, – pasakojo abiturientas Kajus.
„Jei jokių planų nėra, tai iki kokių 5 ryto. – O kodėl, ką veiki? – Serialus žiūriu arba „YouTube“, video. Dar vieną pažiūrėjus ir galiausiai pagauni save, kai pažiūri 10 tokių pačių“, – pasakojo abiturientas Simonas.
Miego trūkumo pasekmes dėl vadinamo „skrolinimo“ abiturientai jaučia ir pamokų metu.
„Jautresnis viskam pasidarau, akys sunkesnės ir galva paplaukusi. Belekiek kontrolinių esu blogai parašęs vien dėl to, kad neišsimiegojau ir sunku buvo suprast klausimus visokiausius“, – pasakojo abiturientas Simonas.
Retas paauglys išmiega 8 valandas
„Dar penkios minutės ir jau tikrai eisiu miegoti“ – tačiau tos penkios minutės neretai virsta valandomis. Ir panašu, kad miego sąskaita laiką telefone leidžia ne vienas paauglys. Daugiau kaip 70 procentų Vilniaus paauglių darbo dienomis neišmiega nė aštuonių valandų.
Tai atskleidė „Planet Youth“ tyrimas. Tad vos 3 iš 10 sostinės dešimtokų miega reikiamą kiekį – aštuonias valandas ir daugiau.
„Tarp merginų ir vaikinų skirtumai tikrai yra ženklūs – mes turime 57 procentus jaunuolių vaikinų, kurie nemiega 8 ir daugiau valandų, bet merginų procentas yra net 73“, – teigė Vilniaus miesto vicemerė Simona Bieliūnė.
„Jaunuoliai leidžia laiką mokykloje, pamokinėje veikloje, įvairiuose būreliuose, ir to laiko nelieka miegui, nes dažnai vykdo namų darbus ir norisi socialinio gyvenimo“, – teigė „Vilnius sveikiau“ laikinoji direktorė Deimantė Kisielienė.
Kad miegui laiko pritrūksta ne tik moksleiviams, pripažįsta ir turinio kūrėjas Edvinas. Per parą jis neretai miega vos penkias ar šešias valandas, o kartais ir dar mažiau.
„Šią naktį miegojau gal 4 valandas. Nuėjau 3 valandą nakties. Jaučiuosi toks apdaužytas, kaip po gero vakarėlio. Būna ir dvi. – Kaip funkcionuojat? – Maistu. Maistu ir kava“, – pasakojo turinio kūrėjas Edvinas Malakauskas.
Vaikinas pasakoja, kad pagrindinė to priežastis – darbas socialiniuose tinkluose.
„Kai telefonu dirbu, dažnai užsistimuliuoja smegenys ir po to montavimo užmigti negaliu kelias valandas“, – pasakojo turinio kūrėjas Edvinas Malakauskas.
Socialinė kampanija „Miegucci“
Tačiau miego trūkumas – ne tik sostinės problema. Lietuvos sveikatos mokslų universiteto tyrimas atskleidė, kad daugiau nei pusė šalies 5–9 klasių mokinių prieš miegą mieliau užsiima kitais dalykais, 7 iš 10 nebūna pasiruošę miegoti, o kas penktam sunku nurimti. Negana to, sunkiau užmiegančių daugėja: 2022-aisiais – jau beveik trečdalis.
Vilniaus miesto savivaldybė pradeda socialinę kampaniją „Miegucci“, kuria siekia pakeisti jaunimo požiūrį į miegą. O tėvams bus rengiamos specialistų paskaitos, kuriose jie sužinos, kaip padėti vaikams susikurti sveikesnę miego rutiną.
„Pagalvoti, kokia yra aplinka, kokioj vaikai miega, koks režimas, kokia rutina. Čia suaugę tikrai gali gauti tiesiog praktinių įžvalgų, kuriuos gali naudoti šeimoje“, – teigė Vilniaus miesto vicemerė Simona Bieliūnė.
„Bus suplanuoti 75 vizitai į Vilniaus miesto mokyklas, kurių metu mūsų nuomonės formuotojai vyks ir ves įvairias veiklas, kalbėsis su jaunuoliais, padės suprasti atsakymus ir išgirs jų patirtis“, – teigė „Vilnius sveikiau“ laikinoji direktorė Deimantė Kisielienė.
Vilniaus miesto savivaldybė iš mokesčių mokėtojų pinigų ir europinių lėšų šiai kampanijai skyrė 140 tūkstančių eurų.
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