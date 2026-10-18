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TV3 naujienos > Žmonės

Pabundate tarp 3 ir 5 ryto? Nustebsite, ką tai išduoda

2026-10-18 11:25 / šaltinis: tv3.lt / aut.
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Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt / aut.
2026-10-18 11:25
Pridėkite kaip šaltinį Google

Nors vieni žmonės gali ramiai išmiegoti visą naktį, kiti dažnai pabunda apie 3 valandą ryto ir nebegali užmigti. Tokiais atvejais svarbu išsiaiškinti, kas lemia šiuos naktinius prabudimus ir kokios priemonės gali padėti jų išvengti.

Nemiga (nuotr. Shutterstock.com)

Nors vieni žmonės gali ramiai išmiegoti visą naktį, kiti dažnai pabunda apie 3 valandą ryto ir nebegali užmigti. Tokiais atvejais svarbu išsiaiškinti, kas lemia šiuos naktinius prabudimus ir kokios priemonės gali padėti jų išvengti.

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Miegas yra vienas iš pagrindinių mūsų fizinės ir emocinės sveikatos ramsčių, todėl nuolatinis pabudimas tuo pačiu metu gali būti ženklas, kad kūnas ar protas siunčia jums svarbią žinutę. Štai ką jūsų bemiegės naktys gali reikšti – ir kaip pagaliau atgauti ramų poilsį, rašė theheartysoul.

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Kodėl pabundate tarp 3 ir 5 valandos nakties?

Priežastys, kodėl tai nutinka, gali būti labai įvairios – nuo streso iki sveikatos sutrikimų. Supratus savąją, bus lengviau rasti sprendimą.

Pirmiausia verta žinoti, kad pabusti naktį iš tiesų yra normalu. Dauguma žmonių tai daro kelis kartus per naktį, tik paprastai taip greitai vėl užmiega, kad net nepastebi.

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Miegas vyksta ciklais: iš budrumo pereiname į lengvą miegą, gilų miegą ir REM fazę (kai sapnuojame). Ankstyvą naktį dominuoja gilaus miego fazės, o artėjant rytui – REM.

Tačiau jei pabundate apie 3 valandą ryto ir nebegalite užmigti – tai jau signalas, kad kažkas ne taip. Štai kelios dažniausios priežastys.

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Stresas

Šiandien gyvename gerokai įtemptesnį gyvenimą nei bet kada anksčiau. Darbas, santykiai, šeimos reikalai, sudėtinga geopolitinė situacija pasaulyje – visa tai veikia mūsų nervų sistemą.

Stresas keičia hormonų balansą ir suaktyvina simpatinę nervų sistemą, todėl kūnas „pabunda“, kai turėtų ilsėtis. Pakyla širdies ritmas, kūno temperatūra – o tai trukdo užmigti.

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Trumpalaikis stresas dažnai praeina kartu su situacija, kuri jį sukėlė, tačiau jei jis tampa lėtinis – verta kreiptis į specialistus. Padėti gali joga, kvėpavimo pratimai, meditacija ar tiesiog ramesnis vakaro ritualas.

Nemiga

Apie 10–20 proc. žmonių kenčia nuo nemigos – diagnozuojamo miego sutrikimo, dėl kurio sunku užmigti arba išlaikyti miegą.

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Jei tai kartojasi nuolat, būtina pasitarti su gydytoju – jis padės rasti tinkamą gydymo būdą.

Amžius

Su amžiumi miego struktūra keičiasi: gilus miegas trumpėja, todėl tampame jautresni triukšmui ir šviesai. Be to, vyresni žmonės dažniau vartoja vaistus, kurie gali paveikti miegą.

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Jei taip nutiko jums – pasikalbėkite su gydytoju, galbūt įmanoma rasti sprendimą.

Vaistai

Kai kurie vaistai tiesiogiai trukdo kokybiškam miegui. Tai gali būti diuretikai, vaistai nuo peršalimo, antidepresantai, beta blokatoriai ar kortikosteroidai.

Jei įtariate, kad jūsų vartojami vaistai daro įtaką miegui – pasitarkite su gydytoju dėl alternatyvų.

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Sveikatos problemos

Yra nemažai sveikatos problemų, kurios gali sutrikdyti miegą:

  • artritas,
  • refliuksas,
  • miego apnėja,
  • depresija,
  • padidėjusi prostata,
  • menopauzė,
  • neramių kojų sindromas,
  • neuropatija.

Šie sutrikimai gali sukelti skausmą, dusulį, dažną šlapinimąsi ar kitus pojūčius, trukdančius miegui. Jei atpažįstate šiuos simptomus, reikėtų kreiptis į gydytoją.

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Gyvenimo būdas

Kasdieniai įpročiai stipriai veikia miegą. Ekranų šviesa prieš miegą, alkoholis ar kofeinas vakare, vėlyvas sunkaus maisto valgymas, mažas fizinis aktyvumas ar vėlyvi snaudimai dieną – visa tai gali sutrikdyti jūsų natūralų miego ritmą.

Pabandykite išanalizuoti savo vakaro rutiną: galbūt tereikia kelių pokyčių, kad miegas taptų gilesnis.

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Patarimai, kaip pagerinti miegą

Geriausia, ką galite padaryti dėl savo poilsio – tai sukurti nuoseklų miego režimą. Eikite miegoti ir kelkitės panašiu metu kiekvieną dieną.

Užtikrinkite, kad kambarys būtų tamsus, tylus ir patogus. Jei neužmigote per 20 minučių – neverskite savęs, o užsiimkite raminančia veikla: paskaitykite knygą ar atlikite kvėpavimo pratimus.

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Judėkite dienos metu, nevartokite kofeino po pietų, venkite alkoholio vėlai vakare ir stenkitės vakarieniauti bent porą valandų prieš miegą.

Jei pabundate tarp 3 ir 5 valandos tik retkarčiais – nesijaudinkite, tai normalu. Tačiau jei tai kartojasi nuolat ir veikia jūsų kasdienybę – metas pasikalbėti su gydytoju.

Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia ne tik kasdien nauji testai, bet ir kryžiažodžiai išbandykite savo žinias, spręskite ir smagiai praleiskite laiką.

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