Vytenis Partikas atskleidė 1 būdą, kaip įveikė nemigą: prieš naktį rekomenduoja visiems

V. Partikas neslėpė, kad jo mintyse sukasi įvairūs ateities planai.
Ateities planai
Pokalbio pradžioje laidos vedėjas Naglis Šulija pasiteiravo, nuo kada Vytenis Partikas pajuto susidomėjimą kirpėjo profesija.
Paaiškėjo, kad ši svajonė jį lydėjo nuo pat vaikystės: „Jau būdamas 5 m. atsimenu, pas mamą ateidavo draugės, gerdavo kavą, o aš klausdavau: „Ar galiu plaukus pašukuoti?“ Jau šitą norą turėjau nuo kokių penkerių metų. Dar mama visada mane pasiimdavo iš darželio ir vesdavo į kirpyklą, o aš visada žiūrėdavau, kaip šukuoja, kaip kerpa. Man patikdavo. Jau šešiolikos metų mokykloje turėjau savo klientų, mėginau kirpti, žinoma, savus žmones, ir gana neblogai gaudavosi. Paskui jau draugai ir pinigėlius siūlydavo.“
Tiesa, Vytenio gyvenime svarbią vietą užima ne tik darbas grožio srityje, bet ir dainavimas.
„Darželyje dainuodavau, man patikdavo dainuoti... <..> Pirmoje klasėje „papuoliau“ į tokios auklėtojos rankas, kuri turėjo savo vaikų popchorą. Ten viskas ir gimė, prasidėjo... Nuo 1997 m. kažkaip va su tuo dainavimu ir gyvenu. Dainavimas gal man nėra kaip darbas, labiau kaip hobis, bet jis yra visur šalia“, – šyptelėjo jis.
Paklaustas apie ateities planus, Vytenis neslėpė, kad jo gyvenime netrūksta naujų sumanymų, tačiau kol kas apie juos kalbėti garsiai neskuba: „Yra projektų, yra planų, bet kol kas jų atskleisti nenoriu, nes dažniausiai kažkodėl man tada nepasiseka. Jeigu aš kažkur kažką pasigiriu, tada tik žiūrėk – kažkas kažkur koją pakiša arba nusitęsia tas projektas, arba neįvyksta. Dabar stengiuosi truputėlį ir sau pasilikti.“
Žinomas plaukų stilistas ne tik puoselėja savo klientų įvaizdį, bet ir dalijasi sukauptomis žiniomis su mokiniais – veda individualius mokymus.
Tiesa, V. Partikas svarsto apie galimybę ateityje organizuoti mokymus ir didesnėms grupėms: „Pamąstymų buvo visokių, pabandymų. Galbūt ne visada ir pavyksta viskas, bet kol kas man yra gerai, kaip yra. <..> Kažkada bus, galbūt artimoje ateityje, o gal tolimesnėje, bet manau, kad bus.“
Pastebėjo vieną detalę
Pokalbio metu laidos vedėjas N. Šulija atkreipė dėmesį ir į sidabrinį pakabuką, kabantį ant Vytenio kaklo. Pasirodo, šis papuošalas jam – ne tik aksesuaras, mat stilistas tiki jo apsaugine reikšme.
„Aš turiu savo ezoterikę. Pas ją kartas nuo karto apsilankau, kai man kyla gyvenime kažkokių neaiškumų. Man ji padeda tuos neaiškumus sudėlioti į vietas. Šitas medalionas yra apsauga“, – atskleidė vyras.
Kalbėdamas apie savo nuojautą, V. Partikas tikino, kad ypač gerai ją jaučia bendraudamas su žmonėmis: „Nuojautą tikrai turiu ir ypač apie žmones. Dažniausiai mano nuojauta niekada neklysta, moku skenuoti žmones. Nuojauta dažniausiai anksčiau ar vėliau pasitvirtina.“
Baigdamas pokalbį, N. Šulija prasitarė, kad yra skaitęs apie Vytenio kamuojamą nemigą. Pats plaukų stilistas neslėpė, kad tam tikrais gyvenimo etapais jam tekdavo susidurti su itin stipria nemiga, tačiau atskleidė turintis būdą, padedantį nuraminti mintis ir užmigti.
„Gal kitiems juokingai atrodys, bet aš pasileidžiu per „YouTube“, kaip lyja lietus, ir tai mane ramina, tos mintys truputėlį prasiblaško, bet reikia įsiklausyti į tą lietų ir stengtis užmigti. Man tai padeda“, – šyptelėjo jis.
Visas pokalbis – straipsnio viršuje.
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