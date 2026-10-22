Grėsmė Latvijoje: skelbtas geltonas oro pavojus

Paskelbtas geltonas oro pavojaus signalas.
Pranešime nurodoma, kad nacionalinės ginkluotosios pajėgos kartu su NATO sąjungininkais nuolat stebi oro erdvę, siekdamos užtikrinti gebėjimą nedelsiant reaguoti į galimą grėsmę.
Nacionalinės ginkluotosios pajėgos sustiprino priešlėktuvinės gynybos pajėgumus rytinėje sienoje, nusiuntusios papildomus dalinius.
Maždaug valandai praėjus perspėjimas buvo atšauktas.
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