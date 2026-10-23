Sujudimas vienoje Kauno bibliotekoje: „Čia vertingas dalykas“

Ši tvarka įsigaliojo prieš porą metų, kai dėl į konteinerius bibliotekų išmestų senų knygų kilo visuomenės pasipiktinimas.
Daugiau apie tai – TV3 žinių reportaže.
Gyventojams atiduoda knygas
Didelis lankytojų sujudimas Ąžuolyno bibliotekoje Kaune – gyventojai apžiūrinėja knygas, varto, paskaitinėja. O patikusias krauna į krepšius. Tokio didžiulio susidomėjimo sulaukia bibliotekų nurašytos ir žmonėms išdalinamos knygos.
„Gal detektyvų rasčiau tokių lengvų paskaitymui. <...> Žiūri anotaciją, šiek tiek knygą, nes jos senesnio leidimo, reikia žinot turinį ir tada pasirenki.“
„Ežeras ir kiti jį lydintys asmenys“ nespėjau paskaityti anotacijos, bet atrodo visai įdomiai ir iš viršelio. Aš dažnai renkuosi knygą pagal viršelį ir dažnai nenusiviliu.“
„Klasikos norėčiau. Gi de Mopasanas ir t.t. Bet čia tokių turbūt nebus šiuo metu.“
Tokių rasti gal ir nepavyks, mat šį kartą lentynose teminė literatūra bei daug lietuvių autorių grožinių kūrinių.
Skaitytojai džiaugiasi radiniais
„Matau, kad daug knygų yra rečiau skaitomų lietuvių autorių, mažai užsienio autorių, esu prisirinkusi šiek tiek žinomesnių – tai Vidmantė Jasukaitytė, Jurgis Kunčinas, Herkus Kunčius.“
„Norėjau kažką iš senesnių lietuvių autorių rasti, tradicines.“
Šį kartą gyventojams bus išdalinta apie 1000 leidinių.
„Knygas atiduodame trečią kartą, visus kartus sulaukėme gausaus lankytojų būrio, kurie greit išsidalino visas knygas“, – sako Ąžuolyno bibliotekos atstovė Vaida Gedzevičiūtė.
Skaitytojai pastebi, kad nurašytų knygų būklė itin gera.
„Gražiai išlaikytos knygos.“
„Dėl to jos tokios apynaujės, kad nelabai skaitomos.“
Nurašo geros kokybės nebepopuliarias knygas
Tiesos tame yra, bibliotekos turi atlaisvinti fondus, kuriuos pildo naujais leidiniais, tad nurašo populiarumą praradusias, bet dar gerai išsilaikiusias knygas.
„Galų gale yra ir knygų mados, tuo metu banga, ji praėjo ir nebeskaitomos jos“, – neslepia Vaida Gedzevičiūtė.
Teisės aktai draudžia atiduoti žmonėms nusidėvėjusias ar sugadintas knygas – jas būtina nurašyti.
„Neatiduodame, kurios sulaistytos, šuniukų sukramtytos, ar panašiai, nes suprantame, kad žmogus namuose nori turėti gražią knygą ir kad ją būtų malonu skaityti, tai atiduodame, kurių kokybė gera“, – atskleidė bibliotekos atstovė.
Anksčiau visas – nebeaktualias ar sugadintas knygas bibliotekos privalėdavo nurašyti ir utilizuoti. Situacija pasikeitė po kelių skandalų, kai žmonės pamatė į konteinerius išmestas knygas ir šalyje nuvilnijo pasipiktinimo banga.
Vienas tokių atvejų užfiksuotas Kaune, kai Lietuvos sveikatos mokslų universiteto biblioteka išmetė šimto ir daugiau metų senumo žurnalus ir medicinos leidinius. Tuomet pakoreguoti įstatymai ir nuo 2024 m. liepos 1-osios – bibliotekos gali rengti atiduotuves.
„Žmonės pasirenka, yra galimybė, nes viską sunaikinti ir vėl gaminti kažkokią produkciją, geriau, kai žmogus gali pasirinkti.“
„Tos knygos keliauja per rankas į rankas, būna, kad net nerandi prekyboje – tai čia vertingas dalykas.“
Visose Lietuvos bibliotekose saugoma apie 50 milijonų leidinių, kasmet maždaug pusantro milijono yra nurašoma.
Visą reportažą žiūrėkite straipsnio pradžioje.