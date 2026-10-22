Seimo biurokratijai lietuviai parodė „špygą“ – nėra nė vieno norinčio legaliai virti naminukę: „Štai ką reiškia suvaržymai“

Seime politikai dešimtmečius ginčijosi, ar reikia legalizuoti naminę degtinę. Prieš dvejus metus ilgai vargę priėmė ir įstatymą, leidžiantį legaliai gaminti naminukę. Tačiau Lietuvoje neatsirado nei vieno žmogaus, norinčio tokia galimybe pasinaudoti.
Daugiau apie tai – TV3 Žinių reportaže.
Naminukę verda nelegaliai
Virė, verda ir virs: samanė, samagonas arba dar kitaip – naminukė, nors ir nelegali, tačiau dalies lietuvių vis tiek kruopščiai puoselėjama tradicija. Policija kasmet sučiumpa šimtus tokių tradicinių vertybių propaguotojų. Dažniausiai samanę lietuviai varo pasislėpę miškuose, įsirengę fabrikėlius. Štai vienas tokių: policijos pareigūnai Žemaitijos kaimo glūdumoje aptiko pilnai funkcionuojantį bravorą. Visgi tradicijos iš lietuvio neatimsi.
„Rūksta dūmai, rūksta dūmai palei šaltinėlį, susikaupę vyrai dirba, verda samanėlę...“
„Dažniausiai turbūt miškuose kažkur, tam tikrose apleistose vietovėse, laukuose kažkur, kur yra sunkiau juos aptikti, pastebėti. Vis tiek yra kažkiek tai bandoma slėptis. Kažkiek, aišku, yra gaminama ir namuose, ūkinėse patalpose“, – teigė policijos atstovas Ramūnas Matonis.
Lietuvoje už naminės degtinės nelagalią gamybą ir platinimą gresia bauda iki 780 eurų. Visgi, jei jau pareigūnas užtiko, tikėtina, vien baudos nepakaks: kartu konfiskuos ir visą fabrikėlį.
„Bet jau girdėjom daug gandų, kad jau Seime nuspręstą, jog legaliai patvirtint reikia ir apmokestinti verta...“
Nusprendė leisti vaišinti sodybų svečius
Naminukės legalizavimo klausimas Seimo narių galvose nuolat sukirbėdavo, 2002 metais išrinktieji bandė ją įteisinti, bet pritariančiųjų neužteko. Galiausiai prieš dvejus metus liberalo Eugenijaus Gentvilo siūlymą seimūnai priėmė ir džiaugėsi, kad pagaliau štai naminukę Lietuvoje varyti ir tradicijas puoselėti žmonės galės legaliai.
„Pabandėme legalizuoti. Aš pats inicijavau, pabandžiau. Tai tada ministerija žemės ūkio, Vyriausybė, kiti Seimo nariai, čia per daug liberalizuota, reikia suvaržymų“, – teigė Seimo narys Eugenijus Gentvilas.
Į kovą prieš tokią liberalią legalizaciją stojo sveikuoliai: teigė, kad alkoholis bet kokia forma yra nuodas.
„Alkoholiniai gėrimai, be abejo, kad daro žalą sveikatai. Ir mes turime kaip valstybė labai daug problemų su alkoholio vartojimu“, – teigė Seimo narė Agnė Širinskienė.
E. Gentvilas iš pradžių siūlė leisti per metus žmogui legaliai pasigaminti iki tūkstančio litrų naminės degtinės. Seimas nutarė, kad leis tik šimtą. Ir, negana to, tik kaimo turizmo sodybose ir tik svečiams. Ir dar, jei to būtų maža, teks pakelti ir biurokratinę naštą: prieš gamybą ir po jos pranešti Maisto ir veterinarijos tarnybai, specialiai ženklinti, matuoti, registruoti. Ir jokiais būdais nepardavinėti – tik vaišinti sodybos svečius.
„Tas produktas turi būti sertifikuotas kaip tautinio paveldo produktas. Turi detaliai surašyti, būtent, kiek gamino, kur gamino, įrangos, na, tam tikros identifikacinės detalės“, – teigė maisto ir veterinarijos tarnybos atstovė Aistė Prielgauskaitė.
Norinčių legaliai virti naminukę neatsirado
Tokiai Seimo perdėtai biurokratijai žmonės „parodė špygą“. Per dvejus metus neatsirado nei vieno lietuvio, norinčio legaliai varyti naminukę. Matyt, dėl 100 litrų neverta net ir pečiaus kurti. Įstatymas ir seimūnų vargas dėl jo nuėjo perniek.
„Kreipimosi nesulaukėme, na, galime vertinti galbūt, kad nesirenkamas šis kelias tokio produkto gamybai“, – teigė maisto ir veterinarijos tarnybos atstovė Aistė Prielgauskaitė.
„Neturėjau galimybės paragaut, pasimėgaut. Nes nesu ten nei ekspertas, nei mėgėjas, bet ne apie save galvodamas, o apie tai, kad būtų Lietuvoje legalizuota šita veikla“, – teigė Seimo narys Eugenijus Gentvilas.
O A. Širinskienė griežta – sako, kad nėr čia kuo mėgautis: skatina lietuvių blaivybę ir vietoj samagono varymo siūlo verčiau pagroti kanklėmis.
„Aš manau, kad mes turime labai daug gražaus paveldo. Ir kanklių grojimą, ir sutartines, ir daug kitų dalykų, kuriuos galim puoselėti“, – teigė Seimo narė Agnė Širinskienė.
Visgi Eugenijus Gentvilas sako, kad samagono klausimu Lietuvoje ir toliau galioja pagrindiniai rinkos dėsniai: paklausa diktuoja pasiūlą.
„Tai štai ką reiškia suvaržymai. Kad nelegalų, vadinkime skambiai, nusikalstamai pagamintą produktą turime rinkoje, nes neteko girdėt, kad būtų išnykęs, išnykusi naminukė. O legalaus neturime“, – teigė Seimo narys Eugenijus Gentvilas.
O štai kaip pareigūnai pila tūkstančius litrų naminukės lauk. Ir nors kai kam tokie vaizdai spaudžia širdį, visgi nelegaliai gaminama degtinė gali būti pavojinga sveikatai ir net gyvybei, jei gaminama nesilaikant technologijų. Lietuvoje fiksuota nemažai atvejų, kai nelegalios naminės degtinės vartojimas apsinuodijus baigiasi mirtimi.
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