Naujausios
Lietuva
Aktualijos
Orai
Koronavirusas
Kriminalai
Redakcija rekomenduoja
Geros naujienos
Komentarai ir analizė
Verslas
Lietuvos verslas
Užsienio verslas
Nekilnojamasis turtas
Rinkos
Transportas
Užsienis
Putino režimas
JAV
Rusija
Europa
Kitos šalys
Gyvenimas
Istorijos
Tėvų darželis
Mada ir grožis
Santykiai
Namai
Maistas
Horoskopai
Pasisakyk
Patarimai
Sodas ir daržas
Sveika gyvensena
Kelionės
Sveikata
Renginiai
Sportas
Krepšinis
Futbolas
Dvikovos
Tenisas
Ledo Ritulys
Vandens Sportas
Auto Moto
Kitos sporto šakos
Eurolyga
LKL
NBA
FIFA 2026
Aurum 1006 km lenktynės
Video
Dienos pjūvis
Pasikalbėkim
SVEIKATOS DNR
Kažkas Naujo
Farai
Gero vakaro šou
TV Pagalba
Tavo Horoskopas
TV3 Play
Žmonės
Lietuvos įžymybės
Muzika
Užsienio žvaigždės
TV
Filmai
Kultūra
Mada
Įvairenybės
 

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
4
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Verslas > Energetika

Kiek vertos 18 dienų be elektros pagal ESO? Kompensacijos suma pritrenkė: „Geriau jokios negu tokia“

2026-10-21 05:50 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Pridėkite tv3.lt kaip pageidaujamą šaltinį „Google“
Autoriaus(-ės) nuotraukos nerasta
šaltinis: tv3.lt / aut.
2026-10-21 05:50
Pridėkite kaip šaltinį Google

Gavus ESO kompensacijas už ilgiau nei tris paras trukusį elektros atkūrimą – šokas ir nusivylimas. Po audros savaitėmis be elektros gyvenę žmonės socialiniuose tinkluose piktinasi, kad ESO išmokos mažesnės, nei jie tikėjosi. Pavyzdžiui, už 10 parų be elektros vieni žmonės gavo 102 eurus, kiti už 8 paras – vos 9 eurus.

Gavus ESO kompensacijas už ilgiau nei tris paras trukusį elektros atkūrimą – šokas ir nusivylimas. Po audros savaitėmis be elektros gyvenę žmonės socialiniuose tinkluose piktinasi, kad ESO išmokos mažesnės, nei jie tikėjosi. Pavyzdžiui, už 10 parų be elektros vieni žmonės gavo 102 eurus, kiti už 8 paras – vos 9 eurus.

REKLAMA
4

Daugiau apie tai – TV3 Žinių reportaže.

„Kadangi jis išpuvęs viduje, nulaužė.“   

„Paskui tiesiog taip ir paliko, visi laidai čia, visa juosta, mūsų juosta ir gulėjo.“   

TAIP PAT SKAITYKITE:

Pasvalio rajone, Joniškėlyje, gyvenantys Mantas ir Diana rodo medį, kurio dalis per šalį nusiaubusią audrą lūžo ir šešių asmenų šeimą be elektros paliko devynioms paroms.   

REKLAMA
REKLAMA

„Pasidarai valgyti tam kartui, tai dienai, nieko negali pasilikt rytdienai, visko pirkimas mažomis porcijomis“, – sakė Joniškėlio gyventojas Mantas.

REKLAMA

(23 nuotr.)
FOTOGALERIJA. ESO - Energijos skirstymo operatorius

Už 18 parų be elektros viena šeima gavo vos 64 eurus

Vienas iš namiškių serga diabetu, todėl buvo svarbu pasikrauti telefoną, kuris nuolat seka gliukozės kiekį kraujyje. Laimei, savivaldybė vėliau paskolino generatorių. ESO skelbėsi, kad tiems, kam nesugebės elektros atkurti per tris paras, mokės kompensacijas. Bet gavusi išmoką šeima nustėro – viso labo 70 eurų.   

REKLAMA
REKLAMA

„Tai pasityčiojimas tikrai, nes įvertinus ne tik moralinę žalą, turi įvertinti ir tai, ką žmogus patyrė ir kiek prarado. – Geriau, sakyčiau, jokios, negu tokia“, – aiškino Joniškėlio gyventojai Diana ir Mantas.

Tokių žmonių, kuriuos nuvylė garsiai reklamuotos ESO kompensacijos už lėtą elektros atkūrimą – gausybė. Vieni piktinasi, kad 8 paras gyvenę be elektros gavo 9 eurų kompensaciją, už 10 dienų be elektros – 102 eurus. O už 18 parų be elektros kita šeima gavo vos 64 eurus. Taip išeina, kad daugiau parų nebūtinai didesnė išmoka.   

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

„50 eurų dienai būtų simbolinė suma, kur nebūtų nei pikta, nei ką, praėjo, praėjo, o dabar tai dar pikta“, – minėjo Joniškėlio gyventoja Diana.

„Gali būti kompensuojama ne daugiau nei 50 proc. už praėjusius metus sumokėtų mokesčių už elektros energijos skirstymą. Tai reiškia vartotojo sumokėta suma ESO už suteiktas paslaugas“, – aiškino energetikos reguliavimo tarybos pirmininkas Renatas Pocius.

REKLAMA

Galimai keis kompensacijos skaičiavimo tvarką

Energetikos reguliavimo tarybos valdininkai tik dabar susiprotėjo, kad tvarka negera, dabar jau siūlys keisti kompensacijos skaičiavimo tvarką, kad 50 proc. ESO operatoriui sumokėtų mokesčių lubų neliktų.   

„Nenoriu pasakyti, kad Energijos skirstymo operatorius nesiekia atkurti elektros energijos kiek galima greičiau, bet tų lubų buvimas, jis nėra paskata kiek galima greičiau atkurti elektros energiją“, – pasakojo R. Pocius.

REKLAMA

ESO komentarą dėl gyventojų pasipiktinimą sukėlusių kompensacijų pateikė raštu.   

„Mūsų skaičiavimais, vidutiniam buitiniam klientui Lietuvoje, suvartojančiam apie 150 kWh elektros energijos per mėnesį, priklauso beveik 45 eurų dydžio pastovioji kompensacijos dalis ir papildomai apie 1,05 euro už kiekvieną pavėluotą elektros energijos tiekimo atkūrimo valandą“, – teigė ESO.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Iš viso kompensacijas už ilgiau nei 72 valandas neatkurtą elektrą gaus apie 70 tūkst. klientų. Jiems ESO sumokės 5,5 milijono eurų. Nei privatiems žmonėms, nei įmonėms jokių prašymų teikti nereikės. ESO dar nebaigė mokėti ir kompensacijų už žmonių ir įmonių patirtus nuostolius dėl gyvenimo be elektros. Iš pateiktų 13 tūkstančių prašymų ESO išnagrinėjo apie pusę – vis dar nagrinėja žmonių atsiųstus čekiukus ir nuotraukas.   

REKLAMA

„Po trijų keturių dienų gal pradėjo sakyti, kad rinkit čekiukus, fotografuokit, viskas išmesta, ką tu fotografuosi“, – kalbėjo Joniškėlio gyventoja Diana.

„Vartotojams nebereikėtų atskirai įrodinėti, ieškoti ir netgi vėl pastatyt vartotojus į nepatogią situaciją. Vartotojai net neturi galimybių pateikti kvitukų, nuotraukų, kurių galbūt nežinojo, kad reikia atlikti“, – tikino R. Pocius.

Taryba siūlymus, kaip keisti kompensavimo tvarką, Seimui žada teikti artimiausiomis dienomis.

Daugiau apie tai sužinokite straipsnio pradžioje esančiame vaizdo įraše.

SUSIJĘ STRAIPSNIAI
ESO – Energijos skirstymo operatorius. Josvydas Elinskas / ELTA
Gavusi ESO laišką Ukmergės rajono gyventoja negalėjo patikėti tuo, ką mato: „Tikrai paėmė siutas“ (8)
Audra Vilniuje (nuotr. Jūratės Baliuckienės) (nuotr. iš „Facebook“ grupės „Orų entuziastai“)
Gyventojams išmokės kompensacijas dėl elektros: pasitikrinkite sąskaitas
ESO pradeda priimti prašymus kompensacijoms po audros: kas gali gauti ir kokios sumos priklauso? (tv3.lt koliažas)
Gyventojai gauna pinigus iš ESO: kompensacijos vidurkis – vos 136 eurai (2)

indeliai.lt

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų