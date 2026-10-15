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TV3 naujienos > Verslas > Lietuvos verslas

Gyventojams išmokės kompensacijas dėl elektros: pasitikrinkite sąskaitas

2026-10-15 06:43 / šaltinis: BNS
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2026-10-15 06:43
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Bendrovė „Energijos skirstymo operatorius“ (ESO) ketvirtadienį pradeda mokėti kompensacijas daugiau nei 76 tūkst. klientų už pernelyg ilgą elektros tiekimo atkūrimą po rugpjūtį šalį nusiaubusios didelės audros.

Audra Vilniuje (nuotr. Jūratės Baliuckienės) (nuotr. iš „Facebook“ grupės „Orų entuziastai“)
GALERIJA (11)

Bendrovė „Energijos skirstymo operatorius“ (ESO) ketvirtadienį pradeda mokėti kompensacijas daugiau nei 76 tūkst. klientų už pernelyg ilgą elektros tiekimo atkūrimą po rugpjūtį šalį nusiaubusios didelės audros.

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Išmoką, kurią numato įstatymai, gaus visi ESO klientai – tiek privatūs, tiek verslo, kuriems elektros tiekimas buvo atkurtas vėliau nei per 72 valandas.

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„ESO spalio 15 dieną išsiųs klientams pranešimus apie jiems priklausančias kompensacijas. Šios kompensacijos apskaičiuojamos ir mokamos remiantis Energetikos įstatymu (...). Kiekvieną klientą apie jam priklausančią kompensaciją informuosime asmeniškai el. paštu“, – komentare BNS teigė ESO atstovė Rasa Juodkienė. 

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(11 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Elektros skydinė, elektros tiekimas

ESO pradeda mokėti kompensacijas už pernelyg ilgą elektros tiekimo atkūrimą po audros

ESO skaičiuoja, kad išmokas gaus daugiau nei 76 tūkst. klientų. Jos pagal Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos (VERT) metodiką apskaičiuojamos automatiškai, todėl dėl jų papildomai į ESO kreiptis nereikia.

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R. Juodkienės teigimu, išmokos apskaičiuojamos individualiai pagal kliento elektros suvartojimą ir vėlavimo trukmę: suvartojantiems vidutiniškai apie 150 kilovatvalandžių (kWh) elektros per mėnesį fiksuota išmokos dalis siekia apie 45 eurus, be to, papildomai mokama apie 1,05 euro už kiekvieną pavėluotą  valandą, viršijančią 72 val.

„Jei klientui ESO jau anksčiau yra mokėjusi kompensacijas ir turime jo sąskaitos numerį, apskaičiuota suma bus pervesta automatiškai. Kitais atvejais susisieksime su klientais ir paprašysime nurodyti banko sąskaitą ESO savitarnoje“, – aiškino R. Juodkienė.

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Anot jos, kompensacijos bus išmokamos per 30 dienų gavus sąskaitos numerį.

Finansų ministerija rugsėjo pradžioje skaičiavo, kad tam reikės apie 6 mln. eurų.

Šios kompensacijos mokamos atskirai nuo kompensacijų už tiesioginius po audros patirtus nuostolius – sugedusį maistą, apgyvendinimą, generatoriaus nuomą ar pirkimą, jo kurą. R. Juodkienės teigimu, gyventojams jau kompensuota beveik 0,7 mln. eurų.

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„Daugiausiai klientai kreipiasi norėdami, kad jiems kompensuotume išlaidas, patirtas įsigijus ar išsinuomojus generatorių, taip pat padengtume turėtas išlaidas kurui, už sugedusį maistą ir tik maža dalis, vos pora procentų – už apgyvendinimą“, – teigė ESO atstovė.

Seime kelią skinasi idėja, kad ESO būtų įpareigota mokėti kompensacijas vartotojams, jei elektros tiekimo sutrikimai dėl įvairių gamtos stichijų tęsis ilgiau negu 24 valandas.

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Dabar kompensacijos dėl elektros tiekimo sutrikimų priklauso, jei vartotojai elektros neturi ilgiau nei 72 val., o nuo kitų metų įsigaliotų 48 val. terminas.

VERT pirmininkas Renatas Pocius BNS yra teigęs, kad dabar pagal VERT metodiką skaičiuojamos kompensacijos negali viršyti daugiau nei pusės vartotojo per metus ESO sumokėtos sumos, todėl Energetikos ministerija šitą nuostatą siūlys panaikinti – tam reikės pakeisti įstatymą.

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Jo teigimu, tokia tvarka neskatina ESO greičiau atstatyti elektros daugiau nei penkias paras jos neturintiems žmonėms, nes praėjus tiek laiko kompensacija nebeauga.

Rugpjūčio 22 dieną Lietuvą nusiaubusi audra buvo stipriausia pagal nuo 1970 metų. Piko metu elektros tiekimas buvo sutrikęs beveik 270 tūkst. klientų. Paskutiniams elektra buvo vėl tiekiama po trijų savaičių.

indeliai.lt

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