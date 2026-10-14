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TV3 naujienos > Verslas > Lietuvos verslas

Spręs dėl degalų kainų Lietuvoje: kas laukia?

2026-10-14 06:35 / šaltinis: BNS / aut.
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Autoriaus(-ės) nuotraukos nerasta
šaltinis: BNS / aut.
2026-10-14 06:35
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Seimo Energetikos ir darnios plėtros komitetas trečiadienį svarstys siūlymus įpareigoti degalines kuro kainas skelbti vieną kartą per parą arba realiu laiku, o „Energijos skirstymo operatorių“ (ESO) – kompensuoti vartotojams, jei jie elektros neturės ilgiau negu 24 valandas.

Degalai (ELTA nuotr.)
GALERIJA (2)

Seimo Energetikos ir darnios plėtros komitetas trečiadienį svarstys siūlymus įpareigoti degalines kuro kainas skelbti vieną kartą per parą arba realiu laiku, o „Energijos skirstymo operatorių“ (ESO) – kompensuoti vartotojams, jei jie elektros neturės ilgiau negu 24 valandas.

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Vienas pataisas teikia Energetikos ministerija, kitas – socialdemokratas Tomas Martinaitis.

Dabar kompensacijos dėl elektros tiekimo sutrikimų priklauso, jei vartotojai elektros neturi ilgiau nei 72 val., o nuo kitų metų įsigalios 48 val. terminas.

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FOTOGALERIJA. Degalai

BNS rašė, kad po rugpjūčio 22 dienos audros elektros tiekimas buvo sutrikęs daugiau nei 268 tūkst. vartotojų. Paskutiniams elektra buvo vėl tiekiama po trijų savaičių. 

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Komitetas vasarą buvo padaręs pertrauką svarstymuose, ar įteisinti degalų kainų keitimą kartą per parą – jo narių tada neįtikino nei ministerijos atstovų paaiškinimai, nei pats projektas.

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Komitete – kuro kainų skelbimas, naujas sutrikusio elektros tiekimo kompensavimas

Kaip teigė komiteto pirmininkas Algirdas Butkevičius, bus svarstomi siūlymai degalines įpareigoti kainas skelbti ne kartą per parą, o realiu laiku – kiekvieną kartą kainas pakeitusios degalinės turėtų jas nedelsiant pateikti Lietuvos energetikos agentūrai (LEA). Labai mažos degalinės tai turėtų padaryti ne vėliau kaip per 10 minučių.

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„Būtų skelbiamas žemėlapis visų degalinių kainų. Važiuojate ir pasižiūrite programėlėje, kokioje degalinėje pakeliui yra pigesnio kuro“, – BNS teigė politikas.

A. Butkevičius sako, kad yra dar vienas kelias – įtvirtinti 10 val. kainų skelbimą, kol būtų pasiruošta jų skelbimui realiu laiku – nuo kitų metų sausio.

Komiteto vadovo teigimu, toks variantas tenkintų ir verslą: „Toks kompromisinis variantas tenkintų visas tas asociacijas, kitas organizacijas“.

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