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TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Statomos naujos degalinės: KAM į karinių degalinių tinklą investuoja 33 mln.

2026-10-13 14:29 / šaltinis: BNS
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2026-10-13 14:29
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Krašto apsaugos ministerija (KAM) į karinių degalinių tinklo plėtojimą investuoja per 33 mln. eurų.

Krašto apsaugos ministerija. ELTA / Dainius Labutis

Krašto apsaugos ministerija (KAM) į karinių degalinių tinklo plėtojimą investuoja per 33 mln. eurų.

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Kaip antradienį pranešė ministerija, kariniuose vienetuose, strategiškai svarbiausiose vietovėse, nuosekliai plėtojamas degalinių, plovyklų ir kuro saugyklų tinklas.

KAM į karinių degalinių tinklą investuoja 33 mln. eurų

Šiemet jau užbaigta dalis degalinių, o dauguma naujai statomų degalinių bus baigtos kitais metais.

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„Nuosekliai plečiame kuro infrastruktūrą, reikalingą aprūpinti tiek Lietuvos kariuomenę, tiek NATO sąjungininkų pajėgas. Degalinės užtikrina patikimas kuro atsargas ir nenutrūkstamą tiekimą koviniam, logistiniam ir administraciniam transportui, todėl visapusiška jų tinklo plėtra didina bendrą gynybinį pasirengimą ir operacinį mobilumą. Atspari logistika stiprina atgrasymą ir mūsų saugumą“, – pranešime cituojamas ministras Robertas Kaunas.

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Pasak KAM, naujoje karinėje infrastruktūroje ne tik diegiamos modernios degalinės su integruotomis kuro saugyklomis, bet ir strategiškai pasirinktose vietovėse kuriamos platesnio masto kuro saugyklos.

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„Šis kompleksinis požiūris leidžia užtikrinti Lietuvos kariuomenės ir NATO sąjungininkų kuro poreikius, sukuriant lanksčią ir atsparią aprūpinimo sistemą“, – skelbia ministerija.

KAM teigimu, ji kartu su kitomis valstybės institucijomis optimaliai išnaudoja jau egzistuojančias kuro saugyklas bei susijusią infrastruktūrą.

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