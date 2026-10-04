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TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

KAM planuoja kurti mobilųjį žaidimą: numatyta skirti beveik 25 tūkst. eurų

2026-10-04 11:48 / šaltinis: BNS / aut.
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Autoriaus(-ės) nuotraukos nerasta
šaltinis: BNS / aut.
2026-10-04 11:48
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Krašto apsaugos ministerija (KAM) planuoja sukurti mobilųjį žaidimą „Baltijos gynybos linija“, jo kūrimo paslaugoms numatyta skirti beveik 25 tūkst. eurų.

Telefonas (Irmantas Gelūnas/ BNS nuotr.)
GALERIJA (25)

Krašto apsaugos ministerija (KAM) planuoja sukurti mobilųjį žaidimą „Baltijos gynybos linija“, jo kūrimo paslaugoms numatyta skirti beveik 25 tūkst. eurų.

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Kaip BNS nurodė ministerija, žaidimu siekiama patrauklia ir suprantama forma supažindinti visuomenę su Lietuvos gynybos principais ir karinės inžinerijos reikšme.

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(25 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Socialiniai tinklai, medijos

Edukacinė vertė būtų grindžiama mokymusi per praktiką

„Žaidime vartotojai galėtų praktiškai išbandyti, kaip planuojamos inžinerinės kliūtys, kaip jos veikia priešo judėjimą, ir sužinoti, kaip skirtingos gynybos priemonės sąveikauja tarpusavyje. Žaidėjas, turėdamas ribotus išteklius, turėtų priimti sprendimus, kaip kuo efektyviau organizuoti gynybą“, – šią savaitę BNS nurodė ministerija.

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Pasak KAM, žaidimo edukacinė vertė būtų grindžiama mokymusi per praktiką – siekiama, kad vartotojas, pats priimdamas sprendimus, geriau suprastų gynybos planavimo logiką, išteklių naudojimą ir karinės inžinerijos principus.

Ministerijos teigimu, taip norima didinti visuomenės informuotumą apie valstybės pasirengimą gynybai ir skatinti domėjimąsi nacionalinio saugumo klausimais. Lietuvos pirmininkavimo Europos Sąjungai laikotarpiu projektu taip pat ketinama atkreipti dėmesį į ES rytinės išorinės sienos apsaugos ir Baltijos regiono gynybos stiprinimą.

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Projektas orientuotas į plačiąją visuomenę, ypač jaunimą. Žaidimą numatoma pritaikyti „Android“ ir „iOS“ mobiliesiems telefonams bei platinti per „Google Play“ ir „Apple App Store“ platformas.

Viešojo pirkimo duomenimis, žaidimo sukūrimo paslaugų numatoma vertė siekia 24,8 tūkst. eurų. Sutartį numatoma sudaryti šešiems mėnesiams. Pasiūlymų laukiama iki spalio 26 dienos.

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