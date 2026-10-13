200 eurų vos už porą valandų darbo? Sunku patikėti, kiek kainuoja šių specialistų paslaugos

Į naujienų portalą tv3.lt kreipėsi gyventoja, kuri pasakoja, kad už maždaug porą valandų santechniko darbo sumokėjo apie 200 eurų. Tokia kaina moterį nustebino ir papiktino.
Portalas pasidomėjo, kokius valandinius įkainius šiuo metu skelbia santechnikai ir elektrikai. Skelbimuose kainos skiriasi kelis kartus, o galutinė suma priklauso nuo konkretaus meistro ir atliekamo darbo.
Meistro teko ieškoti savaitgalį
Laura (tikrasis vardas redakcijai žinomas) tv3.lt pasakoja apie nemalonią situaciją, kai savaitgalį namuose netikėtai pradėjo veržtis vanduo.
Anot moters, sugedo vandens tarpinė arba vožtuvas, todėl vanduo ėmė lietis namuose, o netrukus jo buvo susikaupę ir lauke prie namo pamatų.
Baimindamasi dar didesnės žalos ir galimybės užlieti kaimynus, moteris internete skubiai pradėjo ieškoti savaitgalį visą parą dirbančio santechniko.
„Iš to streso jau nieko nepaėmiau – nei čekių prašiau, nei nieko, nes tik meldžiausi, kad kaimynų neužliečiau“, – prisimena Laura.
Meistrą jai pavyko rasti greitai. Pasak moters, jis atvyko žaibiškai, o gedimui pašalinti prireikė maždaug poros valandų. Tačiau išgirdusi, kiek teks sumokėti, Laura nustebo – visa paslauga kainavo apie 200 eurų.
„Dirbo gal apie porą valandų ir kosmosas kainavo. Tiksliai nepasakysiu, bet tikrai apie 200 ar 250 eurų sumokėjau“, – pasakoja ji.
Nors kaina moterį papiktino, tuo metu svarbiausia buvo kuo greičiau sustabdyti besiliejantį vandenį.
„Labai apsidžiaugiau, kad staigiai atvyko ir sutvarkė iškart, nes būtų buvę nežinau net kas. Visas vidus turbūt ir laukas būtų patvinęs, nes lauke jau palei pamatą buvo labai daug vandens“, – prisimena Laura.
Ji pasakoja net pajuokavusi su santechniku, kad jo darbas neblogai apmokamas.
Kiek prašo už valandą?
Tv3.lt peržiūrėjo šiuo metu „Paslaugos.lt“ skelbiamus elektrikų ir santechnikų pasiūlymus. Juose nurodomi valandiniai įkainiai gerokai skiriasi.
Tarp Vilniuje paslaugas siūlančių elektrikų matyti 15, 25, 40 ar 50 eurų už valandą siekiančių įkainių. Pavyzdžiui, keli paslaugų teikėjai skelbia 15 eurų už valandą kainą, o skubaus elektriko iškvietimą visą parą siūlantis meistras nurodo 40 eurų už valandą.
Santechnikų skelbimuose taip pat matyti nemažas kainų skirtumas. Dalis meistrų nurodo 20–35 eurų už valandą įkainius, tačiau galima rasti ir 60 eurų už valandą siekiančią kainą. Vis dėlto vien iš skelbime pateiktos sumos negalima spręsti, kiek kainuos konkreti paslauga.
„Paslaugos.lt“ informavo, kad bendrų duomenų apie tokių paslaugų kainas jie neturi.
„Kiekvienas konkretus paslaugas teikiantis asmuo savo paslaugų įkainius derina individualiai su savo klientu komunikacijos pagalba“, – nurodė portalas.
Tai, kad ne visi meistrai kainą skaičiuoja pagal dirbtas valandas, patvirtina ir tv3.lt kalbintas santechnikas Edgaras. Jis pasakoja kiekvienam darbui taikantis atskirus tarifus, o galutinę kainą lemia darbų kiekis ir sudėtingumas.
„Kiekvienam darbui turiu tarifus, todėl viskas priklauso nuo projekto, nes jis pas kiekvieną yra individualus: kiekiai, sudėtingumas ir panašiai skiriasi“, – pasakoja santechnikas.
Savaitgaliais Edgaras nedirba, todėl pasakyti, kiek tokiu metu galėtų kainuoti santechniko paslaugos, negalėjo.
Tv3.lt kalbintas elektrikas Dainius taip pat sako, kad vieno įkainio nėra – kaina priklauso nuo konkretaus darbo, meistro ir iškvietimo laiko.
„Mano atvažiavimas į objektą yra 30 eurų, kito elektriko – 60 eurų. Bet pavyzdžiui, jeigu tai rozetės sujungimas, jis papildomai neims, o aš paimsiu dar papildomai kokių 20 eurų“, – kainų skirtumus aiškina elektrikas.
Pasak jo, kai kurie elektrikai taiko ir valandinį įkainį – pavyzdžiui, apie 35 eurus už valandą. Vien meistro atvykimas į objektą, net jei darbai dar neatliekami, gali kainuoti iki 50 eurų tik už konsultaciją.
Tačiau skubaus iškvietimo vakare kaina gali būti gerokai didesnė.
„Jeigu vakare skambina svetimas žmogus, tai atvažiavimas – nuo 100 eurų ir į viršų. Įmonės paima dar daugiau, gali būti ir 200 eurų“, – pasakoja jis.
Elektrikas priduria, kad kainą pats kartais nustato atsižvelgdamas ir į kliento situaciją. Pavyzdžiui, jei pagalbos reikia sunkiau besiverčiančiam vyresnio amžiaus žmogui, už nedidelį darbą jis kartais pinigų apskritai neima.
Jaučiamas meistrų trūkumas
Užimtumo tarnybos duomenys rodo, kad elektrikų ir santechnikų paklausa šiuo metu yra didesnė už pasiūlą.
Pastaruosius tris mėnesius elektrikų ieškantys darbdaviai už darbą Lietuvoje vidutiniškai siūlė 2,1 tūkst. eurų neatskaičius mokesčių. Tai yra 200 eurų (arba 12 proc.) daugiau nei tuo pačiu laikotarpiu prieš metus.
Nuo metų pradžios Užimtumo tarnyboje paskelbta 1,3 tūkst. darbo pasiūlymų elektrikams. Vidutiniškai darbdaviai kas mėnesį pasiūlo apie 160 laisvų darbo vietų, o tokio darbo ieškoti pradeda apie 130 žmonių.
Lietuvoje santechnikams darbdaviai vidutiniškai siūlo 2 tūkst. eurų atlyginimą neatskaičius mokesčių. Apie 130 eurų (arba 7 proc.) daugiau nei prieš metus.
Šiemet kas mėnesį vidutiniškai buvo skelbiama apie 90 laisvų darbo vietų santechnikams, o tokio darbo ieškančių žmonių registruojama apie 60.
Užimtumo tarnyba nurodo, kad santechnikų ir elektrikų trūksta ne tik Lietuvoje. Abi profesijos patenka tarp dešimties labiausiai paplitusių trūkstamų profesijų Europoje.