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TV3 naujienos > Verslas

Elektros kainos Lietuvoje spalį: ar galima tikėtis mažesnių kainų?

2026-10-01 10:55 / šaltinis: ELTA
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2026-10-01 10:55
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Rugsėjį vidutinė didmeninė elektros energijos kaina Lietuvoje buvo didesnė nei pernai tuo pačiu laikotarpiu ir siekė 108,44 euro už megavatvalandę (MWh), rodo „Elektrum Lietuva“ duomenys. Bendrovės teigimu, artėjant šildymo sezonui, augant elektros vartojimui ir toliau mažėjant saulės elektrinių generacijai, elektros kainų kritimo nereikėtų tikėtis ir spalį.

 „Elektrum Lietuva“ (Žygimantas Gedvila/ BNS nuotr.)

Rugsėjį vidutinė didmeninė elektros energijos kaina Lietuvoje buvo didesnė nei pernai tuo pačiu laikotarpiu ir siekė 108,44 euro už megavatvalandę (MWh), rodo „Elektrum Lietuva“ duomenys. Bendrovės teigimu, artėjant šildymo sezonui, augant elektros vartojimui ir toliau mažėjant saulės elektrinių generacijai, elektros kainų kritimo nereikėtų tikėtis ir spalį.

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„Remiantis ankstesnių metų duomenimis, spalį elektros kainos gana dažnai būna aukštesnės nei rugsėjį, tačiau vien sezoninėmis tendencijomis pasikliauti negalime. Šiemet svarbu ir tai, kad jau rugsėjį elektros kaina buvo aukštesnė nei tuo pačiu laikotarpiu pastaruosius dvejus metus“, – pranešime teigia „Elektrum Lietuva“ komercijos vadovas Mantas Kavaliauskas.

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Lemiamas veiksnys – besikeičiantis elektros gamybos ir vartojimo balansas

Bendrovės duomenimis, 2025 m. rugsėjį vidutinė didmeninė elektros kaina Lietuvoje siekė 84,01euro už MWh, o spalį ji padidėjo iki 105,03 euro už MWh. 2024 m. kaina taip pat augo – nuo 83,54 euro rugsėjį iki 91,38 euro už MWh spalį. 

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Tuo metu 2023 m. situacija buvo priešinga: rugsėjį elektra kainavo 117,41 euro už MWh, o spalį kaina sumažėjo iki 87,44 euro už MWh.

Bendrovė nurodo, kad vienas svarbiausių spalio elektros kainą lemsiančių veiksnių bus besikeičiantis elektros gamybos ir vartojimo balansas.

Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos (VERT) duomenimis, pernai spalį Lietuvoje buvo suvartota 9,8 proc. daugiau elektros energijos nei rugsėjį. Buitinių vartotojų suvartojimas per mėnesį išaugo 20,7 proc., o nebuitinių – 6,2 proc.

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„Praėjusių metų duomenys rodo, kad spalį bendras elektros suvartojimas Lietuvoje per mėnesį išaugo beveik dešimtadaliu, o buitinių vartotojų – daugiau nei penktadaliu. Mažėjant saulės generacijai tampa vis svarbiau, kiek elektros pagamins vėjo elektrinės ir kokia bus padėtis kaimyninėse rinkose. Jei didesnis vartojimas sutaps su mažesne atsinaujinančių išteklių generacija, didės tikimybė, kad elektros kainos augs“, – nurodo M. Kavaliauskas.

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Pasak jo, spalį vėjo generacijos reikšmė dar labiau išaugs. 

„Rudenį vėjo generacija gali greitai pakeisti situaciją elektros rinkoje. Vėjuotomis dienomis, išaugus atsinaujinančios energijos pasiūlai, kainos galėtų reikšmingai sumažėti, tačiau esant mažai vėjo ir kartu augant vartojimui, rinkoje prireiktų daugiau brangesnės elektros. Todėl spalį galime matyti gana didelius kainų svyravimus net ir vienos savaitės laikotarpiu“, – sako „Elektrum Lietuva“ komercijos vadovas.

Bendrovės teigimu, elektros kainų kryptis taip pat priklausys nuo padėties Europos energijos išteklių rinkose.

indeliai.lt

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