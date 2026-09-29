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TV3 naujienos > Verslas > Lietuvos verslas

Dėl elektros kainų – naujausia žinia: brango beveik perpus

2026-09-29 12:02 / šaltinis: ELTA
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2026-09-29 12:02
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Praėjusią savaitę Baltijos šalyse sumažėjus vėjo ir saulės elektrinių gamybai, vidutinė elektros kaina Lietuvoje išaugo 47 proc. iki 139,07 euro už megavatvalandę (MWh), skelbia energetikos bendrovė „Elektrum Lietuva“.

Elektros kainos (nuotr. Shutterstock.com)
GALERIJA (5)

Praėjusią savaitę Baltijos šalyse sumažėjus vėjo ir saulės elektrinių gamybai, vidutinė elektros kaina Lietuvoje išaugo 47 proc. iki 139,07 euro už megavatvalandę (MWh), skelbia energetikos bendrovė „Elektrum Lietuva“.

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Tuo metu Latvijoje vidutinė elektros kaina per savaitę padidėjo 46 proc. ir siekė 139,08 euro už MWh, o Estijoje ji pakilo 44 proc. iki 99,28 euro už MWh.

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„Praėjusią savaitę elektros kainas aukštyn labiausiai kėlė reikšmingai sumažėjusi vėjo elektrinių gamyba – visame „Nord Pool“ regione ji smuko 35 proc. Baltijos šalyse kainų augimą taip pat skatino mažesnė saulės elektrinių gamyba. Tuo metu 8 proc. išaugęs elektros importas į Baltijos šalis iš dalies kompensavo mažesnę atsinaujinančių išteklių gamybą ir neleido kainoms augti dar sparčiau“, – pranešime teigia „Elektrum Lietuva“ Verslo sprendimų departamento vadovas Mantas Masalskis.

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(5 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Pinigai

Bendrovės duomenimis, „Nord Pool“ regione elektros energijos suvartojimas siekė 7 163 gigavatvalandes (GWh), o gamyba – 7 492 GWh. Vėjo elektrinių gamyba regione sumažėjo 35 proc., o Šiaurės šalių atominių elektrinių prieinamumas padidėjo 1 proc. ir siekė 49 proc.

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Bendras elektros suvartojimas Baltijos šalyse praėjusią savaitę augo 3 proc. ir siekė 514 GWh. Lietuvoje suvartota 235 GWh elektros – 2 proc. daugiau nei ankstesnę savaitę. Taip pat Latvijoje elektros vartojimas per savaitę padidėjo 4 proc. iki 140 GWh, o Estijoje – 4 proc. iki 138 GWh.

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Tuo metu elektros energijos gamyba visose trijose šalyse sumažėjo 3 proc. ir siekė 351 GWh. Lietuvoje per savaitę pagaminta 190 GWh elektros – 2 proc. mažiau nei ankstesnę savaitę. Latvijoje gamyba padidėjo 1 proc. iki 82 GWh, o Estijoje ji sumažėjo 7 proc. iki 79 GWh.

Per savaitę Lietuva pasigamino 81 proc. suvartotos elektros energijos, Latvijoje šis rodiklis siekė 59 proc., o Estijoje – 57 proc. Iš viso Baltijos šalys pasigamino 68 proc. regione suvartotos elektros energijos, nurodo bendrovė.

indeliai.lt

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