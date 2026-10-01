Gyventojams – naujos kompensacijos: štai kas gali kreiptis

Kaip pranešė Lietuvos energetikos agentūra (LEA), teikti paraiškas gyventojai galės ketvirtadienį nuo 14 val.
„Siekiame, kad kuo daugiau gyventojų turėtų galimybę pakeisti senus ir neefektyvius būsto šildymo katilus naujais, todėl šiam tikslui skiriame dar 10 mln. eurų. Šiemet šildymo įrenginių keitimui būstuose iš viso skyrėme rekordiškai didelę lėšų sumą – 37,8 mln. eurų. Siekiame padėti dar daugiau šeimų įsirengti švaresnį ir modernesnį namų šildymą. Kviečiu gyventojus pasinaudoti šia galimybe“, – pranešime cituojamas energetikos ministras Lukas Savickas.
Kvietimai nebebus skirstomi pagal regionus
LEA pažymi, kad nuo šiol kvietimai nebebus skirstomi pagal regionus. Bus skelbiami du kvietimai – atskirai biomasę ir iškastinį kurą naudojusiems šildymo įrenginiams pakeisti. Jeigu pakeista šildymo sistema naudojo tiek biomasę, tiek ir iškastinį kurą, pareiškėjas turi pasirinkti kvietimą įvertinęs, kurią kuro rūšį naudojo dažniau.
Į paramą gali pretenduoti gyventojai, jau įsirengę naujus 5-osios klasės sertifikuotus biokuro katilus arba šilumos siurblius žemė-vanduo, vanduo-vanduo, oras-vanduo ir oras-oras.
LEA duomenimis, per 2025 metus buvo pakeista 10,4 tūkst. taršių būsto šildymo įrenginių, o šiemet iki rugsėjo pabaigos – beveik 8,4 tūkst. senų šildymo katilų.
Kvietimai teikti paraiškas dotacijoms už pakeistus šildymo įrenginius skelbiami pirmąją kiekvieno ketvirčio darbo dieną, nuo 14 val.
Iki 2029 metų numatyta iš viso daugiau nei 112,4 mln. eurų valstybės lėšų neefektyvių šildymo įrenginių keitimui būstuose. Planuojama, kad valstybės teikiamomis dotacijomis pasinaudos apie 35 tūkst. gyventojų.
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