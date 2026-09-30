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TV3 naujienos > Verslas > Lietuvos verslas

Izraelio kompanija su partneriais pradeda 60 mln. eurų vertės elektros kaupimo parko statybas Alytaus rajone

2026-09-30 10:17 / šaltinis: ELTA
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2026-09-30 10:17
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Izraelio energetikos kompanija „BLEnergy“ kartu su partneriais „Shamir Energy“ ir Lietuvos energetikos įmone „DS1“ spalį pradės 60 mln. eurų vertės privačių elektros kaupimo sistemų parko statybas, skelbia „Verslo žinios“.

Elektros kaupikliai (nuotr. Josvydo Elinsko)

Izraelio energetikos kompanija „BLEnergy“ kartu su partneriais „Shamir Energy“ ir Lietuvos energetikos įmone „DS1“ spalį pradės 60 mln. eurų vertės privačių elektros kaupimo sistemų parko statybas, skelbia „Verslo žinios“.

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Anot portalo, šio kaupiklių parko įrengtoji galia sieks 140 megavatų (MW), o talpa – 327 megavatvalandes (MWh), rašo „Verslo žinios“.

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Teigiama, jog Alytaus rajone, Butkūnų kaime „DS1“ pastatys parką, naują 330 kilovoltų (kV) transformatorių pastotę ir prijungs objektą prie elektros perdavimo sistemos operatorės „Litgrid“ tinklo. Parkas taps vienu didžiausių energijos kaupiklių parkų šalyje.

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Statybas ketinama pradėti spalį, darbai truks apie metus, parko eksploataciją ketinama pradėti 2027 m. trečiąjį ketvirtį.

Parko vystymu ir eksploatavimu užsiims Izraelio bendrovės „BLEnergy“ ir „Shamir Energy“.

Apie 40 mln. eurų projekto bus padengta nacionalinio plėtros banko ILTE paskola, likusi dalis – „BLEnergy“ lėšomis. Parko valdytoju bus „BLEnergy“ antrinė Lietuvoje įsteigta bendrovė „Bt du“.

indeliai.lt

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