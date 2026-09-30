Izraelio kompanija su partneriais pradeda 60 mln. eurų vertės elektros kaupimo parko statybas Alytaus rajone

Anot portalo, šio kaupiklių parko įrengtoji galia sieks 140 megavatų (MW), o talpa – 327 megavatvalandes (MWh), rašo „Verslo žinios“.
Teigiama, jog Alytaus rajone, Butkūnų kaime „DS1“ pastatys parką, naują 330 kilovoltų (kV) transformatorių pastotę ir prijungs objektą prie elektros perdavimo sistemos operatorės „Litgrid“ tinklo. Parkas taps vienu didžiausių energijos kaupiklių parkų šalyje.
Statybas ketinama pradėti spalį, darbai truks apie metus, parko eksploataciją ketinama pradėti 2027 m. trečiąjį ketvirtį.
Parko vystymu ir eksploatavimu užsiims Izraelio bendrovės „BLEnergy“ ir „Shamir Energy“.
Apie 40 mln. eurų projekto bus padengta nacionalinio plėtros banko ILTE paskola, likusi dalis – „BLEnergy“ lėšomis. Parko valdytoju bus „BLEnergy“ antrinė Lietuvoje įsteigta bendrovė „Bt du“.