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Šiems asmenims – pigesnė visuomeninė elektra: mažiau mokėtų ir 2027 m. pirmą pusmetį

2026-09-21 15:22 / šaltinis: ELTA
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2026-09-21 15:22
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Energetikos ministerija siūlo, kad 2027 m. pirmąjį pusmetį pažeidžiamiems vartotojams toliau būtų taikoma mažesnė visuomeninė elektros kaina.

Elektros kainos (Paulius Peleckis, BNS / Fotodiena nuotr. koliažas)

Energetikos ministerija siūlo, kad 2027 m. pirmąjį pusmetį pažeidžiamiems vartotojams toliau būtų taikoma mažesnė visuomeninė elektros kaina.

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Tai numatyta konsultacijoms teikiamame projekte, kurį vėliau svarstys Vyriausybė.

Kainos lengvatai būtų naudojamos 2022–2023 m. energijos kainų krizės metu iš elektros gamintojų surinktos pajamų perviršio lėšos. 

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Skaičiuojama, kad 2027 m. pirmąjį pusmetį tam reikėtų apie 4,56 mln. eurų, todėl papildomų valstybės biudžeto lėšų šiam laikotarpiui nereikėtų.

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Siūlomas 2,7 centų už kilovatvalandę (kWh) be PVM visuomeninės elektros įsigijimo pažeidžiamiems vartotojams kainos sumažinimas būtų taikomas nuo ateinančio sausio iki birželio 30 d. 

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Patvirtinus šį dydį, Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (VERT) galėtų nustatyti visuomeninės elektros kainas ir tarifus 2027 m. pirmąjį pusmetį.

Randame būdų, kaip užtikrinti, kad tiems vartotojams, kuriems to labiausiai reikia, ir toliau būtų užtikrinta, kad kitąmet pažeidžiamų vartotojų tarifas, kaip ir šiemet, galutinėje kainoje būtų 4 centais mažesnis negu įprastas visuomeninio tiekimo tarifas”, – pranešime sako energetikos ministras Lukas Savickas.

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Siūlymas teikiamas reikšmingai išaugus pažeidžiamų vartotojų, kurie naudojasi visuomeniniu elektros tiekimu, skaičiui. 

Šiemet supaprastinus pažeidžiamų vartotojų perėjimą į visuomeninį tiekimą, rugsėjo pradžioje juo naudojosi beveik 283 tūkst. pažeidžiamų vartotojų, bet prognozuojama, kad 2027 m. jų skaičius gali siekti apie 308 tūkst.

Pažeidžiamais vartotojais laikomi gyventojai, kurie gauna ar turi teisę gauti piniginę socialinę paramą nepasiturintiems gyventojams, žmonės su negalia, šalpos senatvės pensijos ar šalpos kompensacijos gavėjai.

indeliai.lt

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