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Baltijos šalių didmeninėje rinkoje pilnavertę veiklą pradėjo antroji elektros birža

2026-09-30 15:37 / šaltinis: tv3.lt
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2026-09-30 15:37
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Elektros birža „Epex Spot“ nuo šiol veikia visose trijose – einamosios paros, einamosios paros aukcionų ir kitos paros – Estijos, Latvijos ir Lietuvos elektros biržos rinkose, skelbia elektros perdavimo sistemos operatorė „Litgrid“.

Elektros tinklai (Teodoras Biliūnas/ BNS nuotr.)

Elektros birža „Epex Spot“ nuo šiol veikia visose trijose – einamosios paros, einamosios paros aukcionų ir kitos paros – Estijos, Latvijos ir Lietuvos elektros biržos rinkose, skelbia elektros perdavimo sistemos operatorė „Litgrid“.

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Rugsėjo 8 d. „Epex Spot“ pradėjo teikti paslaugas einamosios paros aukcionų (angl. Intraday) rinkoje, o nuo trečiadienio veiklą pradėjo ir kitos paros (angl. Day ahead) rinkoje.

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Anot „Litgrid“, šis pokytis suteiks papildomą naudą rinkos dalyviams, didins konkurenciją ir užtikrins geresnę paslaugų kokybę didmeninėje elektros energijos rinkoje.

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Teigiama, jog „Epex Spot“ yra antroji elektros birža, veikianti visose Baltijos šalių elektros rinkose – praėjusių metų lapkritį ji pradėjo veikti einamosios paros aukcionų (angl. Intraday auctions) rinkoje. 

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Iki tol „Nord Pool EMCO“ buvo vienintelis paskirtasis elektros rinkos operatorius Baltijos šalyse.

„Nuo šiol rinkos dalyviai turi pasirinkimą, per kurį biržos operatorių teikti prekybos pavedimus. Tuo pačiu išlieka bendri Baltijos šalių rinkos veikimo principai, susiję su perdavimo pajėgumų paskirstymu ir perkrovų valdymu, todėl galutinis rinkos rezultatas išliks bendras, t.y. kainos tarp skirtingų biržų operatorių nesiskirs“, – teigiama „Litgrid“ pranešime.

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Naujos biržos veiklos pradžia įgyvendinta Baltijos šalių elektros perdavimo sistemos operatorėms ir susijusioms elektros biržoms patvirtinus vadinamąjį „Multi-NEMO“ susitarimą, leidžiantį prekybą organizuoti daugiau nei vienam paskirtajam elektros rinkos operatoriui. 

Projekte dalyvauja Baltijos šalių ir kaimyninių valstybių perdavimo sistemos operatorės AST, „Elering“, „Fingrid“, „Litgrid“, PSE ir SvK bei elektros biržos „Nord Pool EMCO“ ir „Epex Spot“.

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Anot „Litgrid“, „Multi-NEMO“ sistema, skirta kitos paros, einamosios paros ir einamosios paros aukcionų prekybai šalies viduje, įgyvendinama laikantis ES gairių dėl pajėgumų apskaičiavimo ir perkrovų valdymo. 

Teigiama, jog didesnė konkurencija tarp biržos operatorių turėtų paskatinti paslaugų kokybės, funkcionalumo ir kainodaros gerėjimą bei suteikti rinkos dalyviams platesnes prekybos galimybes.

Taip pat tikimasi, kad „Epex Spot“ veikla padidins Baltijos elektros rinkos patrauklumą tarptautiniams rinkos dalyviams, kurie šios biržos paslaugomis jau naudojasi kitose Europos šalyse.

indeliai.lt

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