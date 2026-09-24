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TV3 naujienos > Verslas > Lietuvos verslas

„Litgrid“ ketina pasirašyti 62,5 mln. eurų sutartį su „Joreta“ dėl elektros pirkimo

2026-09-24 18:13 / šaltinis: BNS
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2026-09-24 18:13
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Elektros perdavimo bendrovė „Litgrid“ ketina pasirašyti 62,49 mln. eurų (be PVM) vertės 10 metų trukmės sutartį su „E Energijos“ valdoma atsinaujinančios energetikos bendrove „Joreta“ dėl jos vėjo jėgainių parke pagamintos elektros pirkimo. 

„Litgrid“ vadovas Virbickas atleistas iš pareigų (Fotobankas)

Elektros perdavimo bendrovė „Litgrid“ ketina pasirašyti 62,49 mln. eurų (be PVM) vertės 10 metų trukmės sutartį su „E Energijos“ valdoma atsinaujinančios energetikos bendrove „Joreta“ dėl jos vėjo jėgainių parke pagamintos elektros pirkimo. 

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Įmonės valdyba pritarė sutarties projektui, o jai spalį pritarus ir akcininkams bus nuperkama iki 100 tūkst. MWh elektros per metus mokant 62,49 euro už megavatvalandę (MWh), per „Nasdaq“ Vilniaus biržą pranešė „Litgrid“. 

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Pernai lapkritį skelbta, kad „Litgrid“ prie tinklo prijungė „Joretos“ Kauno rajone statomą 42 megavatų galios vėjo parką. „Swedbank“ šiam projektui 2024 metais „Joretai“ paskolino 40 mln. eurų.  

Pernai „Litgrid“ pasirašė 82,3 mln. eurų (be PVM) vertės septynerių metų trukmės sutartį su elektros ir dujų tiekimo bendrove „Ignitis“. Ji galioja nuo šių metų sausio, pagal ją kasmet turi būti nuperkama iki 160 GWh elektros iš atsinaujinančių energijos išteklių mokant 74,5 euro už MWh. 

indeliai.lt

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