„Litgrid“ pasirašė beveik 3 mln. eurų vertės Žaslių pastotės statybų ir prijungimo sutartį

Šis projektas, įgyvendinamas bendrovės „LTG Infra“ užsakymu, prisidės prie valstybinės svarbos geležinkelio elektrifikavimo projekto Vilnius–Klaipėda, rašoma pranešime.
Sutartis pasirašyta su statybos bendrove „Tetas“. Sutarties vertė – beveik 3 mln. eurų be pridėtinės vertės mokesčio (PVM). Projektavimo ir statybos darbus finansuoja „LTG Infra“.
„Patikimas elektros energijos tiekimas yra būtina sąlyga sėkmingai geležinkelių elektrifikacijai. Įgyvendindami šį projektą sudarysime sąlygas prie perdavimo tinklo prijungti naują traukos pastotę ir užtikrinti stabilų elektros energijos tiekimą vienam svarbiausių šalies geležinkelio koridorių. Tai dar vienas žingsnis prisidedant prie tvarios ir efektyvios transporto infrastruktūros Lietuvoje stiprinimo“, – teigė „Litgrid“ Strateginės infrastruktūros departamento vadovas Karolis Sabaliauskas.
Pridedama, jog rangovas įsipareigoja projektą įgyvendinti per 22 mėnesius nuo sutarties pasirašymo.
Per pirmuosius 18 mėnesių bus atlikti statybos, derinimo ir bandymų darbai, o 110 kV Žaslių traukos transformatorių pastotės skirstykla bus parengta bandomajai eksploatacijai.
Akcentuojama, jog Vilnius–Klaipėda yra intensyviausiai naudojamas geležinkelio ruožas. Įgyvendinus elektrifikacijos projektą, bus sudarytos sąlygos mažinti oro taršą ir šiltnamio efektą sukeliančių dujų emisijas bei didinti geležinkelių transporto efektyvumą.