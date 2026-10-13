Dėl elektros kainų Lietuvoje – naujausia žinia: štai kiek augo

Anot bendrovės, Latvijoje elektros kaina augo 6 proc. iki 77,79 euro už MWh, o Estijoje ji mažėjo 32 proc. ir siekė 46,38 euro už MWh.
Skelbiama, kad praėjusią savaitę vėjo elektrinių gamyba „Nord Pool“ regione augo 24 proc., o Baltijos šalyse – 124 proc. Taip pat Lietuvoje buvo pasiektas naujas momentinis vėjo generacijos rekordas – 2 245 megavatai (MW). Iš viso per savaitę vėjo elektrinės šalyje pagamino 167 gigavatvalandes (GWh) elektros energijos.
Vis dėlto, bendrovės teigimu, 39 proc. sumažėjusi saulės elektrinių gamyba Baltijos šalyse bei 38 proc. kritęs elektros importas iš Švedijos lėmė, kad Lietuvoje ir Latvijoje elektros kainos šiek tiek padidėjo, nors Estijoje ir visame „Nord Pool“ regione jos mažėjo.
„Nors vėjo elektrinių gamybos augimas mažino elektros kainas visame „Nord Pool“ regione, Baltijos šalyse kainų tendencijos išsiskyrė. Lietuvoje ir Latvijoje kainas kilstelėjo sumažėjusi saulės elektrinių generacija ir mažesnis elektros importas iš Švedijos. Tuo metu išaugusi vėjo elektrinių gamyba Baltijos šalyse padėjo kompensuoti dalį šių veiksnių poveikio“, – pranešime teigia „Elektrum Lietuva“ Komercijos vadovas Mantas Kavaliauskas.
Bendrovės duomenimis, Lietuvoje elektros energijos suvartojimas praėjusią savaitę padidėjo 5 proc. ir siekė 244 GWh. Tuo metu elektros gamyba augo 34 proc. – šalyje pagaminta 228 GWh elektros energijos. Tai sudarė 94 proc. viso Lietuvoje suvartoto elektros energijos kiekio.
Taip pat Latvijoje elektros vartojimas padidėjo 2 proc. ir siekė 143 GWh, o Estijoje – 2 proc. ir sudarė 141 GWh.
Tuo metu elektros gamyba Latvijoje sumažėjo 11 proc. iki 100 GWh, o Estijoje ji padidėjo 13 proc. iki 63 GWh.
Iš viso Baltijos šalyse elektros energijos suvartojimas padidėjo 3 proc. ir siekė 528 GWh, o gamyba išaugo 16 proc. iki 392 GWh. Per savaitę Baltijos šalyse pagaminta 74 proc. regione suvartotos elektros energijos. Latvijoje gamyba padengė 70 proc., o Estijoje – 45 proc. elektros poreikio.