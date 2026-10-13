Naujausios
Lietuva
Aktualijos
Orai
Koronavirusas
Kriminalai
Redakcija rekomenduoja
Geros naujienos
Komentarai ir analizė
Verslas
Lietuvos verslas
Užsienio verslas
Nekilnojamasis turtas
Rinkos
Transportas
Užsienis
Putino režimas
JAV
Rusija
Europa
Kitos šalys
Gyvenimas
Istorijos
Tėvų darželis
Mada ir grožis
Santykiai
Namai
Maistas
Horoskopai
Pasisakyk
Patarimai
Sodas ir daržas
Sveika gyvensena
Kelionės
Sveikata
Renginiai
Sportas
Krepšinis
Futbolas
Dvikovos
Tenisas
Ledo Ritulys
Vandens Sportas
Auto Moto
Kitos sporto šakos
Eurolyga
LKL
NBA
FIFA 2026
Aurum 1006 km lenktynės
Video
Dienos pjūvis
Pasikalbėkim
SVEIKATOS DNR
Kažkas Naujo
Farai
Gero vakaro šou
TV Pagalba
Tavo Horoskopas
TV3 Play
Žmonės
Lietuvos įžymybės
Muzika
Užsienio žvaigždės
TV
Filmai
Kultūra
Mada
Įvairenybės
 

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Verslas > Lietuvos verslas

Dėl elektros kainų Lietuvoje – naujausia žinia: štai kiek augo

2026-10-13 09:26 / šaltinis: ELTA
Pridėkite tv3.lt kaip pageidaujamą šaltinį „Google“
2026-10-13 09:26
Pridėkite kaip šaltinį Google

Praėjusią savaitę Baltijos šalyse sumažėjus saulės elektrinių gamybai ir elektros importui iš Švedijos, didmeninė elektros energijos kaina Lietuvoje išaugo 10 proc. iki 80,51 euro už megavatvalandę (MWh), skelbia energetikos bendrovė „Elektrum Lietuva“.

Elektra. BNS Foto

Praėjusią savaitę Baltijos šalyse sumažėjus saulės elektrinių gamybai ir elektros importui iš Švedijos, didmeninė elektros energijos kaina Lietuvoje išaugo 10 proc. iki 80,51 euro už megavatvalandę (MWh), skelbia energetikos bendrovė „Elektrum Lietuva“.

REKLAMA
0

Anot bendrovės, Latvijoje elektros kaina augo 6 proc. iki 77,79 euro už MWh, o Estijoje ji mažėjo 32 proc. ir siekė 46,38 euro už MWh. 

TAIP PAT SKAITYKITE:

Skelbiama, kad praėjusią savaitę vėjo elektrinių gamyba „Nord Pool“ regione augo 24 proc., o Baltijos šalyse – 124 proc. Taip pat Lietuvoje buvo pasiektas naujas momentinis vėjo generacijos rekordas – 2 245 megavatai (MW). Iš viso per savaitę vėjo elektrinės šalyje pagamino 167 gigavatvalandes (GWh) elektros energijos. 

REKLAMA
REKLAMA

Vis dėlto, bendrovės teigimu, 39 proc. sumažėjusi saulės elektrinių gamyba Baltijos šalyse bei 38 proc. kritęs elektros importas iš Švedijos lėmė, kad Lietuvoje ir Latvijoje elektros kainos šiek tiek padidėjo, nors Estijoje ir visame „Nord Pool“ regione jos mažėjo.

REKLAMA

„Nors vėjo elektrinių gamybos augimas mažino elektros kainas visame „Nord Pool“ regione, Baltijos šalyse kainų tendencijos išsiskyrė. Lietuvoje ir Latvijoje kainas kilstelėjo sumažėjusi saulės elektrinių generacija ir mažesnis elektros importas iš Švedijos. Tuo metu išaugusi vėjo elektrinių gamyba Baltijos šalyse padėjo kompensuoti dalį šių veiksnių poveikio“, – pranešime teigia „Elektrum Lietuva“ Komercijos vadovas Mantas Kavaliauskas.

REKLAMA
REKLAMA

Bendrovės duomenimis, Lietuvoje elektros energijos suvartojimas praėjusią savaitę padidėjo 5 proc. ir siekė 244 GWh. Tuo metu elektros gamyba augo 34 proc. – šalyje pagaminta 228 GWh elektros energijos. Tai sudarė 94 proc. viso Lietuvoje suvartoto elektros energijos kiekio.

Taip pat Latvijoje elektros vartojimas padidėjo 2 proc. ir siekė 143 GWh, o Estijoje – 2 proc. ir sudarė 141 GWh. 

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Tuo metu elektros gamyba Latvijoje sumažėjo 11 proc. iki 100 GWh, o Estijoje ji padidėjo 13 proc. iki 63 GWh.

Iš viso Baltijos šalyse elektros energijos suvartojimas padidėjo 3 proc. ir siekė 528 GWh, o gamyba išaugo 16 proc. iki 392 GWh. Per savaitę Baltijos šalyse pagaminta 74 proc. regione suvartotos elektros energijos. Latvijoje gamyba padengė 70 proc., o Estijoje – 45 proc. elektros poreikio.

indeliai.lt

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų