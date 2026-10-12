Savickas: elektrą gaminančių vartotojų skaičius viršijo 200 tūkst.

„Tai istorinis mūsų energetikos pasiekimas – vis daugiau žmonių ir verslų elektrą gamina patys ir prisideda prie Lietuvos energetinio savarankiškumo“, – feisbuke pirmadienį teigė L. Savickas.
„Šio pokyčio mastą geriausiai parodo vasaros rezultatas: gaminantys vartotojai pagamino apie ketvirtadalį visos Lietuvoje suvartotos elektros. Jų elektrinių įrengtoji galia jau viršija 2,7 GW (gigavato – BNS) ir sudaro daugiau nei ketvirtadalį visų šalies elektros gamybos pajėgumų“, – pridūrė jis.
Tikslą turėjo pasiekti iki 2028 metų
Ministras teigė, kad 68 proc. gaminančių vartotojų elektrą gamina ant stogų įrengtose elektrinėse, 32 proc. – nutolusiuose saulės parkuose. 87 proc. jų yra privatūs klientai, 13 proc. – verslo klientai.
Lietuva buvo užsibrėžusi tikslą pasiekti 200 tūkst. gaminančių vartotojų iki 2028 metų. Tuometinis energetikos ministras Žygimantas Vaičiūnas kovą teigė, kad šis tikslas bus pasiektas jau šių metų pabaigoje.