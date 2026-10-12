Naujausios
Lietuva
Aktualijos
Orai
Koronavirusas
Kriminalai
Redakcija rekomenduoja
Geros naujienos
Komentarai ir analizė
Verslas
Lietuvos verslas
Užsienio verslas
Nekilnojamasis turtas
Rinkos
Transportas
Užsienis
Putino režimas
JAV
Rusija
Europa
Kitos šalys
Gyvenimas
Istorijos
Tėvų darželis
Mada ir grožis
Santykiai
Namai
Maistas
Horoskopai
Pasisakyk
Patarimai
Sodas ir daržas
Sveika gyvensena
Kelionės
Sveikata
Renginiai
Sportas
Krepšinis
Futbolas
Dvikovos
Tenisas
Ledo Ritulys
Vandens Sportas
Auto Moto
Kitos sporto šakos
Eurolyga
LKL
NBA
FIFA 2026
Aurum 1006 km lenktynės
Video
Dienos pjūvis
Pasikalbėkim
SVEIKATOS DNR
Kažkas Naujo
Farai
Gero vakaro šou
TV Pagalba
Tavo Horoskopas
TV3 Play
Žmonės
Lietuvos įžymybės
Muzika
Užsienio žvaigždės
TV
Filmai
Kultūra
Mada
Įvairenybės
 

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Verslas

Savickas: elektrą gaminančių vartotojų skaičius viršijo 200 tūkst.

2026-10-12 14:13 / šaltinis: BNS
Pridėkite tv3.lt kaip pageidaujamą šaltinį „Google“
2026-10-12 14:13
Pridėkite kaip šaltinį Google

Elektrą gaminančių vartotojų skaičius Lietuvoje viršijo 200 tūkst., pranešė energetikos ministras Lukas Savickas.

Demokratų sąjungos „Vardan Lietuvos“ visuotinis narių suvažiavimas. Orestas Gurevičius / ELTA

Elektrą gaminančių vartotojų skaičius Lietuvoje viršijo 200 tūkst., pranešė energetikos ministras Lukas Savickas.

REKLAMA
0
REKLAMA
REKLAMA

„Tai istorinis mūsų energetikos pasiekimas – vis daugiau žmonių ir verslų elektrą gamina patys ir prisideda prie Lietuvos energetinio savarankiškumo“, – feisbuke pirmadienį teigė L. Savickas.

REKLAMA

„Šio pokyčio mastą geriausiai parodo vasaros rezultatas: gaminantys vartotojai pagamino apie ketvirtadalį visos Lietuvoje suvartotos elektros. Jų elektrinių įrengtoji galia jau viršija 2,7 GW (gigavato – BNS) ir sudaro daugiau nei ketvirtadalį visų šalies elektros gamybos pajėgumų“, – pridūrė jis.

REKLAMA
REKLAMA

Tikslą turėjo pasiekti iki 2028 metų

Ministras teigė, kad 68 proc. gaminančių vartotojų elektrą gamina ant stogų įrengtose elektrinėse, 32 proc. – nutolusiuose saulės parkuose. 87 proc. jų yra privatūs klientai, 13 proc. – verslo klientai.

Lietuva buvo užsibrėžusi tikslą pasiekti 200 tūkst. gaminančių vartotojų iki 2028 metų. Tuometinis energetikos ministras Žygimantas Vaičiūnas kovą teigė, kad šis tikslas bus pasiektas jau šių metų pabaigoje.

indeliai.lt

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų