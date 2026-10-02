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TV3 naujienos > Verslas > Lietuvos verslas

Dėl brangesnių dujų ir remontų elektra Lietuvoje rugsėjį brango 36 proc.

2026-10-02 18:09 / šaltinis: BNS / aut.
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Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: BNS / aut.
2026-10-02 18:09
Pridėkite kaip šaltinį Google

Pabrangus dujoms, o Švedijai ir Suomijai remontavus branduolines jėgaines, vidutinė didmeninė elektros kaina rugsėjį, palyginti su rugpjūčiu, augo 36 proc. iki 109 eurų už megavatvalandę (MWh), penktadienį pranešė perdavimo sistemos operatorė „Litgrid“.

ESO - Energijos skirstymo operatorius. Josvydas Elinskas / ELTA

Pabrangus dujoms, o Švedijai ir Suomijai remontavus branduolines jėgaines, vidutinė didmeninė elektros kaina rugsėjį, palyginti su rugpjūčiu, augo 36 proc. iki 109 eurų už megavatvalandę (MWh), penktadienį pranešė perdavimo sistemos operatorė „Litgrid“.

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Pasak „Litgrid“ Strategijos departamento vadovo Pauliaus Kozlovo, rugsėjo elektros kainą Baltijos šalyse lėmė išaugusios gamtinių dujų kainos Europoje ir brangesnė elektra kaimyninėse rinkose.

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„Dėl remonto darbų elektros negamino branduolinės elektrinės Skandinavijoje: buvo sustabdytas didžiausias Europoje „Olkiluoto“ blokas Suomijoje ir trys Švedijos branduoliniai generatoriai. Taip pat įtaką elektros kainai darė reikšmingai išaugusios gamtinių dujų kainos Europoje bei žemesnis nei įprastai Europos dujų saugyklų užpildymas prieš šildymo sezono pradžią“, – pranešime sakė P. Kozlovas.

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Latvijoje elektra kainavo taip pat 109 eurus už MWh, Estijoje – 75 eurus, Lenkijoje – 150 eurų.

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Vėjo elektrinės pagamino daugiausia elektros

Vidutinė kaina Lietuvoje prieš metus ir užpernai buvo 84 eurai.

Elektros poreikis Lietuvoje praėjusį mėnesį preliminariai siekė 1100 gigavatvalandžių (GWh) ir buvo 7 proc. didesnis nei rugpjūtį. Buvo pagaminta 939 GWh elektros – 1 proc. daugiau, o vietos elektrinės užtikrino 85 proc. poreikio.

Vėjo elektrinės pagamino daugiausia elektros – 54 proc. visos gamybos, jų gamyba didėjo 33 proc. iki 510 GWh. Saulės jėgainių gamyba smuko 35 proc. iki 237 GWh (25 proc. visos vietinės gamybos). Šiluminės elektrinės pagamino 63 GWh, hidroelektrinės – 70 GWh, o kitos elektrinės – 60 gigavatvalandžių.

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Bendras elektros importas per mėnesį sumažėjo 9 proc. iki 353 GWh. 51 proc. elektros importuota iš Švedijos, 42 proc. – iš Latvijos, 7 proc. – iš Lenkijos.

Tuo metu eksportas rugsėjį sumažėjo 15 proc. iki 208 GWh – į Lenkiją nukreipta 48 proc., Latviją – 30 proc., Švediją – 22 proc. eksporto srautų.

indeliai.lt

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