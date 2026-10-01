„Litgrid“ atsinaujinančiai energetikai rezervavo 2,6 GW galią

Tai numatyta pagal 24 visiškai ar iš dalies patvirtintus prašymus prijungti atsinaujinančių išteklių elektrines ir kaupimo įrenginius prie perdavimo tinklo, rašoma pranešime.
Įvertinus per pastarąjį prašymų teikimo ciklą – nuo gegužės 18 d. iki rugpjūčio 16 d. – tinkamai pateiktus ir išnagrinėtus prašymus, perdavimo tinkle atsinaujinančios energetikos projektams laikinai, iki ketinimų protokolų sudarymo, rezervuota 2,59 tūkst. megavatų (MW) leistina generuoti galia.
Vėjo elektrinėms rezervuota 95 MW galia, saulės – 20 MW, o kaupimo įrenginiams – 2,48 tūkst. MW galia bei 2,32 tūkst. megavatvalandžių (MWh) talpa.
Skaičiuojant visus planuojamus projektus, šiuo metu sudaryta ketinimų protokolų dėl 4,3 GW bendros leistinos generuoti galios vėjo elektrinių prijungimo prie perdavimo tinklo.
Kalbant apie saulės elektrinių, kurios jungiamos prie perdavimo tinklo, vystymo – iš viso šiuo metu sudaryta ketinimų protokolų, kurių bendra leistina generuoti galia siekia 3,7 GW.