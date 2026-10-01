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TV3 naujienos > Verslas > Lietuvos verslas

„Litgrid“ siekia ES paramos Gižų pastotės saugumui ir „Harmony Link“ jungties atsparumui didinti

2026-10-01 09:48 / šaltinis: BNS
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2026-10-01 09:48
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Lietuvos elektros perdavimo sistemos operatorė „Litgrid“ prašo Europos Sąjungos (ES) paramos 48 mln. eurų vertės būsimos jungties su Lenkija „Harmony Link“ vieno pagrindinių projektų – Gižų pastotės Suvalkų koridoriuje apsaugos sprendimams.

Pinigai (nuotr. Žygimanto Gedvilos / ELTA)

Lietuvos elektros perdavimo sistemos operatorė „Litgrid“ prašo Europos Sąjungos (ES) paramos 48 mln. eurų vertės būsimos jungties su Lenkija „Harmony Link“ vieno pagrindinių projektų – Gižų pastotės Suvalkų koridoriuje apsaugos sprendimams.

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„Litgrid“ pranešė pateikusi paraišką ES Europos infrastruktūros tinklų priemonės (CEF) finansavimui gauti.

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Investicijos numatytos Gižų pastotės teritorijoje, Vilkaviškio rajone. Projektu siekiama apsaugoti strategiškai svarbią įrangą ir didinti jos atsparumą, atsižvelgiant į pasikeitusią geopolitinę aplinką.

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„ES finansavimas leistų sparčiau įgyvendinti investicijas ir mažinti jų poveikį elektros perdavimo tarifui bei kitų energetikos transformacijai reikalingų projektų finansavimui“, – pranešime sakė „Litgrid“ vadovas Andrius Šemeškevičius.

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Pagal paraiškoje pateiktą finansavimo modelį dalį investicijų planuojama finansuoti CEF lėšomis, o likusią dalį užtikrins „Litgrid“.

„Litgrid“ kartu su Lenkijos operatore PSE bendros daugiau nei 900 mln. eurų vertės „Harmony Link“ statybą ketina pradėti 2027 metų antrąjį ketvirtį, o ji turėtų būti įjungta 2030 metais – tuomet elektros prekybos apimtys tarp šalių sieks iki 1,2 tūkst. megavatų (MW) importo ir eksporto kryptimis.

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„Harmony Link“ sudarys naujos dvigrandės 220 kV kintamosios srovės linijos tarp Elko (Lenkija) ir Gižų pastotės, taip pat naujos Norki ir Vygrių pastotės bei 220 kV linijos Ostrolenka–Elkas rekonstrukcija Lenkijoje.

Maksimalus projekto biudžetas Lietuvoje sieks 220 mln. eurų, iš kurių 147,2 mln. eurų – ES parama. Tuo metu Lenkijoje investicijos turėtų siekti apie 703 mln. eurų, iš kurių europinė parama – apie 368 mln. eurų.

„Harmony Link“ sausumos jungties projektui suteiktas ypatingos valstybinės svarbos projekto statusas.

indeliai.lt

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