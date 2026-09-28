Teismas: „Litgrid“ teisėtai pritaikė delspinigius „Connecto“ už vėluotą darbų atlikimą

Lietuvos apeliacinis teismas rugsėjo 24 dieną atmetė įmonių skundą konstatavęs, jog dėl vėluojamų darbų buvo kaltos rangovės. Jis paliko nepakeistą Vilniaus apygardos teismo kovo 18 dienos sprendimą.
„Pirmosios instancijos teismas nurodė ieškinio atmetimo motyvus, o tai, kad kurie nors motyvai jai („Connecto Lietuva“ – BNS) neaiškūs ar apeliantė su jais nesutinka, siekdama tų pačių duomenų pagrindu kitokių išvadų, neteikia pagrindo panaikinti skundžiamą teismo sprendimą“, – nutarė Apeliacinis teismas.
Pasak nutarties, „Litgrid“ 2022 metų gruodžio 30 dieną pasirašė 4,4 mln. eurų (su PVM) sutartį su „Connecto Lietuva“ ir „Connecto Eesti“, pagal kurią bendrovės per 15 mėnesių turėjo suprojektuoti ir pajungti trečią transformatorių Alytaus pastotėje, tačiau darbai buvo baigti devyniais mėnesiais vėliau.
„Connecto Lietuva“ teismui teigė, kad „Litgrid“ neteisėtai priskaičiavo delspinigius ir juos išskaitė iš užmokesčio už darbus, mat energetikos įmonė neįrodė, jog dėl vėlavimo patyrė 104,4 tūkst. eurų nuostolį, be to, statybos užtruko ilgiau ir dėl užsakovės kaltės.
„Ieškovė („Connecto Lietuva“ – BNS) atsakovei („Litgrid“ – BNS) nurodė aplinkybes, kurios buvo pagrindas netaikyti delspinigių. (...) Vykdant sutartį reikėjo koreguoti ir derinti iš naujo darbo projektus, iš naujo pakloti, pajungti ir permontuoti kabelius, dėl taisomo darbo projekto ir keičiamos laidų markiruotės atsižvelgiant į realią situaciją derinimo darbai vėlavo“, – nurodė „Connecto Lietuva“.
Tuo metu „Litgrid“ tikino, jog rangovės netinkamai vykdė įsipareigojimus, o vėlavimas nebuvo vienkartinis.
„Ieškovė („Connecto Lietuva“ – BNS) įsipareigojimus vykdė netinkamai, jos vėlavimas nebuvo vienkartinis, mažareikšmis ar nedidelės apimties. (...) Ieškovės vėlavimas užbaigti I etapo (projektavimo – BNS) darbus tiesiogiai lėmė II etapo (statybų – BNS) darbų organizavimą“, – tikino įmonė.
Anot teismo, „Connecto Lietuva“ neįrodė, jog dėl darbų vėlavimo buvo kalta „Litgrid“.
„Apeliantė („Connecto Lietuva“ – BNS) nenurodė, kokius konkrečiai sutartinius įsipareigojimus pažeidė atsakovė („Litgrid“ – BNS), kuriuos būtų galima įvertinti kaip nenugalimos jėgos aplinkybę, pateisinančią apeliantės neveikimą, nepateikė įrodymų, kad sutartyje nustatyta tvarka ir terminu iš anksto pranešimu informuodavo atsakovę apie negalėjimą vykdyti sutartį“, – reziumavo teisėjų kolegija.
„Priešingai, byloje esantys įrodymai leidžia įsitikinti, kad atsakovė vykdė bendradarbiavimo pareigą, komunikavo su apeliante, atsižvelgiant į ankstesnių darbų etapų vėlavimus buvo koreguojami darbų grafikai, kuriuose nurodyti terminai, pagal kuriuos rangovas turi atlikti darbus“, – pridūrė ji.
BNS rašė, kad šiuo metu Alytaus pastotėje veikia trys transformatoriai, užtikrinantys skirtingų Lietuvos ir Lenkijos tinklų įtampos lygių suderinimą.
500 megavatų (MW) galios „LitPol Link“ pradėjo veikti 2015 metais. Ją sudaro dvigrandė 163 kilometrų ilgio 400 kilovoltų (kV) elektros perdavimo linija Alytus–Elkas ir keitiklių stotis Alytuje.