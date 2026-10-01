Teisingumo ministrė lankysis Briuselyje: dalyvaus ES Teisingumo ir vidaus reikalų ministrų taryboje

R. Tamašunienė teigia, kad aktyvi pilietinė visuomenė ir nepriklausoma žiniasklaida yra būtinos demokratinės visuomenei, todėl jų apsaugai reikalingos konkrečios teisinės ir praktinės priemonės.
„Turime ne tik kalbėti apie jų apsaugą, bet ir užtikrinti konkrečias priemones, kurios leistų žmonėms, žurnalistams ir nevyriausybinėms organizacijoms saugiai veikti. Lietuvoje anti-SLAPP taisykles pasirinkome taikyti ne tik tarpvalstybinėse, bet ir nacionalinėse bylose, taip pat numatome valstybės garantuojamą teisinę pagalbą nuo tokių ieškinių nukentėjusiems asmenims“, – pranešime cituojama ji.
Vyks politiniai debatai
Taryboje taip pat vyks politiniai debatai dėl Eurojusto reglamento peržiūros. Anot ministrės, Lietuva remia siekį stiprinti šios institucijos vaidmenį koordinuojant tarpvalstybinius tyrimus ir baudžiamąjį persekiojimą, tačiau pabrėžia būtinybę išlaikyti aiškią ribą tarp Eurojusto koordinavimo funkcijų ir valstybių narių kompetencijos.
„Augant organizuoto nusikalstamumo, kibernetinių nusikaltimų ir kitų grėsmių mastui, būtina stiprinti Eurojusto gebėjimus koordinuoti tyrimus ir baudžiamąjį persekiojimą. Tačiau sprendimai dėl tyrimų pradėjimo, jų krypties ir procesinių veiksmų turi išlikti nacionalinių institucijų atsakomybė“, – tvirtino R. Tamašunienė.
Ministrai taip pat keisis nuomonėmis dėl siūlomų Eurojusto veikimo savo iniciatyva mechanizmų, galimų Eurojusto valdymo modelio pokyčių, bei kitų reglamento peržiūros klausimų.
Taryboje bus aptariami ir teisingumo bei atsakomybės už Rusijos nusikaltimus Ukrainoje klausimai. Lietuva ragins išlaikyti dėmesį steigiant Specialųjį tribunolą dėl agresijos nusikaltimo prieš Ukrainą, skatins valstybes ratifikuoti Konvenciją dėl Tarptautinės paraiškų dėl Ukrainos nagrinėjimo komisijos ir toliau dėti pastangas, siekiant į Ukrainą sugrąžinti neteisėtai į Rusiją ir Baltarusiją išvežtus vaikus.
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