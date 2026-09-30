Iš profsąjungų – kritikos strėlės teisingumo ministrei: „Tai nėra lyderystė“

Lietuvos Respublikos ikiteisminio tyrimo įstaigų profesinė sąjunga (LRITĮPS), Vilniaus apskrities ikiteisminio tyrimo įstaigų profesinė sąjunga (VAITĮPS) ir Profesinių sąjungų centras nurodė dėl to premjerui Mindaugui Sinkevičiui pareiškę nepasitikėjimą R. Tamašuniene.
„Jeigu ministrė per beveik metus nesugeba parodyti, kaip bausmių vykdymo sistema bus ištraukta iš dešimtmečius kauptų problemų, premjeras turi atsakyti, ar jis vis dar pasitiki tokiu savo Vyriausybės nariu. Mes savo atsakymą jau davėme – Rita Tamašunienė pareigūnų pasitikėjimo nebeturi“, – pranešime cituojamas LRITĮPS pirmininkas Kęstutis Pauliukas.
Profsąjungos piktinasi pareigūnų trūkumu ir kitomis problemomis
Anot profsąjungų, kreipimesi jos vardija tokias įsisenėjusias problemas kaip stringantys infrastruktūros projektai, pareigūnų trūkumas, nekonkurencingas darbo užmokestis, blogėjančios darbo sąlygos ir nepakankamas finansavimas.
Profesinių sąjungų vertinimu, užuot sutelkusi dėmesį į šių problemų sprendimą, ministrė pernelyg giliai įsitraukė į Lietuvos kalėjimų tarnybos (LKT) administravimą ir personalo klausimus.
„Viešai žinoma apie ministrės konfliktą su Lietuvos kalėjimų tarnybos direktoriumi Mindaugu Kairiu – pati R. Tamašunienė rugsėjį patvirtino, kad dėl jo veiksmų buvo atliktas tarnybinis patikrinimas ir sprendžiama dėl nuobaudos. Keista, kad savo ministerijoje niekaip nesusitvarkanti ministrė apsiėmė praktiškai tiesiogiai valdyti dar vieną instituciją, jos vadovą palikdama savotišku ūkvedžiu“, – nurodė VAITĮPS vadovas Vitalijus Jagminas.
Jo teigimu, teisingumo ministrė vietoj lyderystės energiją eikvoja aiškinimuisi dėl LKT darbuotojų perkėlimo ir vadovų paklusnumo.
„Tai nėra lyderystė, tai yra nepotizmu ir favoritizmu prakvipęs mikrovaldymas. Tuo tarpu šalies bausmių vykdymo sistema toliau grimzta dugnan“, – tvirtino V. Jagminas.
Netenkina socialinio dialogo kokybė ministerijoje
Be to, minėtos profsąjungos kritikuoja socialinio dialogo kokybę ministerijoje, teigdamos, kad teisingumo ministrė ir jos komanda kalbasi tik su patogiais socialiniais partneriais, o nepatogius klausimus keliančių organizacijų atstovai ir jų pasiūlymai yra ignoruojami.
Pranešimą profesinės sąjungos išplatino po to, kai R. Tamašunienė šią savaitę Vyriausybei pasiūlė M. Kairiui skirti papeikimą.
Ministerijos vertinimu, tarnybinė nuobauda LKT vadovui skirtina už jo sprendimus naikinti Kauno kalėjimo Saugumo valdymo skyriaus pareigybes ir steigti Resocializacijos skyriaus pareigybes, taip pat – R. Tamašunienės įsakymo atšaukti šiuos sprendimus nepaisymą.
M. Kairys su galimais pažeidimais nesutinka. Jis prašo pripažinti, kad tarnybinio nusižengimo nepadarė.
Savo ruožtu R. Tamašunienė teigia nepritarianti sprendimams, kuriais pareigūnai būtų verčiami keisti pareigas. Papeikimą Vyriausybės posėdyje ministerija siekia svarstyti šią arba kitą savaitę.
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