Naujausios
Lietuva
Aktualijos
Orai
Koronavirusas
Kriminalai
Redakcija rekomenduoja
Geros naujienos
Komentarai ir analizė
Verslas
Lietuvos verslas
Užsienio verslas
Nekilnojamasis turtas
Rinkos
Transportas
Užsienis
Putino režimas
JAV
Rusija
Europa
Kitos šalys
Gyvenimas
Istorijos
Tėvų darželis
Mada ir grožis
Santykiai
Namai
Maistas
Horoskopai
Pasisakyk
Patarimai
Sodas ir daržas
Sveika gyvensena
Kelionės
Sveikata
Renginiai
Sportas
Krepšinis
Futbolas
Dvikovos
Tenisas
Ledo Ritulys
Vandens Sportas
Auto Moto
Kitos sporto šakos
Eurolyga
LKL
NBA
FIFA 2026
Aurum 1006 km lenktynės
Video
Dienos pjūvis
Pasikalbėkim
SVEIKATOS DNR
Kažkas Naujo
Farai
Gero vakaro šou
TV Pagalba
Tavo Horoskopas
TV3 Play
Žmonės
Lietuvos įžymybės
Muzika
Užsienio žvaigždės
TV
Filmai
Kultūra
Mada
Įvairenybės
 

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Iš profsąjungų – kritikos strėlės teisingumo ministrei: „Tai nėra lyderystė“

2026-09-30 11:03 / šaltinis: BNS
Pridėkite tv3.lt kaip pageidaujamą šaltinį „Google“
2026-09-30 11:03
Pridėkite kaip šaltinį Google

Kelios profsąjungos trečiadienį išplatintame pranešime kritikuoja teisingumo ministrę Ritą Tamašunienę dėl mikrovaldymo bausmių vykdymo sistemoje ir jos įsisenėjusių problemų ignoravimo.

Rita Tamašunienė (Julius Kalinskas/ ELTA)
GALERIJA (4)

Kelios profsąjungos trečiadienį išplatintame pranešime kritikuoja teisingumo ministrę Ritą Tamašunienę dėl mikrovaldymo bausmių vykdymo sistemoje ir jos įsisenėjusių problemų ignoravimo.

REKLAMA
0

Lietuvos Respublikos ikiteisminio tyrimo įstaigų profesinė sąjunga (LRITĮPS), Vilniaus apskrities ikiteisminio tyrimo įstaigų profesinė sąjunga (VAITĮPS) ir Profesinių sąjungų centras nurodė dėl to premjerui Mindaugui Sinkevičiui pareiškę nepasitikėjimą R. Tamašuniene.

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Jeigu ministrė per beveik metus nesugeba parodyti, kaip bausmių vykdymo sistema bus ištraukta iš dešimtmečius kauptų problemų, premjeras turi atsakyti, ar jis vis dar pasitiki tokiu savo Vyriausybės nariu. Mes savo atsakymą jau davėme – Rita Tamašunienė pareigūnų pasitikėjimo nebeturi“, – pranešime cituojamas LRITĮPS pirmininkas Kęstutis Pauliukas.

REKLAMA
REKLAMA

(4 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Ministrė Rita Tamašunienė

Profsąjungos piktinasi pareigūnų trūkumu ir kitomis problemomis

Anot profsąjungų, kreipimesi jos vardija tokias įsisenėjusias problemas kaip stringantys infrastruktūros projektai, pareigūnų trūkumas, nekonkurencingas darbo užmokestis, blogėjančios darbo sąlygos ir nepakankamas finansavimas.

REKLAMA

Profesinių sąjungų vertinimu, užuot sutelkusi dėmesį į šių problemų sprendimą, ministrė pernelyg giliai įsitraukė į Lietuvos kalėjimų tarnybos (LKT) administravimą ir personalo klausimus.

„Viešai žinoma apie ministrės konfliktą su Lietuvos kalėjimų tarnybos direktoriumi Mindaugu Kairiu – pati R. Tamašunienė rugsėjį patvirtino, kad dėl jo veiksmų buvo atliktas tarnybinis patikrinimas ir sprendžiama dėl nuobaudos. Keista, kad savo ministerijoje niekaip nesusitvarkanti ministrė apsiėmė praktiškai tiesiogiai valdyti dar vieną instituciją, jos vadovą palikdama savotišku ūkvedžiu“, – nurodė VAITĮPS vadovas Vitalijus Jagminas.

REKLAMA
REKLAMA

Jo teigimu, teisingumo ministrė vietoj lyderystės energiją eikvoja aiškinimuisi dėl LKT darbuotojų perkėlimo ir vadovų paklusnumo.

„Tai nėra lyderystė, tai yra nepotizmu ir favoritizmu prakvipęs mikrovaldymas. Tuo tarpu šalies bausmių vykdymo sistema toliau grimzta dugnan“, – tvirtino V. Jagminas.

Netenkina socialinio dialogo kokybė ministerijoje

Be to, minėtos profsąjungos kritikuoja socialinio dialogo kokybę ministerijoje, teigdamos, kad teisingumo ministrė ir jos komanda kalbasi tik su patogiais socialiniais partneriais, o nepatogius klausimus keliančių organizacijų atstovai ir jų pasiūlymai yra ignoruojami.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Pranešimą profesinės sąjungos išplatino po to, kai R. Tamašunienė šią savaitę Vyriausybei pasiūlė M. Kairiui skirti papeikimą.

Ministerijos vertinimu, tarnybinė nuobauda LKT vadovui skirtina už jo sprendimus naikinti Kauno kalėjimo Saugumo valdymo skyriaus pareigybes ir steigti Resocializacijos skyriaus pareigybes, taip pat – R. Tamašunienės įsakymo atšaukti šiuos sprendimus nepaisymą.

M. Kairys su galimais pažeidimais nesutinka. Jis prašo pripažinti, kad tarnybinio nusižengimo nepadarė.

Savo ruožtu R. Tamašunienė teigia nepritarianti sprendimams, kuriais pareigūnai būtų verčiami keisti pareigas. Papeikimą Vyriausybės posėdyje ministerija siekia svarstyti šią arba kitą savaitę.

Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia ne tik kasdien nauji testai, bet ir kryžiažodžiai išbandykite savo žinias, spręskite ir smagiai praleiskite laiką.

Išbandyti
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų