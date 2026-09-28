Teisingumo ministrė: siūloma Kalėjimų tarnybos vadovui skirti papeikimą

Kaip nurodoma pirmadienį registruotame Vyriausybės nutarimo projekte, tarnybinę nuobaudą M. Kairiui siūloma skirti už tai, kad jis pažeidė Vidaus tarnybos statutą, tai yra nuostatą, kuria numatyta, jog sprendimus dėl centrinių statutinių įstaigų vadovų tarnybos santykių, neatsižvelgiant į tai, kas juos paskyrė į šias pareigas, priima ministras. Taip pat nurodoma, kad M. Kairys pažeidė ir Lietuvos kalėjimų tarnybos nuostatus.
Kairio veiksmuose konstatuotas pažeidimas
Dokumente nurodoma, kad šiuo atveju M. Kairio veiksmuose konstatuotas pažeidimas, kai LKT vadovas priėmė sprendimus dėl pareigybių panaikinimo ir naujų įsteigimo Kauno kalėjime, šių sprendimų nederindamas su Teisingumo ministerija.
„LKT direktorius M. Kairys, priėmęs sprendimus dėl Kauno kalėjimo pareigybių struktūros pakeitimo – panaikinti Kauno kalėjimo Saugumo valdymo skyriaus (dieninei pamainai) pareigybes ir įsteigti Kauno kalėjimo Resocializacijos skyriaus specialisto (statutinio valstybės tarnautojo) pareigybes bei organizavęs jų įgyvendinimą, prieš tai šių sprendimų nesuderinęs su Teisingumo ministerija, pažeidė, (Lietuvos kalėjimų tarnybos nuostatų – ELTA) 23.8 papunktį (Tarnybos direktorius suderinus su Teisingumo ministerija, planuoja žmogiškuosius išteklius, pagrįstus racionaliu poreikiu Tarnybos tikslams pasiekti ir funkcijoms atlikti)“, – teigiama teikime dėl siūlymo M. Kairiui skirti nuobaudą.
Dokumente konstatuojama, kad M. Kairio padarytas tarnybinis nusižengimas susijęs su viena svarbiausių centrinės statutinės įstaigos vadovo pareigų – vykdyti tiesioginio vadovo teisėtus nurodymus.
„Nustatyta, kad M. Kairys šios pareigos nevykdė ir taip nesilaikė tarnybinio pavaldumo principo. Vertinant nustatyto pažeidimo pobūdį ir reikšmingumą, taip pat atsižvelgtina į tai, kad M. Kairys yra centrinės statutinės įstaigos vadovas, tiesiogiai pavaldus ir atskaitingas teisingumo ministrui, todėl dėl jo einamų pareigų pobūdžio ir atsakomybės apimties jam taikytini aukštesni rūpestingumo ir atsakomybės standartai“, – nurodoma dokumente.
LKT vadovo pažeidimą konstatavo tarnybinį patikrinimą atlikęs Teisingumo ministerijos Korupcijos prevencijos ir vidaus tyrimų skyrius.
Sprendimą dėl siūlymo skirti M. Kairiui skirti papeikimą turės priimti Vyriausybė.
Ministrė pranešė apie esą priverstiniu būdu vykdomą reformą
Šių metų liepą teisingumo ministrė R. Tamašunienė pranešė, kad reforma kalėjimuose, kurios metu pareigūnai iš Saugumo valdymo skyrių perkeliami į Resocializacijos skyrius, vykdoma priverstiniu būdu.
„Ar gali būti tokia pertvarka? Be abejo, taip. Mes tikrai tikslui pritariame – kad resocializacija yra labai svarbi bausmių vykdymo eigoje. Tačiau gavome tokių pranešimų, realiai sužinojome, kad ta reforma vykdoma priverstini būdu. Tam jokiu būdu nepritariame. Pareigūnai negali būti iš vienos pareigybės perkeliami į kitą jiems nesutikus“, – tuomet kalbėjo R. Tamašunienė.
Pasak ministrės, paaiškėjo, esą priverstiniu būdu reforma vykdoma Kauno kalėjime. Apie tai pranešė pareigūnų profesinės sąjungos.
R. Tamašunienė pažymėjo, kad dar gegužę buvo surengtas ministerijos atstovų, kalėjimų pareigūnų profsąjungų, LKT, Probacijos tarnybos vadovų susitikimas, kurio metu buvo aptarta pertvarka, jos eiga.
„Tačiau LKT vadas (Mindaugas Kairys – ELTA) pasirinko kitus metodus ir realiai sužinojome, kad taip vyksta kalėjime gavę iš pareigūnų jų atleidimo lapelius. Nepasirinkus kito pobūdžio darbo, žmonėms siūloma išeiti iš tarnybos. Mes tikrai nepritariame“, – aiškino R. Tamašunienė.
R. Tamašunienė pabrėžė, jog pareigūnai, nesutinkantys pereiti dirbti į Resocializacijos skyrius, turi likti dirbti Saugumo valdymo skyriuose.
Ministrė teigė susitikusi LKT vadovu M. Kairiu ir prašiusi jo atšaukti sprendimus dėl pareigūnų atleidimo. Visgi, anot R. Tamašunienės, paaiškėjo, kad LKT vadovas nekeičia savo pozicijos dėl pertvarkos vykdymo – esą su perkėlimu į kitą skyrių nesutinkantys darbuotojai bus atleidžiami.
Kairys atmetė galimą tarnybinį nusižengimą
Teikime teigiama, kad LKT vadovas su galimais pažeidimais nesutiko ir prašė pripažinti, kad tarnybinio nusižengimo jis nepadarė.
„LKT direktoriaus vertinimu, pranešime nebuvo suformuluotas įtarimo apie galimą pažeidimą dalykas, nedetalizuota, kokiais realiais veiksmais pasireiškė galimas pažeidimas, o jame nurodytos teisės aktų nuostatos yra bendro pobūdžio“, – nurodoma teikime.
M. Kairys, pirmadienį BNS paklaustas, ar iš esmės laikosi šios pozicijos, sakė „taip“, atmesdamas galimą tarnybinį nusižengimą.
„Mes žiūrime į institucijai naudingą tęstinumą, kurį ir užtikriname – veiklos suvienodinimą dviejuose (Kauno kalėjimo – BNS) adresuose. Viename padalinyje yra šimtu procentų viskas padaryta ir tai yra vienas iš mūsų vedančių kalėjimų, kitame pastate Technikos gatvėje norime padaryti tą patį“, – kalbėjo tarnybos vadovas.
Veiksmų R. Tamašunienė ėmėsi po to, kai liepos antroje pusėje pranešė apie ultimatumą M. Kairiui atšaukti sprendimus dėl penkių darbuotojų, nesutikusių pereiti į Kauno kalėjimo Resocializacijos skyrių, atleidimo.
LKT vadovui atsisakant vykdyti šį įsakymą, ministrė tvirtino būsianti priversta imtis tarnybinio patikrinimo.
R. Tamašunienė ministerijos BNS perduotame komentare teigė nepritarianti sprendimams, kuriais pareigūnai būtų verčiami keisti pareigas.
„Niekada nesutiksiu, kad pareigūnams būtų taikomos bet kokios spaudimo priemonės. Resocializaciją stiprinti būtina, nes nuo to priklauso ir recidyvo atvejai, kad jie nepasikartotų, tačiau versti pareigūnus keisti pareigas – tai netoleruotina, juolab kai pareigūnų nekomplektas siekia 26 procentus. Sakyčiau, kad tai neatsakingas žingsnis“, – teigia R. Tamašunienė.
Skyrimas nereiškia atleidimo iš pareigų
Ministerija akcentavo, kad papeikimo skyrimas savaime nereiškia LKT vadovo atleidimo iš pareigų.
Pagal Vidaus tarnybos statutą atleidimas gali būti skiriamas už tarnybinį nusižengimą, jeigu pareigūnui per pastaruosius 12 mėnesių buvo skirtas griežtas papeikimas ar griežtesnė tarnybinė nuobauda.
Teisingumo ministrė prašo nutarimo projektą dėl M. Kairio papeikimo svarstyti artimiausiame Vyriausybės posėdyje. Jis numatytas rugsėjo 30 dieną.
R. Tamašunienės patarėja Božena Zaborovska-Zdanovič BNS nurodė, kad siekiama papeikimą svarstyti šią arba kitą savaitę.
Patarėja taip pat paneigė, kad būsimas siūlymas skirti M. Kairiui papeikimą galėjo būti aptartas praėjusią savaitę ministrės susitikime su kalėjimų vadovais.
„Aišku, kad ne, su vadovais nesitarėme dėl to. Buvo tariamasi apie pertvarką, kad jeigu pareigūnai nenori priverstinai būti perkelti iš Saugumo valdymo į Resocializaciją, tas ir neturi būti vykdoma“, – sakė B. Zaborovska-Zdanovič.
Du papeikimai
M. Kairys anksčiau buvo nubaustas keliomis tarnybinėmis nuobaudomis.
Vyriausybė pernai liepos 9 d. LKT direktoriui skyrė papeikimą, o liepos 16 d. tarnybos vadovui skirtas griežtas papeikimas.
Atsižvelgęs į tarnybinių patikrinimų išvadas, skirti M. Kairiui abi minėtas tarnybines nuobaudas pasiūlė tuometis teisingumo ministras Rimantas Mockus.
Kaip skelbta anksčiau, tarnybinių patikrinimų metu LKT vadovo veiksmuose nustatyti pažeidimai, susiję su tarnybos lėšų panaudojimu, tarnybinio automobilio naudojimo tvarka.
Galiausiai R. Mockus pasiūlė M. Kairį atleisti iš pareigų, tačiau LKT vadovui buvo suteiktas pranešėjo statusas – tokiu atveju asmuo negali būti atleidžiamas iš darbo.
Specialiųjų tyrimų tarnyba (STT) yra pradėjusi ikiteisminį tyrimą dėl galimai neteisėto poveikio jam.
Neoficialiomis portalo „Delfi“ žiniomis, minėtas STT tyrimas yra atliekamas dėl R. Mockaus veiksmų. Portalo žiniomis, LKT vadovas esą galėjo įrašyti pokalbį su R. Mockumi ir jį pateikti teisėsaugai.
M. Kairys į LKT paskirtas praėjusios Seimo kadencijos metu. 2023 metų kovą buvo paskirtas direktoriaus pavaduotoju, o nuo 2024 metų gegužės tapo tarnybos direktoriumi.
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