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Po kritikos iš profsąjungų – teisingumo ministrės atsakas: „Labai kritiškai vertinu“

2026-09-30 12:27 / šaltinis: BNS
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2026-09-30 12:27
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Teisingumo ministrė Rita Tamašunienė atmeta dalies profsąjungų kritiką dėl bausmių vykdymo sistemos problemų ignoravimo, deklaruodama dėmesį šiai sričiai ir vardydama pasiekimus.

Rita Tamašunienė (Julius Kalinskas/ ELTA)
GALERIJA (4)

Teisingumo ministrė Rita Tamašunienė atmeta dalies profsąjungų kritiką dėl bausmių vykdymo sistemos problemų ignoravimo, deklaruodama dėmesį šiai sričiai ir vardydama pasiekimus.

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„Vertinu labai kritiškai tokią kritiką, kadangi planas yra. Pirmiausia, suformuotos metinės užduotys Lietuvos kalėjimų tarnybos (LKT) vadovui, kur matome jų didelį vėlavimą ir prašysime paaiškinimo, kodėl tos užduotys neįgyvendinamos“, – žurnalistams trečiadienį kalbėjo R. Tamašunienė.

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„O aš, kaip ministrė, tikrai rūpinuosi bausmių vykdymo sistema. Visos problemos yra aiškios, nuolat bendradarbiaujame ir su profsąjungomis, vyksta socialinis dialogas“, – pažymėjo ji.

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(4 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Ministrė Rita Tamašunienė

Sureagavo į profsąjungų kaltinimus

Taip ministrė kalbėjo profsąjungoms R. Tamašunienę apkaltinus mikrovaldymu bausmių vykdymo sistemoje ir jos įsisenėjusių problemų, kaip stringantys infrastruktūros projektai, pareigūnų trūkumas, nepakankamas finansavimas, ignoravimu.

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„Mes rūpinamės, kad būtų didesnis finansavimas, pirmiausia darbo užmokesčiui. (...) Pateikti jau nuo metų pradžios skaičiai, kurių reikėtų, kad nuosekliai augtų darbo užmokestis“, – teigė R. Tamašunienė.

„Taip pat labai gerai, mano vertinimu, pavyko derybos su norvegų fondu ir gausime apie 36 milijonus, kurių didelė dalis nueis į infrastruktūros poreikius, tai yra į mažesnių kamerų įrengimą kalėjimuose, kas leis užtikrinti saugesnį pareigūnų darbą“, – pridūrė ministrė.

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Jos tvirtinimu, profsąjungų įvardijamos problemos „yra keliamos teisingai“, bet jos sprendžiamos ir „rezultatus mes matysime“. R. Tamašunienė taip pat sakė palaikanti gerą socialinį dialogą su pareigūnams atstovaujančiomis organizacijomis.

„Susitinkame su 11 profsąjungų, kritika išreikšta tik iš dviejų profsąjungų atstovų. Šių profsąjungų ryšys su LKT vadovybe yra kitoks negu su kitomis. Mano vertinimu, tai yra neteisinga, nes vadovas turėtų vienodai traktuoti visus savo socialinius partnerius“, – kalbėjo teisingumo ministrė.

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Profsąjungos kritikavo teisingumo ministrę

BNS rašė, kad R. Tamašunienę, reikšdamos nepasitikėjimą ja, dalis profsąjungų sukritikavo po to, kai šią savaitę ministrė Vyriausybei pasiūlė LKT vadovui Mindaugui Kairiui skirti papeikimą.

Ministerijos vertinimu, tarnybinė nuobauda jam skirtina už sprendimus naikinti Kauno kalėjimo Saugumo valdymo skyriaus pareigybes ir steigti Resocializacijos skyriaus pareigybes, taip pat – R. Tamašunienės įsakymo atšaukti šiuos sprendimus nepaisymą.

M. Kairys su galimais pažeidimais nesutinka. Jis prašo pripažinti, kad tarnybinio nusižengimo nepadarė.

Savo ruožtu ministrė teigia nepritarianti sprendimams, kuriais pareigūnai būtų verčiami keisti pareigas. Papeikimą Vyriausybės posėdyje ministerija siekia svarstyti šią arba kitą savaitę.

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