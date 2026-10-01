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TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Slušnį apskundė Vaiko teisių atstovai – gydytojas nesusilaikė: „Tokių valstybės tarnybos asmenų reikia Rusijos propagandai“

2026-10-01 10:00 / šaltinis: tv3.lt
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2026-10-01 10:00
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Vaikų psichiatras Linas Slušnys socialiniame tinkle „Facebook“ paviešino Vaikų teisių tarnybos atstovų skundą.

Linas Slušnys

Vaikų psichiatras Linas Slušnys socialiniame tinkle „Facebook“ paviešino Vaikų teisių tarnybos atstovų skundą.

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Anot vaikų psichiatro, Vaiko teisių tarnybos atstovai apskundė už siūlymą, jog psichiatras su vaiku kalbės lietuviškai, o jį lydintys asmenys vertėjaus.

Slušnys: vaikas gyvena Lietuvoje, bet nesupranta lietuviškai

„Ilgai svarsčiau ar viešinti tokį skundą, tačiau situacijoms vis pasikartojant, nutariau viešinti.

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Mane apskundė Vaiko teisių tarnybos atstovai už tai, kad pasakiau, jog jie, lydintys asmenys, vaikui vertėjaus, o aš kalbėsiu lietuviškai. Jiems susivaideno, kad tai žmogaus teisių pažeidimas!

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Apskundė dėl vaiko, kuris yra Lietuvos pilietis, gyvena Lietuvoje, baigęs Lietuvos mokyklą ir... nieko nesupranta lietuviškai“, – „Facebook“ rašė vaikų psichiatras.

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Vaikų psichiatras kritiškai vertina požiūrį, kad jis turėtų mokėti kalbėti rusiškai. Taip pat gydytojas įžvelgia problemą, jog Lietuvoje augantis asmuo nesupranta lietuviškai.

„Manau toks skundas rodo, kad turime daug žmonių, kurie tiesiog yra rusijos koloborantai. Būtent tokių valstybės tarnybos asmenų reikia rusijos propagandai. Tokių, kurie pamindami Lietuvos Konstituciją ramiai aiškina, kad tam tikro amžiaus (kalbu apie save), tam tikro veido asmuo privalo kalbėti rusiškai. Tokie valstybės tarnautojai bus pirmieji, kurie pirštu parodys į mus, kad reikia ginti rusakalbius nuo tokių kaip aš. Rusijai tik to ir tereikia.

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Vaiko teisių gynėjai nemato savyje problemos, kad vaikas, augdamas ir mokydamasis Lietuvoje neišmoko kalbos ir tai milžiniškas vaiko teisių pažeidimas, apribojantis vaiko teisę į aukštąjį mokslą, gauti paslaugas tuomet, kai šalia jo sėdės ne sovietinių laikų personažas, o jaunas, niekuomet tos slaviškos kalbos nesiklausęs asmuo. Vaiko teisių apsaugos tarnybos specialistai, jeigu taip mąsto dauguma, yra tiesiog rusiški kolaborantai. O prielaidos taip galvoti yra, nes raštą pasirašo tarnybos vadas ir nemato tame problemos.

Beje, kalbu rusiškai, kai ateina žmonės ir visomis išgalėmis stengiasi bendrauti mano gimtąja kalba. Matau kaip jiems sunku, bet stengiasi. Nesu laimingas, bet persijungiu. Šiuo atveju problema ta, kad patys tarnybos darbuotojai tingėjo dirbti – vertėjauti“, – kalbėjo psichiatras.

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Ožio provokatorius ir LR kiršintojas
Ožio provokatorius ir LR kiršintojas
2026-10-01 10:41
Tvarto slušniai visais būdais stengesi diegti simonkinių propagandą mokyklose,- slušnys pats vežiojo žmonos vadovėlius į m-las.
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