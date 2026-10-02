Alytaus rajone statomas 25 mln. eurų elektros kaupiklių parkas

Baterijų galia sieks 46 megavatus (MW), talpa – 92 megavatvalandes (MWh). Jų veiklos pradžia planuojama kitų metų antrąjį ketvirtį, penktadienį pranešė parko generalinė rangovė, energetikos objektų statybos bendrovė „MT Group“.
„Mūsų gyventojams ir verslui šis baterijų parkas atneš (...) saugesnį ir stabilesnį elektros tiekimą, be didelių įtampos ir kainų šuolių. Tačiau projektas svarbus (...) visai Lietuvai“, – pranešime sakė Alytaus rajono merė Rasa Vitkauskienė.
„Sparti atsinaujinančios energetikos plėtra keičia visą elektros sistemą, todėl kartu turi augti ir jos gebėjimas lanksčiai reaguoti į gamybos bei vartojimo svyravimus“, – pranešime sakė „MT Group“ vykdomoji direktorė Kristina Norvaišienė.
Įvardijo, kada bus elektra kaupiama
Pasak bendrovės, elektra kaupikliuose bus kaupiama, kai jos gamyba viršija poreikį, o į tinklą tiekiama, kai išauga paklausa.
Be „MT Group“, statybos ir prijungimo darbus atliks valstybės valdomos grupės „Epso-G“ energetikos infrastruktūros bendrovė „Tetas“.
Projektui suteikta 20,3 mln. eurų ILTE paskola, 2,5 mln. eurų paramą suteikė APVA.
„Zakaras Holding“ kartu su didžiausios centralizuotos šilumos tiekėjos šalyje „Miesto gijos“ kontroliuojama bendrove „Future Energy“ dar stato 30 mln. eurų vertės 56 MW galios ir 168 MWh talpos baterijų parką Raseinių rajone.