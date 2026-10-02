Po KAM vakarėlio – naujas Sinkevičiaus pastebėjimas: švęsime, kai turėsime geresnius laikus

„Aš manau, kad visos ministerijos, ir ne tik ministerijos, įstaigos, savivalda turėtų labai atsakingai pasižiūrėti į ažiotažą dėl Krašto apsaugos ministerijos vakarėlio, kolektyvinio renginio, ir pagalvoti. Artėja metų pabaiga. Ar reikia švenčių? Turbūt reikia, bet kaip tos šventės finansuojamos, ar jos labai plačios, su įvairiomis grupėmis, ir kiek jos kainuoja“, – žurnalistams penktadienį teigė M. Sinkevičius.
„Tai yra ir mano politinė žinia įstaigų vadovams, valstybės sektoriaus tarnautojams: galvokime, kaip mes atrodome prieš visuomenę, kai reikia biudžete ieškoti lėšų, o tuo pačiu šalia kažkas organizuoja pobūvius ir šventes. Švęsime tada, kai turėsime geresnius laikus ir ne deficitinį biudžetą, o biudžetą su perviršiu. Tada galėsime išlaidauti“, – pridūrė jis.
Renginys kainavo beveik 50 tūkst. eurų
Kaip skelbta, praėjusią savaitę naujienų portalas lrytas.lt bei Lietuvos ryto TV skelbė apie KAM darbuotojams skirtą renginį, kuris kainavo beveik 48 tūkst. eurų.
Ministerija nurodė, kad renginyje dalyvavo apie 200 KAM ir Bendrųjų reikalų departamento darbuotojų.
Po kilusio pasipiktinimo krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas šią savaitę socialiniame tinkle „Facebook“ viešai atsiprašė visuomenės. Jis pripažino, kad sprendimas šventei skirti tokią sumą pinigų nebuvo tinkamas dabartinėje geopolitinėje situacijoje.
Ministras taip pat teigė, kad su KAM profesinės sąjungos pirmininke bus rengiama darbuotojų motyvavimo bei bendruomenės stiprinimo sistema, kuri turės atitikti „šiandienos realybę, racionalaus lėšų naudojimo principus ir nekelti visuomenei pagrįstų abejonių“.
Prezidentas Gitanas Nausėda vylėsi, kad tokie atvejai ateityje nesikartos.
Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia ne tik kasdien nauji testai, bet ir kryžiažodžiai – išbandykite savo žinias, spręskite ir smagiai praleiskite laiką.