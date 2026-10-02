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TV3 naujienos > Verslas > Lietuvos verslas

Prabilo apie niūrą realybę dėl kitų metų biudžeto: „Įtampų yra daug“

2026-10-02 15:20 / šaltinis: ELTA / aut.
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Autoriaus(-ės) nuotraukos nerasta
šaltinis: ELTA / aut.
2026-10-02 15:20
Pridėkite kaip šaltinį Google

Dėl įtemptos situacijos su kitų metų biudžetu Vyriausybė taupymo sprendimų ieškos ir sekmadienį, sako premjeras Mindaugas Sinkevičius.

Dėl įtemptos situacijos su kitų metų biudžetu Vyriausybė taupymo sprendimų ieškos ir sekmadienį, sako premjeras Mindaugas Sinkevičius.

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„Situacija su biudžetu tikrai įtempta, todėl ir šiandien posėdžiausime, ir sekmadienį neeiliniame posėdyje ieškosime būdų, kaip sutaupyti“, – žurnalistams penktadienį sakė M. Sinkevičius.

Pasak premjero, šiuo metu pagrindinė dilema – kaip subalansuoti didelius valstybės poreikius ir turimas pajamas. 

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Kadangi Vyriausybė nesvarsto papildomų pajamų per mokesčius, pagrindinis dėmesys krypsta į išlaidų mažinimą.

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„Poreikių yra daug, pajamų šaltiniai aiškūs. Reikia arba mažinti poreikius, arba didinti pajamas per pajamų šaltinius, tai yra kalbėti apie mokesčius. Mes pasakėme, kad apie tai nekalbėsime, tada reikia žiūrėti į kitą dalį – išlaidas“, – teigė jis.

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Vis dėlto, anot M. Sinkevičiaus, mažinti išlaidas sudėtinga dėl socialinių įsipareigojimų, tarp jų – pensijų indeksavimo, taip pat įsipareigojimų krašto apsaugai.

„Yra daug socialiai svarbių sričių ir grupių: senjorai, mokytojai. Esame susiderėję dėl mūsų įsipareigojimo kariuomenei ir krašto gynybai, nuo kai kurių dalykų negalime atsitraukti. Tai reiškia, kad tą deficitą labai sudėtinga valdyti“, – sakė premjeras.

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M. Sinkevičius teigė, kad Vyriausybė siekia rasti balansą tarp visuomenės poreikių ir saugumo bei gynybos finansavimo. Jis taip pat atkreipė dėmesį, kad sudėtinga fiskalinė situacija susidarė ne tik Lietuvoje.

M. Sinkevičius: „Įtampų yra daug“

„Matome po susitikimų su eurokomisaru (Valdžiu – ELTA) Dombrovskiu ir kitais, kad nesame vieninteliai, atsidūrę tokioje situacijoje. Ji išsirutuliojo dar nuo COVID-19 laikotarpio, kai buvo sustabdytas fiskalinės drausmės laikymasis. Tada prasidėjo karas, buvo daug fiskalinės erdvės, o dabar galimybės traukiasi“, – teigė jis.

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Premjeras galutinio biudžeto deficito dydžio kol kas neįvardijo, sakydamas, kad jis turėtų paaiškėti kitą savaitę.

„Matysis kitos savaitės pabaigoje, bet įtampų yra daug, sudėtinga subalansuoti. (...) Galutiniai deficito dydžiai bus aiškūs, turbūt ir tos ribos“, – sakė M. Sinkevičius.

ELTA primena, kad antradienį prezidento Gitano Nausėdos vyriausiasis patarėjas Vaidas Augustinavičius sakė, kad siekdama išlaikyti pakankamą gynybos finansavimą Lietuva kitąmet galėtų viršyti pagal Mastrichto kriterijus nustatytą biudžeto deficito lygį.

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Pagal Mastrichto kriterijus, Lietuvos biudžeto deficitas negali viršyti 3 proc. nuo bendrojo vidaus produkto (BVP), o valstybės skola – 60 proc. nuo BVP.

Šių metų valstybės biudžeto deficitas, neįskaitant ES taikomos išimties dėl gynybos išlaidų, sudaro 2,8 proc. BVP, valdžios sektoriaus skola – 45,4 proc. BVP.

Pasak prezidento patarėjo, Europos Komisijos (EK) prognozės rodo, kad kitų metų vidutinis ES fiskalinis deficitas sieks apie 3,6 proc. BVP, netgi turint omenyje tai, kad dauguma ES šalių neskiria 5 proc. dydžio finansavimo gynybai.

V. Augustinavičiaus teigimu, dėl didesnių biudžeto išlaidų galima tartis su EK, aiškinant, kad gynybai skiriamos lėšos yra laikina, kontroliuojama investicija, kuri ilguoju laikotarpiu neturės didelės neigiamos įtakos fiskalinei politikai.

indeliai.lt

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DEPORTUOKIT
DEPORTUOKIT
2026-10-02 15:29
Kada deportuosit invazinius?
Kiek jie gali naudotis mūsų resursais kurios Lietuvą saugojo savo vaikams?!
Gyvena viename bute po 16 žmonių šiukšliu kalnai gyventojai turi mokėti.
Daugybė kitų darbų kaip.sutrikdytas dėl eismo vilniečių gyvenimas.
Kaip sakoma 3 pasauli isleidi 3 pasauliu ir pavirsi.
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PONAS PREZIDENTE?
PONAS PREZIDENTE?
2026-10-02 15:39
Prezidentas kalbėdamas apie gerovės Valstybę turi suprasti.
Kad šeimom reik ne išmokų, o konkurencingo atligynimo.
Migrantai numušė Lietuvių atligynimus, naudoja mūsų resursus, apie vairavimą bolt wolt užsieniečių čia apskritai atskyra tema, tiesiogine žodžio prasme sutrikdė Vilniaus, Kauno ir Klaipėdos eismą.
Jei norite skatinti gimstamumą deportuokit migrantus!!!!
Lietuva sunkiai išsikovojo nepriklausomybę, saugojo savo gamtą mūsų vaikams, o jūs leidžiate invaziniams atvykti ir naudotis tuom kas krauju iškovota!!!!!!!!!!!
Deportuokit migrantus!
NEBUS LIETUVIŲ, NEBUS IR LIETUVOS!!!!!!
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