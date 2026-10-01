Sinkevičiaus komanda sureagavo į Putino bendražygio pagyras: „Propagandiniai išvedžiojimai“

„Propagandinių išvedžiojimų komentavimas nebūtų prasmingas užsiėmimas“, – BNS ketvirtadienį nurodė M. Sinkevičiaus atstovas spaudai Gedas Salyga.
Dmitrijevo pareiškimas
Kaip skelbė BNS, K. Dmitrijevas ketvirtadienį pareiškė, jog M. Sinkevičiaus žodžiai apie Rusijos grėsmę yra „neįprastai išmintingi“.
Premjeras bendroje spaudos konferencijoje su NATO generaliniu sekretoriumi Marku Rutte (Marku Riute) antradienį teigė, jog nėra duomenų apie galimus Rusijos planus invazijai į NATO, tačiau rizika išlieka.
Tuo metu K. Dmitrijevas žodžius perfrazavo ir nurodė, kad „neįprastai išmintingi (yra – BNS) Lietuvos ministro pirmininko žodžiai, kuris atvirai teigia, kad Europos Sąjungos (ES) „gąsdinimas Rusija“ nėra pagrįstas jokiais faktais“.
K. Dmitrijevas yra Rusijos prezidento Vladimiro Putino specialusis pasiuntinys investicijų ir ekonominio bendradarbiavimo su užsienio šalimis klausimais ir vienas pagrindinių Maskvos derybininkų su Jungtinėmis Valstijomis dėl karo Ukrainoje užbaigimo. Jis siekia, kad JAV sušvelnintų sankcijas ir sustiprintų verslo ryšius su Rusija. Be kita ko, K. Dmitrijevas yra Rusijos tiesioginių investicijų fondo vadovas.
Kaip rašė BNS, pastaraisiais mėnesiais Europos valstybės susiduria su daugiau Rusijai priskiriamų sabotažo aktų, rusiški bepiločiai orlaiviai pažeidinėja rytinių NATO valstybių oro erdvę.
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