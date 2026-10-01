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TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Sinkevičiui mato rimtą konkurentę premjero poste

2026-10-01 06:37 / šaltinis: ELTA
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2026-10-01 06:37
Pridėkite kaip šaltinį Google

Jei Seimo rinkimai vyktų artimiausią sekmadienį, daugiausiai gyventojų balsuotų už Lauryno Kasčiūno vadovaujamą Tėvynės sąjungos–Lietuvos krikščionių demokratų (TS–LKD) partiją, rodo naujausia apklausa. Politinė jėga daugiau kaip 7 procentiniais punktais lenkia po jų reitingų lentelėje esančią valdančiąją Lietuvos socialdemokratų partiją (LSDP). 

Mindaugas Sinkevičius Andrius Ufartas/ELTA
GALERIJA (25)

Jei Seimo rinkimai vyktų artimiausią sekmadienį, daugiausiai gyventojų balsuotų už Lauryno Kasčiūno vadovaujamą Tėvynės sąjungos–Lietuvos krikščionių demokratų (TS–LKD) partiją, rodo naujausia apklausa. Politinė jėga daugiau kaip 7 procentiniais punktais lenkia po jų reitingų lentelėje esančią valdančiąją Lietuvos socialdemokratų partiją (LSDP). 

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Kaip rodo rugsėjo 16–26 dienomis atlikta „Delfi“ užsakymu atlikta „Spinter tyrimų“ visuomenės nuomonės apklausa, už konservatorių partiją rugsėjį parlamento rinkimuose balsuotų 16,1 proc. apklaustųjų, liepą taip teigė 16,2 proc. respondentų. 

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(25 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Seimo rinkimai

Antroje vietoje – Mindaugo Sinkevičiaus vadovaujama LSDP. Praėjusį mėnesį už ją savo rinkiminį balsą būtų atidavę 8,8 proc. apklausos dalyvių, liepą – 10,1 proc. 

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Į politinių partijų reitingų trejetuką patenka Remigijaus Žemaitaičio vadovaujama „Nemuno aušra“. Už ją rugsėjį būtų balsavę 8,3 proc. respondentų. Tuo metu liepą tokią nuomonę išreiškė 8,5 proc. apklausoje dalyvavusių gyventojų. 

Ketvirtoje vietoje – opozicijoje dirbantis Liberalų sąjūdis. Praėjusį mėnesį simpatijas šiai politinei jėgai išreiškė 7,6 proc. tyrimo dalyvių, o liepą taip teigė 8,1 proc. dalyvavusiųjų tyrime.

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Į penketuką patenka ir europarlamentaro Aurelijaus Verygos vedama Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjunga (LVŽS). Už šią partiją rugsėjį būtų balsavę 6,9 proc. apklaustųjų, liepą taip manantys nurodė 5,6 proc.

Jei Seimo rinkimai vyktų kitą sekmadienį, penkių procentų kartelės neperžengtų parlamentaro Vytauto Sinicos vedama Nacionalinio susivienijimo partija – rugsėjį už ją balsuotų 4 proc. respondentų, o liepą – 4,3 proc.

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Toliau rikiuojasi europarlamentaro Virginijaus Sinkevičiaus vadovaujama Demokratų sąjunga „Vardan Lietuvos“ (rugsėjį ją palaikė 3,3 proc. apklaustųjų, liepą – 4,6 proc.) ir sostinės vicemero Vytauto Mitalo vedama Laisvės partija (rugsėjį – 2,3 proc., liepą – 3,7 proc.). 

Be to, rugsėjį atlikto tyrimo duomenys rodo, jog 24 proc. respondentų atsakė nežinantys, už ką atiduotų savo balsą, o 10,4 proc. nurodė, kad parlamento rinkimuose nebalsuotų. Dar 8,3 proc. respondentų rugsėjį būtų balsavę už partijas, kurių nėra sąraše.

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Tinkamiausia premjero pareigoms įvardija I. Šimonytę

Didžioji dalis šalies gyventojų ir toliau patikėtų Vyriausybės vadovo postą konservatorei, buvusiai premjerei Ingridai Šimonytei. Rugsėjį 13,5 proc. apklaustųjų teigė, jog ji būtų tinkamiausia šioms pareigoms užimti, liepą taip manė 13,7 proc. gyventojų.

Tuo metu 7,8 proc. tyrime dalyvavusių asmenų praėjusį mėnesį teigė, kad tinkamiausias Vyriausybės vadovo pareigoms užimti būtų „Nemuno aušros“ pirmininkas R. Žemaitaitis. Liepą tokios nuomonės laikėsi 7,3 proc. respondentų. 

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Trečioje vietoje – Liberalų sąjūdžio lyderė Viktorija Čmilytė-Nielsen. Jai palaikymą rugsėjį išreiškė 5,6 proc. apklausos dalyvių, o liepą – 6,4 proc.

Toliau rikiuojasi M. Sinkevičius (rugsėjį – 4,7 proc., liepą – 6,7 proc.), A. Veryga (rugsėjį – 4 proc., liepą – 3,2 proc.), Kauno meras Visvaldas Matijošaitis (rugsėjį – 3,9 proc., liepą – 4,7 proc.), V. Sinkevičius (rugsėjį – 3,6 proc., liepą – 1,9 proc.), ekspremjerė, socialinės apsaugos ir darbo ministrė Inga Ruginienė (rugsėjį – 2,9 proc., liepą – 1 proc.). 

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Reitingų sąrašo gale – užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys (rugsėjį – 2,7 proc., liepą – 1,5 proc.) ir konservatorių lyderis L. Kasčiūnas (rugsėjį – 2,1 proc., liepą – 2,6 proc.). 

Apklausą bendrovė „Spinter tyrimai“ atliko rugsėjo 16–26 dienomis. Joje dalyvavo 1020 asmenų nuo 18 iki 75 metų. Dalis respondentų buvo apklausti telefonu, dalis – internetu.

Tyrimo dalyvių pasiskirstymas pagal lytį, amžių ir gyvenamąją vietą yra proporcingas gyventojų pasiskirstymui Lietuvoje.

Apklausos rezultatų paklaida – 3,1 proc.

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Tadas
Tadas
2026-10-01 07:25
As manau kad uz koncervatorius aplanai niekas nebalsuotu ,nebent koks atsilikes zmogeliukas ,palaidota ta partija zmoniu akyse
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Dzūkelis
Dzūkelis
2026-10-01 08:37
Na nors nepudrinkite smegenų su tomis nupirktomis apklausomis, labai tikėtina kad konservų gauja pirma, tik žinoma nuo galo. Konservuota arkliagalvė senmergė šimonska pati tinkamiausia premjerė žinoma senojo ožio tvartelyje, kur galėtų jo nutįsusią kulę pasiūbuoti ir pampersus pakeisti........
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