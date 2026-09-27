Vyriausybė įvertino Kasčiūno iniciatyvą: siūlys ir savo sprendimus

Kaip pažymima praėjusį trečiadienį jos priimtame nutarime, 2027 metų Seimo pavasario sesijoje Vyriausybė ketina pateikti parlamentui Vidaus tarnybos statuto pataisas, kuriomis siūlys sistemiškai tobulinti pareigūnų aprūpinimo būstu reguliavimą.
„Vyriausybė, įvertinusi tarnybos statutinėse įstaigose ypatumus ir poreikius, taip pat galimybes skirti papildomus asignavimus statutinėms įstaigoms gyvenamųjų patalpų nuomos išlaidoms ar jų daliai kompensuoti, numato ne vėliau kaip 2027 m. Seimo pavasario sesijai pateikti Vidaus tarnybos statuto pakeitimo įstatymo projektą. Šiuo projektu bus siekiama sistemiškai tobulinti vidaus tarnybos sistemos pareigūnų aprūpinimo gyvenamosiomis patalpomis tarnybos ir ne tarnybos vietovėje teisinį reguliavimą“, – savo nutarime informuoja Vyriausybė.
Vidaus tarnybos statute numatytas gyvenamosios patalpos nuomos išlaidų kompensavimas pareigūnams, atsižvelgiant į maksimalius gyvenamosios patalpos nuomos išlaidų dydžius, priklausančius nuo tarnybos vietovės – t. y. jiems mokami butpinigiai.
Seimo Nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto (NSGK) pirmininko pavaduotojas L. Kasčiūnas atkreipia dėmesį į tai, kad praktikoje pasitaiko atvejų, kai tarnybos vietovėje nėra būsto nuomos pasiūlos, ji neatitinka kokybės kriterijų arba dėl šeiminių aplinkybių pareigūnas turi nuomotis būstą kitoje negu tarnybos vieta vietovėje. Susiklosčius tokiai situacijai, vieni pareigūnai patiria papildomų išlaidų, jeigu patalpos nuomos išlaidų nepakanka nuomai padengti, o tais atvejais, kai kompensuojamas išlaidų dydis yra didesnis nei faktinės gyvenamosios vietovės rinkos kaina – sudaromos sąlygos piktnaudžiauti nustatyta garantija.
Todėl L. Kasčiūnas Vidaus tarnybos statute siūlo nustatyti, kad, jei dėl būsto nuomos rinkos nebuvimo, būsto nuomos rinkos pasiūlos kokybės ar šeiminių aplinkybių gyvenamosios patalpos nuomojamos kitoje savivaldybėje nei tarnybos vietovė, pareigūnams nuomos išlaidos kompensuojamos pagal faktinei gyvenamosios patalpos nuomos vietovei nustatytus dydžius.
ELTA primena, kad šių metų birželio mėnesį parlamentarai bendru sutarimu pritarė L. Kasčiūno pateiktam projektui, kuris atiduotas svarstyti Teisės ir teisėtvarkos komitetui (TTK).
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