Seimo nariai atskleidė, kiek išleido už atostogas užsienyje: „Labai stipriai uliavojom

Laura Asadauskaitė su šešiolikmete dukra išlėkė į Graikiją ir neslėpė pasirinkusi „viskas įskaičiuota“ viešbutį.
„Va, įdegis labai gražus, įdegusi, vitamino D, geros energijos pasisėmiau, kaip sakant, tos energijos darbams“, – sakė L. Asadauskaitė.
Kelionėms nepagailėjo praverti piniginių
Laurynas Kasčiūnas su šeima 10 dienų poilsiavo Bulgarijoje, kur kelionė atsiėjo apie 5 tūkst. eurų. Tiesa, vandens parke parlamentaras nesilinksmino.
„Aš žiūrėjau, kaip maniškiai čiuožė. Aš kaip čiuožčiau, tai turbūt įlūžtų ten viskas, tai dėl to nečiuožiau. Pagailėjau vandens parko“, – šmaikštavo jis.
Agnė Širinskienė Alpių kalnuose nužingsniuodavo po 20 tūkst. žingsnių per dieną ir net aptiko keistą radinį.
„Labai keistą dalyką mačiau, paminklą kontrabandininkui, keliavome senuoju italų kontrabandininkų keliu“, – pasakojo A. Širinskienė.
Dainoras Bradauskas ilsėjosi Graikijoje ir Turkijoje, Modesta Petrauskaitė už tūkstantį eurų deginosi Sicilijoje, o Karolis Neimantas automobiliu apvažiavo pusę Europos ir Portugalijoje nuėjo į Kanye Westo koncertą.
Remigijus Žemaitaitis mėgsta švęsti
Tuo tarpu Remigijus Žemaitaitis atostogų rekordus gerino Kretoje, Turkijoje, Švedijoje, Estijoje ir Latvijoje.
„Labai stipriai uliavojom. Tai klausykite, nežinai kas bus po 7 minučių, gal tu čia numirsi ir suklupsi. Tai tikrai, sau dabar jau gali leisti. Žinot, kaip Žemaitaitis mėgsta ir pašokti, po to kažkas nufotografuoja, ir po to reikia man vėl aiškintis, kad su svetimomis moterimis šoku. Tai Turkijoje mažiau kas mato“, – atviravo R. Žemaitaitis.
Nors leido laiką kurortuose, seimūnai tikina ten arę ir dirbę nuotoliu – L. Kasčiūnas komentarus teikė iš vandens parko, o K. Neimantas dirbo prie kompiuterio net sėdėdamas keleivio vietoje automobilyje.
Daugiau apie parlamentarų nuotykius – pamatykite aukščiau esančiame vaizdo įraše.
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Straipsnis parengtas pagal TV3 televizijos laidą „Be Tabu“.
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nepanaudotas atostogas,taip sakant viskas įskaičiuota,viskas kompemsuota.
Ir vellniop tą Lietuvos Konstituciją!