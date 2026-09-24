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TV3 naujienos > Žmonės > TV

Seimo nariai atskleidė, kiek išleido už atostogas užsienyje: „Labai stipriai uliavojom

Laida „Be Tabu“ – 19:30 per TV3!
2026-09-24 19:25 / šaltinis: tv3.lt / aut.
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Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt / aut.
2026-09-24 19:25
Pridėkite kaip šaltinį Google

Nors Seimo nariai oficialių atostogų neturi ir privalo dirbti be poilsio dienų, vasarą jie pasklido po visą pasaulį. Kaip ir už kiek iš tikrųjų atostogavo parlamentarai, domėjosi TV3 televizijos laidos „Be Tabu“ komanda.

Nors Seimo nariai oficialių atostogų neturi ir privalo dirbti be poilsio dienų, vasarą jie pasklido po visą pasaulį. Kaip ir už kiek iš tikrųjų atostogavo parlamentarai, domėjosi TV3 televizijos laidos „Be Tabu“ komanda.

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Laura Asadauskaitė su šešiolikmete dukra išlėkė į Graikiją ir neslėpė pasirinkusi „viskas įskaičiuota“ viešbutį.

„Va, įdegis labai gražus, įdegusi, vitamino D, geros energijos pasisėmiau, kaip sakant, tos energijos darbams“, – sakė L. Asadauskaitė.

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Kelionėms nepagailėjo praverti piniginių

Laurynas Kasčiūnas su šeima 10 dienų poilsiavo Bulgarijoje, kur kelionė atsiėjo apie 5 tūkst. eurų. Tiesa, vandens parke parlamentaras nesilinksmino.

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„Aš žiūrėjau, kaip maniškiai čiuožė. Aš kaip čiuožčiau, tai turbūt įlūžtų ten viskas, tai dėl to nečiuožiau. Pagailėjau vandens parko“, – šmaikštavo jis.

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Agnė Širinskienė Alpių kalnuose nužingsniuodavo po 20 tūkst. žingsnių per dieną ir net aptiko keistą radinį.

„Labai keistą dalyką mačiau, paminklą kontrabandininkui, keliavome senuoju italų kontrabandininkų keliu“, – pasakojo A. Širinskienė.

Dainoras Bradauskas ilsėjosi Graikijoje ir Turkijoje, Modesta Petrauskaitė už tūkstantį eurų deginosi Sicilijoje, o Karolis Neimantas automobiliu apvažiavo pusę Europos ir Portugalijoje nuėjo į Kanye Westo koncertą.

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Remigijus Žemaitaitis mėgsta švęsti

Tuo tarpu Remigijus Žemaitaitis atostogų rekordus gerino Kretoje, Turkijoje, Švedijoje, Estijoje ir Latvijoje.

„Labai stipriai uliavojom. Tai klausykite, nežinai kas bus po 7 minučių, gal tu čia numirsi ir suklupsi. Tai tikrai, sau dabar jau gali leisti. Žinot, kaip Žemaitaitis mėgsta ir pašokti, po to kažkas nufotografuoja, ir po to reikia man vėl aiškintis, kad su svetimomis moterimis šoku. Tai Turkijoje mažiau kas mato“, – atviravo R. Žemaitaitis.

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Nors leido laiką kurortuose, seimūnai tikina ten arę ir dirbę nuotoliu – L. Kasčiūnas komentarus teikė iš vandens parko, o K. Neimantas dirbo prie kompiuterio net sėdėdamas keleivio vietoje automobilyje.

Daugiau apie parlamentarų nuotykius – pamatykite aukščiau esančiame vaizdo įraše.

Laida „Be Tabu“ – nuo rugpjūčio 31 d., pirmadieniais–ketvirtadieniais, 19.30 val. per TV3!

VISĄ LAIDĄ ŽIŪRĖKITE ČIA:

Straipsnis parengtas pagal TV3 televizijos laidą „Be Tabu“.

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Ko čia neuliavoti?
Ko čia neuliavoti?
2026-09-24 19:57
Atostogos nepriklauso,gavo atlyginimus,o po dar gaus išeitines ir kompensacijas už
nepanaudotas atostogas,taip sakant viskas įskaičiuota,viskas kompemsuota.
Ir vellniop tą Lietuvos Konstituciją!
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