Seimas linkęs pritarti, kad pareigas einantys politikai negalėtų pretenduoti į Stulginskio žvaigždę

Ketvirtadienį po svarstymo šią iniciatyvą parlamentarai palaikė bendru sutarimu. Įstatymo pataisų priėmimas numatomas spalio 8 d.
Jei Seimas pritartų, A. Stulginskio žvaigždės negalima būtų skirti ne tik pareigas einantiems Seimo ir Vyriausybės nariams, prezidentui, bet ir „kitiems Lietuvos valstybės politikams ir politinio (asmeninio) pasitikėjimo valstybės tarnautojams.“
Įstatymo pataisas inicijavęs Seimo narys liberalas Eugenijus Gentvilas siekė išvengti galimų politinio protekcionizmo atvejų, kad parlamentarai negalėtų skirti šio garbingo apdovanojimo politines pareigas einantiems savo partiečiams.
Tikimasi, kad tokia iniciatyva padės užtikrinti objektyvų bei skaidrų šio Seimo apdovanojimo skyrimą.
ELTA primena, kad Seimo apdovanojimą – Aleksandro Stulginskio žvaigždę – parlamentas įsteigė Steigiamojo Seimo ir Lietuvos Respublikos paskelbimo 100-ųjų metinių proga, siekdamas pagerbti iškilią Aleksandro Stulginskio asmenybę.
Šiuo Seimo apdovanojimu siekiama įvertinti Lietuvos ir užsienio fizinių ir juridinių asmenų laimėjimus bei indėlį, puoselėjant parlamentarizmo, demokratijos ir valstybingumo idėjas.
Apdovanojimas, jo miniatiūra ir liudijimas laureatui įteikiamas kiekvienais metais gegužės 15 d. – Steigiamojo Seimo susirinkimo dieną. Kiekvienais kalendoriniais metais gali būti skiriami ne daugiau kaip du apdovanojimai.
2025 m. Seimo apdovanojimas – Aleksandro Stulginskio žvaigždė – buvo įteikta Lietuvos Nepriklausomybės Akto signatarui, Europos Parlamento (EP) nariui Vyteniui Povilui Andriukaičiui ir Moldovos mokslų Akademijos nariui, Rumunijos mokslų Akademijos garbės nariui Valeriu Matei.
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