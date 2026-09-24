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TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Seimas linkęs pritarti, kad pareigas einantys politikai negalėtų pretenduoti į Stulginskio žvaigždę

2026-09-24 11:04 / šaltinis: ELTA / aut.
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Autoriaus(-ės) nuotraukos nerasta
šaltinis: ELTA / aut.
2026-09-24 11:04
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Seimas linkęs pritarti įstatymo pataisoms, siūlančioms neskirti parlamento apdovanojimo – Aleksandro Stulginskio žvaigždės – pareigas einantiems politikams.

A. Stulginskio žvaigždė (nuotr. Elta)

Seimas linkęs pritarti įstatymo pataisoms, siūlančioms neskirti parlamento apdovanojimo – Aleksandro Stulginskio žvaigždės – pareigas einantiems politikams.

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Ketvirtadienį po svarstymo šią iniciatyvą parlamentarai palaikė bendru sutarimu. Įstatymo pataisų priėmimas numatomas spalio 8 d. 

Jei Seimas pritartų, A. Stulginskio žvaigždės negalima būtų skirti ne tik pareigas einantiems Seimo ir Vyriausybės nariams, prezidentui, bet ir „kitiems Lietuvos valstybės politikams ir politinio (asmeninio) pasitikėjimo valstybės tarnautojams.“ 

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Įstatymo pataisas inicijavęs Seimo narys liberalas Eugenijus Gentvilas siekė išvengti galimų politinio protekcionizmo atvejų, kad parlamentarai negalėtų skirti šio garbingo apdovanojimo politines pareigas einantiems savo partiečiams. 

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Tikimasi, kad tokia iniciatyva padės užtikrinti objektyvų bei skaidrų šio Seimo apdovanojimo skyrimą.

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ELTA primena, kad Seimo apdovanojimą – Aleksandro Stulginskio žvaigždę – parlamentas įsteigė Steigiamojo Seimo ir Lietuvos Respublikos paskelbimo 100-ųjų metinių proga, siekdamas pagerbti iškilią Aleksandro Stulginskio asmenybę.

Šiuo Seimo apdovanojimu siekiama įvertinti Lietuvos ir užsienio fizinių ir juridinių asmenų laimėjimus bei indėlį, puoselėjant parlamentarizmo, demokratijos ir valstybingumo idėjas. 

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Apdovanojimas, jo miniatiūra ir liudijimas laureatui įteikiamas kiekvienais metais gegužės 15 d. – Steigiamojo Seimo susirinkimo dieną. Kiekvienais kalendoriniais metais gali būti skiriami ne daugiau kaip du apdovanojimai.

2025 m. Seimo apdovanojimas – Aleksandro Stulginskio žvaigždė – buvo įteikta Lietuvos Nepriklausomybės Akto signatarui, Europos Parlamento (EP) nariui Vyteniui Povilui Andriukaičiui ir Moldovos mokslų Akademijos nariui, Rumunijos mokslų Akademijos garbės nariui Valeriu Matei. 

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