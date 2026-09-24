Liberalai apsisprendė: frakcijai Seime toliau vadovaus Čmilytė-Nielsen

Tuo metu frakcijos seniūnės pavaduotojais ir toliau bus Edita Rudelienė ir Simonas Kairys.
V. Čmilytė-Nielsen šiuo metu taip pat eina Seimo pirmininko pavaduotojos ir Liberalų sąjūdžio pirmininkės pareigas.
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AU AU
Tikrai, kam keisti?? -Patyrusi lojikė, jau gerai išdresiruota, visada žino kur tvartui priešų ieškoti...- ir kur juos provokuoti.
- Tipo zacharovos ar simonian ir kas ten dar iš ru yra lojimo "žvaigždės"???
- Tipo zacharovos ar simonian ir kas ten dar iš ru yra lojimo "žvaigždės"???