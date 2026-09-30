Naujausios
Lietuva
Aktualijos
Orai
Koronavirusas
Kriminalai
Redakcija rekomenduoja
Geros naujienos
Komentarai ir analizė
Verslas
Lietuvos verslas
Užsienio verslas
Nekilnojamasis turtas
Rinkos
Transportas
Užsienis
Putino režimas
JAV
Rusija
Europa
Kitos šalys
Gyvenimas
Istorijos
Tėvų darželis
Mada ir grožis
Santykiai
Namai
Maistas
Horoskopai
Pasisakyk
Patarimai
Sodas ir daržas
Sveika gyvensena
Kelionės
Sveikata
Renginiai
Sportas
Krepšinis
Futbolas
Dvikovos
Tenisas
Ledo Ritulys
Vandens Sportas
Auto Moto
Kitos sporto šakos
Eurolyga
LKL
NBA
FIFA 2026
Aurum 1006 km lenktynės
Video
Dienos pjūvis
Pasikalbėkim
SVEIKATOS DNR
Kažkas Naujo
Farai
Gero vakaro šou
TV Pagalba
Tavo Horoskopas
TV3 Play
Žmonės
Lietuvos įžymybės
Muzika
Užsienio žvaigždės
TV
Filmai
Kultūra
Mada
Įvairenybės
 

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Premjeras ragina teisingumo ministrę palaikyti dialogą su profsąjungomis

2026-09-30 15:33 / šaltinis: BNS / aut.
Pridėkite tv3.lt kaip pageidaujamą šaltinį „Google“
Autoriaus(-ės) nuotraukos nerasta
šaltinis: BNS / aut.
2026-09-30 15:33
Pridėkite kaip šaltinį Google

Daliai profsąjungų kritikuojant teisingumo ministrę Ritą Tamašunienę dėl problemų bausmių vykdymo sistemoje ignoravimo, premjeras Mindaugas Sinkevičius ją ir kitus ministrus ragina palaikyti dialogą su darbuotojams atstovaujančiomis organizacijomis.

Koalicinės tarybos posėdis (Paulius Peleckis/ BNS nuotr.)

Daliai profsąjungų kritikuojant teisingumo ministrę Ritą Tamašunienę dėl problemų bausmių vykdymo sistemoje ignoravimo, premjeras Mindaugas Sinkevičius ją ir kitus ministrus ragina palaikyti dialogą su darbuotojams atstovaujančiomis organizacijomis.

REKLAMA
0

„Ministras pirmininkas tiek teisingumo ministrę, tiek visus kitus ministrus ragina palaikyti nuolatinį dialogą su profsąjungomis ir pagal galimybes atsižvelgti į jų keliamus poreikius“, – Vyriausybės vadovo komentarą BNS perdavė jo patarėjas Gedas Salyga.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Taip M. Sinkevičius kalbėjo po to, kai dalis profsąjungų apkaltino R. Tamašunienę mikrovaldymu bausmių vykdymo sistemoje ir jos įsisenėjusių problemų, kaip stringantys infrastruktūros projektai, pareigūnų trūkumas, nepakankamas finansavimas, ignoravimu.

REKLAMA
REKLAMA

Profsąjungos taip pat skelbė pareiškusios premjerui nepasitikėjimą ministre. M. Sinkevičius BNS neatsakė, ar ja pasitiki.

REKLAMA

Savo ruožtu R. Tamašunienė atmetė kritiką dėl nepakankamo dėmesio bausmių vykdymo sistemos problemoms, teigdama besirūpinanti didesniu finansavimu, o Lietuvos kalėjimų tarnybos (LKT) vadovą kaltindama pavestų užduočių vėlavimu.

Ministrė taip pat sakė palaikanti socialinį dialogą su 11 profsąjungų, tuo metu kritiką išsakė tik dvi. Šios, anot R. Tamašunienės, turi išskirtinį ryšį su LKT vadovybe, o tai yra neteisinga.

REKLAMA
REKLAMA

Dalis profsąjungų teisingumo ministrę sukritikavo po to, kai šią savaitę ji Vyriausybei pasiūlė LKT vadovui Mindaugui Kairiui skirti papeikimą.

Ministerijos vertinimu, tarnybinė nuobauda jam skirtina už sprendimus naikinti Kauno kalėjimo Saugumo valdymo skyriaus pareigybes ir steigti Resocializacijos skyriaus pareigybes, taip pat – R. Tamašunienės įsakymo atšaukti šiuos sprendimus nepaisymą.

M. Kairys su galimais pažeidimais nesutinka. Jis prašo pripažinti, kad tarnybinio nusižengimo nepadarė.

Savo ruožtu ministrė teigia nepritarianti sprendimams, kuriais pareigūnai būtų verčiami keisti pareigas. Papeikimą Vyriausybės posėdyje ministerija siekia svarstyti šią arba kitą savaitę.

Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia ne tik kasdien nauji testai, bet ir kryžiažodžiai išbandykite savo žinias, spręskite ir smagiai praleiskite laiką.

Išbandyti
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų