Premjeras ragina teisingumo ministrę palaikyti dialogą su profsąjungomis

„Ministras pirmininkas tiek teisingumo ministrę, tiek visus kitus ministrus ragina palaikyti nuolatinį dialogą su profsąjungomis ir pagal galimybes atsižvelgti į jų keliamus poreikius“, – Vyriausybės vadovo komentarą BNS perdavė jo patarėjas Gedas Salyga.
Taip M. Sinkevičius kalbėjo po to, kai dalis profsąjungų apkaltino R. Tamašunienę mikrovaldymu bausmių vykdymo sistemoje ir jos įsisenėjusių problemų, kaip stringantys infrastruktūros projektai, pareigūnų trūkumas, nepakankamas finansavimas, ignoravimu.
Profsąjungos taip pat skelbė pareiškusios premjerui nepasitikėjimą ministre. M. Sinkevičius BNS neatsakė, ar ja pasitiki.
Savo ruožtu R. Tamašunienė atmetė kritiką dėl nepakankamo dėmesio bausmių vykdymo sistemos problemoms, teigdama besirūpinanti didesniu finansavimu, o Lietuvos kalėjimų tarnybos (LKT) vadovą kaltindama pavestų užduočių vėlavimu.
Ministrė taip pat sakė palaikanti socialinį dialogą su 11 profsąjungų, tuo metu kritiką išsakė tik dvi. Šios, anot R. Tamašunienės, turi išskirtinį ryšį su LKT vadovybe, o tai yra neteisinga.
Dalis profsąjungų teisingumo ministrę sukritikavo po to, kai šią savaitę ji Vyriausybei pasiūlė LKT vadovui Mindaugui Kairiui skirti papeikimą.
Ministerijos vertinimu, tarnybinė nuobauda jam skirtina už sprendimus naikinti Kauno kalėjimo Saugumo valdymo skyriaus pareigybes ir steigti Resocializacijos skyriaus pareigybes, taip pat – R. Tamašunienės įsakymo atšaukti šiuos sprendimus nepaisymą.
M. Kairys su galimais pažeidimais nesutinka. Jis prašo pripažinti, kad tarnybinio nusižengimo nepadarė.
Savo ruožtu ministrė teigia nepritarianti sprendimams, kuriais pareigūnai būtų verčiami keisti pareigas. Papeikimą Vyriausybės posėdyje ministerija siekia svarstyti šią arba kitą savaitę.
Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia ne tik kasdien nauji testai, bet ir kryžiažodžiai – išbandykite savo žinias, spręskite ir smagiai praleiskite laiką.