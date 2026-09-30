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TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Sinkevičius apie galimybę priimti amerikiečių pajėgas: „Užtikrintume kuo geresnes sąlygas“

2026-09-30 12:59 / šaltinis: ELTA / aut.
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šaltinis: ELTA / aut.
2026-09-30 12:59
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Ministras pirmininkas Mindaugas Sinkevičius pareiškė, kad Lietuva yra pasirengusi padengti nuolatinio JAV karių dislokavimo šalyje išlaidas ir palankiai vertintų galimybę Lietuvoje įsteigti amerikiečių karinę bazę, praneša leidinys „The Washington Sun“.

Mindaugas Sinkevičius Andrius Ufartas/ELTA
GALERIJA (11)

Ministras pirmininkas Mindaugas Sinkevičius pareiškė, kad Lietuva yra pasirengusi padengti nuolatinio JAV karių dislokavimo šalyje išlaidas ir palankiai vertintų galimybę Lietuvoje įsteigti amerikiečių karinę bazę, praneša leidinys „The Washington Sun“.

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„Jei jie būtų pasirengę, mes tikrai to siektume ir užtikrintume kuo geresnes sąlygas kariams bei bazės įsteigimui Lietuvoje“, – antradienį paklaustas apie nuolatinę amerikiečių bazę televizijai „Bloomberg“ pasakė M. Sinkevičius.

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JAV prezidentas Donaldas Trumpas ne kartą ragino JAV sąjungininkes apmokėti jų šalyse dislokuotų amerikiečių karių išlaikymo išlaidas. 2019 m. D. Trumpas palaikė planą pareikalauti, kad sąjungininkės, kuriose dislokuotos JAV pajėgos, padengtų šias išlaidas ir papildomai sumokėtų 50 proc. jų sumos.

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(11 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Mindaugas Sinkevičius

D. Trumpas taip pat neseniai paragino Europos valstybes atlyginti JAV „šimtus milijardų dolerių“, kurie esą buvo „nemokamai“ skirti Ukrainai ir NATO. Šie pareiškimai nuskambėjo pasirodžius pranešimams, kad dėl karo Irane senka amunicijos atsargos.

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Apie norą, kad JAV kariai Lietuvoje būtų dislokuoti nuolat, M. Sinkevičius kalbėjo ir su JAV specialiuoju pasiuntiniu Baltarusijai Johnu Coale'u. J. Coale'as šį mėnesį lankėsi Minske, kur padėjo derėtis dėl Baltarusijoje laikomų politinių kalinių paleidimo.

Amerikiečių pajėgoms anksčiau šiais metais pasitraukus iš Lietuvos, M. Sinkevičius džiaugėsi, kad į šalį grįžo iki 1 tūkst. JAV karių. Sugrįžusios pajėgos Lietuvoje dislokuojamos pagal rotaciją – taip JAV kariai paprastai dislokuojami ir kitose Rytų Europos šalyse.

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„Džiaugiamės, kad D. Trumpo administracija iš tiesų atsižvelgė į mūsų norą Lietuvoje turėti amerikiečių karių. Dėl to jaučiamės saugesni“, – sakė M. Sinkevičius.

Baltieji rūmai pasiūlė leidiniui „The Washington Sun“ visais klausimais kreiptis į JAV Gynybos departamentą, tačiau šis į prašymą ką nors pakomentuoti kol kas neatsakė. Į prašymą pateikti daugiau informacijos neatsakė ir JAV ambasada Lietuvoje.

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D. Trumpas praėjusią savaitę paskelbė apie didelę pažangą, padarytą siekiant kaimyninėje Lenkijoje įsteigti nuolatinę karinę bazę, kurią Lenkijos prezidentas Karolis Nawrockis pasiūlė pavadinti „Trumpo fortu“ (Fort Trump).

M. Sinkevičius su transliuotoju „Bloomberg“ kalbėjosi Briuselyje, kur dalyvavo ES ir NATO vadovų susitikimuose. Liepą pareigas pradėjęs eiti premjeras sakė, kad su NATO generaliniu sekretoriumi Marku Rutte aptarė gynybą nuo Rusijos ir su Lietuva besiribojančios jos artimos sąjungininkės Baltarusijos.

2027 m. pirmąjį pusmetį Lietuva pirmininkaus ES Tarybai. M. Sinkevičius televizijos kanalui „Bloomberg“ sakė, kad vienas svarbiausių Lietuvos pirmininkavimo prioritetų bus gynyba. Lietuva taip pat sieks remti ES plėtrą ir naujų šalių, tokių kaip Ukraina ir Moldova, prisijungimą prie Bendrijos.

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