Dėl šios sveikatos problemos – didžiausias mirštamumas šalyje: pasitikrinti galite nemokamai

Daliai lietuvių šių ligų prevencijos programą finansuoja valstybė, tačiau ja pasinaudoja vos kas antras tautietis.
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Kardiologai ir šeimos gydytojai Vyriausybėje tikrino šalies ministrų sveikatą.
„Kaip tik šiandien eidamas galvojau, kad reikia ir pilną kraujo tyrimą pasidaryti. Darausi gal porą kartų per metus. Kai perlipi 40–45 metus, tai, manau, kad tas vis dažnės“, – sakė užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys.
Specialistų žinutė šalies gyventojams
Kardiologai įspėjo: tai, kad jautiesi gerai, dar nereiškia, kad esi sveikas. Tautiečių sveikatą dažnai alina širdies ir kraujagyslių ligos.
„Labai aiškiai matome: mirtingumas nuo širdies ir kraujagyslių ligų yra pats didžiausias, sudaro daugiau kaip 50 proc.“, – teigė Kardiologų draugijos prezidentas Tomas Lapinskas.
Ir blogiausia, kad lietuviai laukia, kol pasidarys tikrai blogai, ir vengia tikrintis pas gydytojus. Valstybė finansuoja prevencinę programą 40–60 metų žmonėms, tačiau ja pasinaudoja vos pusė jų.
„Net ne kaip gydytoja, bet kreipiuosi į visus kaip mama, kaip žmona, kaip dukra: paimkite už rankos ir nuveskite pas gydytoją“, – sakė Kauno klinikų kardiologė Jurgita Plisienė.
„Iki 80 proc. širdies ir kraujagyslių ligų gali būti išvengiama. Mums reikia suvaldyti riziką. O rizikos veiksnius mes visi puikiai žinome: dažniausiai tai kraujospūdis, cholesterolis, cukraligė, nutukimas...“ – sakė T. Lapinskas.
Ministrai svarstė, kas kelia spaudimą jų darbe.
„Konservatoriai“, – sakė susisiekimo ministras Juras Taminskas.
„Visos su vaikais susijusios temos, kai dalyvauji renginiuose dėl pagrobtų Ukrainos vaikų – visai neseniai Niujorke, tai jaučiu, kad tikrai skauda“, – kalbėjo K. Budrys.
Specialistai paėmė ministrų kraujo mėginius. Juose tirs cukraus ir „blogojo“ cholesterolio kiekį, taip pat matuos arterinį kraujospūdį.
„Rekomendacijų kol kas negavau. Bet, matyt, rekomendacija yra sveikai maitintis, nepatirti streso, gerai išsimiegoti, gerai pailsėti, sugebėti derinti darbą ir laisvalaikį. Ir klausimas po visko: ar tai realu?“ – kalbėjo ministras pirmininkas Mindaugas Sinkevičius.
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