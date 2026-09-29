Ramina dėl šalia Panevėžio išdygsiančios dronų komponentų gamyklos: „Čia nebus, kad važinėja tankai“

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Rimas Upytės pašonėje gyvena 35-erius metus. Artimiausi kaimynai vos keli, aplink dirbami laukai. Ne taip seniai vyras sako sužinojęs apie būsimą kaimynystę – dronų komponentų gamyklą maždaug už puskilometrio nuo namų.
„Tegul stato, koks skirtumas, vis tiek nuo mūsų niekas nepriklauso“, – sako Upytės seniūnijos gyventojas Rimas.
Ona taip pat senbuvė, šioje vietoje praleidusi daugiau nei pusę amžiaus. Sako taip pat neseniai išgirdo apie gamyklą pašonėje.
„Neturiu supratimo, ką aš ten žinau. Dronus tai žinau, sūnus turi droną. Važiuokit jūs į pelkes, darykit, kodėl jūs viską, kas gražiausia...“ – klausia Ona.
Gamykla nelaikoma kariniu objektu
Visokios nuotaikos dėl Upytės pašonėje planuojamos statyti dronų komponentų gamyklos vietos bendruomenės susirinkime.
Gyventojus ramina Panevėžio rajono meras ir į bendruomenės susirinkimą pakviesti dronų gamintojų atstovai:
„Tai nėra karinis objektas, tai yra pramonės, gynybos pramonės objektas.“
„Čia nebus, kad važinėja tankai, kad čia stovės dešimtim tūkstančių karių ar dar kažkas.“
Lietuvos dronų gamintoja gamyklą planuoja statyti beveik 125 hektarų ploto sklype. Šis sklypas – maždaug kilometras nuo Upytės gyvenvietės. Apie 15 kilometrų nuo Panevėžio.
Tai valstybei priklausanti žemė, kuria dabar naudojasi Žemės ūkio ministerijos valdoma bendrovė „Genetiniai ištekliai“ žemės ūkio veiklai.
„Yra tų vietų, manau, kad jų neieškojo niekas, tik dėl to, kad yra valstybinė žemė ir lengviausia toje žemėje pasistatyti“, – teigia „Genetiniai ištekliai“ vadovas Audrius Zalatoris.
Naujos darbo vietos
Dronų gamintojų atstovas patikslina, kad sklype tikrai neiškils milžiniški pastatai, išdarkysiantys vaizdą.
Lietuviškų dronų gamintoja Panevėžio rajone planuoja sukurti iki 40 naujų darbo vietų, didžioji jų dalis – aukštos kvalifikacijos darbuotojams. Investicijos sieks per 50 milijonų eurų. Įmonė jau turi gamyklą Vilniuje.
„Esminis dalykas yra visų mūsų saugumas, tiek nacionalinio, tiek regioninio lygmens. Kelia mūsų atsparumą ir mažina potencialaus priešo norą ateiti pas mus ir trypti mūsų žemę savo purvinais batais“, – sako „RSI Europe“ atstovas Liudas Abišala.
Lietuvos dronų gamintojai naujos gamyklos statybas Upytės pašonėje planuoja pradėti kitąmet.
Daugiau apie tai sužinokite straipsnio pradžioje esančiame vaizdo įraše.