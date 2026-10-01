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TV3 naujienos > Užsienis > Rusija

Iš artimo Putino bendražygio – pagyros Sinkevičiaus žodžiams

2026-10-01 10:48 / šaltinis: ELTA
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2026-10-01 10:48
Pridėkite kaip šaltinį Google

Artimas Rusijos prezidento Vladimiro Putino aplinkos žmogus ir neoficialus pasiuntinys tarptautinėse derybose Kirilas Dmitrijevas pagyrė Lietuvos premjero Mindaugo Sinkevičiaus žodžius apie tai, kad nereikėtų perdėti grėsmių iš Rusijos. 

Mindaugas Sinkevičius Andrius Ufartas/ELTA
GALERIJA (11)

Artimas Rusijos prezidento Vladimiro Putino aplinkos žmogus ir neoficialus pasiuntinys tarptautinėse derybose Kirilas Dmitrijevas pagyrė Lietuvos premjero Mindaugo Sinkevičiaus žodžius apie tai, kad nereikėtų perdėti grėsmių iš Rusijos. 

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„Neįprastai išmintingi Lietuvos premjero žodžiai – jis atvirai sako, kad Europos Sąjungos (ES) „gąsdinimas Rusija“ nėra pagrįstas jokiais faktais. ES biurokratams reikia Rusijos kaip baubo, kad nukreiptų dėmesį nuo savo nesėkmių migracijos, ekonomikos, „woke“ politikos ir karo kurstymo srityse“, – socialiniame tinkle „X“ rašė K. Dmitrijevas.

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FOTOGALERIJA. Mindaugas Sinkevičius

Artimas Putino aplinkos žmogus Dmitrijevas pagyrė Sinkevičiaus žodžius

Taip jis reagavo į M. Sinkevičiaus pasisakymą bendroje spaudos konferencijoje su NATO generaliniu sekretoriumi Marku Rutte. 

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M. Sinkevičius, paklaustas, ar nesijaudina, kad didėjanti isterija ir baimė dėl hibridinių atakų, taip pat perdėtas grėsmių sureikšminimas galiausiai galėtų pakenkti pasitikėjimui Europa ir pasitarnauti Rusijos tikslams, atsakė, kad grėsmė visuomenei iš tiesų egzistuoja, tačiau jos nereikėtų perdėti.

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„Grėsmė visuomenei iš tiesų egzistuoja, tačiau negalima perdėti ir sakyti: „Oi, kažkas įvyks artimiausiais mėnesiais ar savaitėmis.“ Tačiau tai, ką aš pabrėžiau generaliniam sekretoriui, ar yra kokių nors tikrų, žvalgybos įrodymų, kad Rusija ruošiasi kažkam? To nėra. Taigi, rizika išlieka tačiau ji nei didėja, nei mažėja“, – bendroje spaudos konferencijoje su NATO vadovu Briuselyje šią savaitę teigė M. Sinkevičius.

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Savo ruožtu M. Rutte trečiadienį Briuselyje vykusiame kanalo „Euronews“ renginyje pareiškė, kad nepaisant naujausių Rusijos branduolinių grasinimų, jis nemato tiesioginės grėsmės Aljanso teritorijai. Grėsmės lygis, anot jo, palyginti su pastarosiomis savaitėmis ir mėnesiais, nepasikeitė. 

Kaip skelbta, M. Sinkevičius antradienį viešėjo Briuselyje, kur susitiko su NATO generaliniu sekretoriumi M. Rutte, Europos Parlamento (EP) pirmininke Roberta Metsola, EP Socialistų ir demokratų pažangiojo aljanso frakcijos pirmininke Iratxe Garcia Perez, Europos Komisijos (EK) nariais Valdžiu Dombrovskiu ir Andriumi Kubiliumi bei su Lietuvos nuolatinės atstovybės prie NATO darbuotojais.

ELTA primena, kad pastaruoju metu Europos valstybėse fiksuojama įvairių hibridinių incidentų, o Rusijos veiksmai siejami su sabotažu, kibernetinėmis atakomis ir kitomis provokacijomis. Lietuvos žvalgyba šių metų grėsmių vertinime nurodė, kad Maskva priešiška veikla siekia skleisti karo ir chaoso baimę Europos visuomenėse, mažinti pasitikėjimą valstybės institucijomis bei silpninti paramą Ukrainai.

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ei,avinai
ei,avinai
2026-10-01 11:26
Į viena sakinį-citatą-premjero sakinuka s ir ruZkių bl.dės Dmirtrijevo tęsinys apie ES biurokratus.Ar jums ne gėda,Sinkevičiaus vietoj į teismą jus paduočiau už tokias rašliavas sujungtas
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ei,rašliavotojai,kokį šūdą sumalėt
ei,rašliavotojai,kokį šūdą sumalėt
2026-10-01 11:19
0 „Neįprastai išmintingi Lietuvos premjero žodžiai – jis atvirai sako, kad Europos Sąjungos (ES) „gąsdinimas Rusija“ nėra pagrįstas jokiais faktais. ES biurokratams reikia Rusijos kaip baubo, kad nukreiptų dėmesį nuo savo nesėkmių migracijos, ekonomikos, „woke“ politikos ir karo kurstymo srityse“, – socialiniame tinkle „X“ rašė K. Dmitrijevas.
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