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Sinkevičiaus žinutė institucijoms po KAM vakarėlio: šventės – geresniais laikais arba iš savų pinigų

2026-10-02 13:14 / šaltinis: BNS / aut.
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šaltinis: BNS / aut.
2026-10-02 13:14
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Premjeras Mindaugas Sinkevičius sako, kad ministerijos ir valstybės įstaigos vakarėlius turėtų rengti geresniais laikais arba už pačių darbuotojų lėšas.

Mindaugas Sinkevičius Andrius Ufartas/ELTA
GALERIJA (11)

Premjeras Mindaugas Sinkevičius sako, kad ministerijos ir valstybės įstaigos vakarėlius turėtų rengti geresniais laikais arba už pačių darbuotojų lėšas.

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Taip jis teigė paklaustas apie kitų ministerijų išlaidas kolektyvų renginiams, kai dėl beveik 48 tūkst. eurų kainavusio vakarėlio Krašto apsaugos ministerijos darbuotojams atsiprašyti buvo priverstas ministras Robertas Kaunas.

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Tuo metu naujienų portalas „15min“ skelbė, kad darbuotojų renginius šiemet organizavo ir kitos ministerijos, tam skyrusios nuo kelių šimtų iki keliasdešimties tūkstančių eurų. Po KAM išlaidų didžiausia šiemet nurodyta konkretaus renginio suma – 26 tūkst. eurų, kuriuos darbuotojų šventei skyrė Ekonomikos ir inovacijų ministerija.

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(11 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Mindaugas Sinkevičius

Premjero žinutė institucijoms po KAM vakarėlio: šventės – geresniais laikais arba iš savų pinigų

Finansų ministerija nurodė, kad jos renginių sąmata paprastai siekia iki 50 tūkst. eurų, tačiau šiemet tradicinio ministerijos gimtadienio atsisakyta.

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„Visos ministerijos, ir ne tik ministerijos: įstaigos, savivalda, turėtų labai atsakingai pasižiūrėti po įvykusio tokio ažiotažo dėl Krašto apsaugos ministerijos vakarėlio ir pagalvoti (artėja, aišku, metų pabaiga), ar reikia švenčių? Turbūt reikia. Bet kaip tos šventės finansuojamos, ar jos labai plačios su įvairiomis grupėmis ir kam jos kainuoja?“ – žurnalistams penktadienį sakė M. Sinkevičius.

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„Jūs, kaip ketvirtoji valdžia, turbūt nagrinėsite ir stebėsite. Ir tai yra mano tuo pačiu politinė žinia įstaigų vadovams, valstybės sektoriaus tarnautojams: „Galvokime, kaip mes atrodome prieš visuomenę, kada reikia biudžete ieškoti lėšų, o tuo pačiu šalia kažkas organizuoja kažkokius pobūvius ir šventes.“ Švęsime, kai turėsime geresnius, taikingus laikus, ne deficitinį biudžetą, o biudžetą su perviršiu, va tada galėsime švęsti“, – pridūrė jis.

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Kalbėdamas apie kalėdinius vakarėlius, premjeras teigė, kad tai galėtų būti „kolektyvo atsakomybė, susidedant po keliasdešimt eurų“.

„Tas šventimas gi nebūtinai turi būti kažkoks koncertas, gali būti ir akcija, gali būti aukojimas, gali būti smulkmena: galima susidėti, padovanoti vienas kitam kalėdinio šokolado ar kokį nors žaisliuką ant kalėdinės eglutės. Manau, kad reikia visiems turėti tiesiog padorumo, žmogiškumo ir sveiko proto“, – kalbėjo M. Sinkevičius.

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BNS skelbė, kad po kilusių diskusijų dėl KAM vakarėlio ir jo kainos R. Kaunas šią savaitę atsiprašė visuomenės bei pažadėjo, kad bus sukurta nauja darbuotojų motyvavimo ir bendruomenės stiprinimo sistema.

Žiniasklaida praėjusią savaitę pranešė, kad ministerija minėtam renginiui, kainavusiam beveik 48 tūkst. eurų, skyrė beveik 45 tūkst. eurų. Dalį pinigų susidėjo jo dalyviai.

Tik pasirodžius šiai informacijai, R. Kaunas pradžioje teigė, kad tokie renginiai – įprasta praktika bet kurioje organizacijoje, tačiau žadėjo įvertinti renginio kainą ir organizavimo aplinkybes.

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